La Capital | Turismo | viaje

Un viaje a otros mundos: así es Epic Universe, la gran apuesta de Universal Orlando

Un viaje a un parque de última generación que propone recorridos inmersivos, atracciones inéditas y un diseño que integra naturaleza, tecnología y fantasía.

27 de diciembre 2025 · 10:09hs
Epic Universe ofrece un recorrido por portales que que transportan a los visitantes a cinco mundos distintos.

Epic Universe ofrece un recorrido por portales que que transportan a los visitantes a cinco mundos distintos.

Universal Orlando sumó un nuevo hito a su oferta de entretenimiento con la apertura de Epic Universe, el parque temático más ambicioso desarrollado hasta ahora por la compañía. Concebido como una experiencia de última generación, el complejo amplía el mapa turístico de Orlando con una propuesta que combina atracciones de alto impacto, mundos inmersivos y un diseño que pone a la arquitectura y al paisaje al mismo nivel que la tecnología.

Epic Universe se integra a Universal Orlando Resort como su cuarto parque temático, junto a Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay. La escala del proyecto y su nivel de detalle lo posicionan como uno de los lanzamientos más relevantes de la industria del entretenimiento a nivel global, pensado tanto para fanáticos de los parques como para quienes visitan Orlando por primera vez.

El corazón del nuevo parque es Celestial Park, una gran área central que funciona como punto de entrada y conexión hacia los distintos mundos temáticos. Su diseño se inspira en elementos astronómicos y mitológicos, con jardines ondulantes, canales de agua, senderos peatonales y espacios abiertos que invitan a recorrer sin apuro. Más que un simple acceso, Celestial Park es una experiencia en sí misma, con atracciones, gastronomía y áreas de descanso.

Entre sus propuestas más destacadas figura Stardust Racers, una montaña rusa de carreras con doble lanzamiento que alcanza velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora y ofrece vistas panorámicas del parque desde lo alto. Otra de las atracciones centrales es Constellation Carousel, un carrusel contemporáneo que combina movimiento, música y juegos de luces en una coreografía inspirada en las constelaciones.

Desde Celestial Park se accede, a través de portales, a los cuatro mundos temáticos que definen la identidad de Epic Universe. Cada uno propone una ambientación completamente diferenciada y una narrativa propia, con atracciones diseñadas para una inmersión total.

004-001-Dark Universe - 1920x1080
Dark Universe está inspirada en los Monstruos Clásicos de Universal, como Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo.

Dark Universe está inspirada en los Monstruos Clásicos de Universal, como Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo.

Uno de los grandes protagonistas es The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, que fusiona el París mágico visto en la saga Fantastic Beasts con el icónico Ministerio de Magia británico. Esta área alberga una de las atracciones más reconocidas del parque, destacada internacionalmente por su nivel técnico y creativo.

El recorrido continúa en Super Nintendo World, un espacio que traslada el universo de Mario, Luigi, la Princesa Peach y Donkey Kong al mundo real. Colores, música y elementos interactivos convierten a esta área en una de las más dinámicas, especialmente atractiva para familias y seguidores de los videojuegos.

En How to Train Your Dragon – Isle of Berk, el visitante se sumerge en un mundo inspirado en la popular franquicia cinematográfica, con una estética vikinga y experiencias pensadas para todas las edades, donde la sensación de volar junto a dragones es parte central del recorrido.

El contraste llega con Dark Universe, una zona de atmósfera más sombría, protagonizada por los monstruos clásicos del cine. Allí, la narrativa gira en torno a los experimentos de la doctora Victoria Frankenstein y entrelaza atracciones, escenarios y efectos especiales que construyen un relato continuo.

La experiencia se completa con una cuidada oferta gastronómica y comercial, que incluye restaurantes temáticos y propuestas de servicio rápido. Entre ellos se destacan Atlantic, especializado en surf and turf dentro de un acuario de estilo victoriano, y el Blue Dragon Pan-Asian Restaurant, inspirado en distintas culturas asiáticas.

Epic Universe también sumó nuevas opciones de alojamiento dentro del resort. El Universal Helios Grand Hotel, ubicado junto a Celestial Park, ofrece acceso directo al parque y refuerza la idea de una experiencia integrada, donde hospedaje y entretenimiento forman parte del mismo viaje.

>> Leer más: Mar turquesa, piscinas infinitas y momentos únicos en La Romana

El impacto del nuevo parque quedó reflejado en los Premios Thea 2025, donde Epic Universe fue distinguido en varias categorías, incluyendo parque temático, atracciones y áreas temáticas, un reconocimiento que subraya el nivel de innovación y creatividad del proyecto.

Con esta incorporación, Universal Orlando no solo amplía su oferta, sino que redefine la experiencia de los parques temáticos y consolida a Orlando como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

Cómo llegar

Desde Rosario, Copa Airlines ofrece frecuencias diarias vía Ciudad de Panamá, una de las rutas más utilizadas para viajar desde el interior del país hacia Florida.

Desde Buenos Aires hay vuelos diarios a Orlando con una conexión, operados por compañías como American Airlines, Delta, Latam, Copa Airlines y Avianca.

Cuándo ir

Orlando puede visitarse durante todo el año, aunque la mejor época suele ser entre marzo y mayo, y de septiembre a principios de diciembre, cuando el clima es más templado y hay menor afluencia de público.

Durante el verano en Florida (junio a agosto) y en períodos de vacaciones escolares, los parques reciben mayor cantidad de visitantes y las temperaturas suelen ser elevadas.

003-001-universal
Universal ofrece cientos de atracciones turísticas para los viajeros.

Universal ofrece cientos de atracciones turísticas para los viajeros.

Tips para visitar Epic Universe

Planificar al menos un día completo para Epic Universe, especialmente si se quiere recorrer más de un mundo temático sin apuros.

Llegar temprano permite aprovechar mejor las atracciones más demandadas y recorrer Celestial Park con menos público.

Combinar parque y hotel dentro del resort facilita los traslados y suma tiempo efectivo de visita.

Reservar con anticipación restaurantes y experiencias populares ayuda a evitar esperas innecesarias y optimizar los tiempos.

Entradas: cómo funcionan los boletos

La apertura de Epic Universe también vino acompañada de una renovación en los sistemas de entradas de Universal Orlando Resort, con opciones pensadas para distintos tipos de viajeros, desde quienes visitan Orlando por primera vez hasta los que planifican estadías más largas.

Para 2026, Universal lanzó nuevos boletos combinados, disponibles a través de operadores y agencias de viajes, que permiten recorrer varios parques durante períodos extendidos, con la posibilidad de moverse libremente entre ellos en el mismo día.

La opción más completa es el Boleto All Parks, ideal para estancias largas. Ofrece hasta 14 días de acceso Park-to-Park a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, Universal Epic Universe y Universal Volcano Bay. Incluye, además, el uso del Hogwarts Express, el tren que conecta los parques del mundo de Harry Potter, y está especialmente recomendado para viajes de tres días o más y para quienes visitan Orlando por primera vez.

Otra alternativa es el Boleto 3-Park Adventure, diseñado para quienes viajan durante el período en que Volcano Bay permanece cerrado (entre fines de octubre de 2026 y marzo de 2027). Permite el ingreso durante 14 días consecutivos a tres parques del complejo, con acceso Park-to-Park.

Para estadías más cortas, existen opciones multiday de tres días, con o sin Volcano Bay, que permiten visitar los parques dentro de una ventana flexible de seis días. También hay combinaciones que suman uno o dos días específicos en Epic Universe, ideales para quienes quieren conocer el nuevo parque sin recorrer todo el resort.

En todos los casos es importante tener en cuenta que Epic Universe funciona con ingreso por día separado y que la modalidad Park-to-Park no aplica dentro de este parque, sino entre Universal Studios Florida e Islands of Adventure.

La variedad de boletos permite adaptar la experiencia al tiempo disponible, al presupuesto y al interés de cada viajero, un punto clave a la hora de planificar una visita a uno de los complejos de entretenimiento más grandes del mundo.

Noticias relacionadas
Azur Hotel & Spa ofrece una experiencia boutique que combina relax, identidad local y gastronomía de autor para celebrar el fin de año.

Fiestas de fin de año entre historia, bienestar y alta gastronomía en Azur Hotel & Spa

La agencia Gastaldi Angelone Viajes se destaca por el trato cercano y la experiencia real de cada pasajero.

Gastaldi Angelone Viajes: confianza y personalización como sello propio

Uruguay habilita a autos extranjeros a circular 15 días por todos los peajes con un único pago.

Uruguay: Abono Extranjero para circular por peajes en rutas nacionales

La aerolínea Arajet lanzó vuelos desde el Aeropuerto de Fisherton, en Rosario, a la ciudad de Punta Cana. 

Rosario abre una nueva puerta al Caribe: las tarifas para volar a Punta Cana

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Lo último

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El adolescente que anhela ser piloto de aviones fue hospitalizado en el Hospital de Reconquista tras una fuerte lesión en su brazo izquierdo

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

José Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

José Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Ovación
Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Policiales
Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

La Ciudad
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque