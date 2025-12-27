Un viaje a otros mundos: así es Epic Universe, la gran apuesta de Universal Orlando

Un viaje a un parque de última generación que propone recorridos inmersivos, atracciones inéditas y un diseño que integra naturaleza, tecnología y fantasía.

Epic Universe ofrece un recorrido por portales que que transportan a los visitantes a cinco mundos distintos.

Universal Orlando sumó un nuevo hito a su oferta de entretenimiento con la apertura de Epic Universe , el parque temático más ambicioso desarrollado hasta ahora por la compañía. Concebido como una experiencia de última generación , el complejo amplía el mapa turístico de Orlando con una propuesta que combina atracciones de alto impacto , mundos inmersivos y un diseño que pone a la arquitectura y al paisaje al mismo nivel que la tecnología.

Epic Universe se integra a Universal Orlando Resort como su cuarto parque temático , junto a Universal Studios Florida , Islands of Adventure y Volcano Bay . La escala del proyecto y su nivel de detalle lo posicionan como uno de los lanzamientos más relevantes de la industria del entretenimiento a nivel global , pensado tanto para fanáticos de los parques como para quienes visitan Orlando por primera vez.

El corazón del nuevo parque es Celestial Park , una gran área central que funciona como punto de entrada y conexión hacia los distintos mundos temáticos. Su diseño se inspira en elementos astronómicos y mitológicos, con jardines ondulantes, canales de agua, senderos peatonales y espacios abiertos que invitan a recorrer sin apuro. Más que un simple acceso, Celestial Park es una experiencia en sí misma , con atracciones, gastronomía y áreas de descanso.

Entre sus propuestas más destacadas figura Stardust Racers , una montaña rusa de carreras con doble lanzamiento que alcanza velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora y ofrece vistas panorámicas del parque desde lo alto. Otra de las atracciones centrales es Constellation Carousel , un carrusel contemporáneo que combina movimiento, música y juegos de luces en una coreografía inspirada en las constelaciones .

Desde Celestial Park se accede, a través de portales, a los cuatro mundos temáticos que definen la identidad de Epic Universe. Cada uno propone una ambientación completamente diferenciada y una narrativa propia, con atracciones diseñadas para una inmersión total.

004-001-Dark Universe - 1920x1080 Dark Universe está inspirada en los Monstruos Clásicos de Universal, como Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo.

Uno de los grandes protagonistas es The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, que fusiona el París mágico visto en la saga Fantastic Beasts con el icónico Ministerio de Magia británico. Esta área alberga una de las atracciones más reconocidas del parque, destacada internacionalmente por su nivel técnico y creativo.

El recorrido continúa en Super Nintendo World, un espacio que traslada el universo de Mario, Luigi, la Princesa Peach y Donkey Kong al mundo real. Colores, música y elementos interactivos convierten a esta área en una de las más dinámicas, especialmente atractiva para familias y seguidores de los videojuegos.

En How to Train Your Dragon – Isle of Berk, el visitante se sumerge en un mundo inspirado en la popular franquicia cinematográfica, con una estética vikinga y experiencias pensadas para todas las edades, donde la sensación de volar junto a dragones es parte central del recorrido.

El contraste llega con Dark Universe, una zona de atmósfera más sombría, protagonizada por los monstruos clásicos del cine. Allí, la narrativa gira en torno a los experimentos de la doctora Victoria Frankenstein y entrelaza atracciones, escenarios y efectos especiales que construyen un relato continuo.

La experiencia se completa con una cuidada oferta gastronómica y comercial, que incluye restaurantes temáticos y propuestas de servicio rápido. Entre ellos se destacan Atlantic, especializado en surf and turf dentro de un acuario de estilo victoriano, y el Blue Dragon Pan-Asian Restaurant, inspirado en distintas culturas asiáticas.

Epic Universe también sumó nuevas opciones de alojamiento dentro del resort. El Universal Helios Grand Hotel, ubicado junto a Celestial Park, ofrece acceso directo al parque y refuerza la idea de una experiencia integrada, donde hospedaje y entretenimiento forman parte del mismo viaje.

>> Leer más: Mar turquesa, piscinas infinitas y momentos únicos en La Romana

El impacto del nuevo parque quedó reflejado en los Premios Thea 2025, donde Epic Universe fue distinguido en varias categorías, incluyendo parque temático, atracciones y áreas temáticas, un reconocimiento que subraya el nivel de innovación y creatividad del proyecto.

Con esta incorporación, Universal Orlando no solo amplía su oferta, sino que redefine la experiencia de los parques temáticos y consolida a Orlando como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

Cómo llegar

Desde Rosario, Copa Airlines ofrece frecuencias diarias vía Ciudad de Panamá, una de las rutas más utilizadas para viajar desde el interior del país hacia Florida.

Desde Buenos Aires hay vuelos diarios a Orlando con una conexión, operados por compañías como American Airlines, Delta, Latam, Copa Airlines y Avianca.

Cuándo ir

Orlando puede visitarse durante todo el año, aunque la mejor época suele ser entre marzo y mayo, y de septiembre a principios de diciembre, cuando el clima es más templado y hay menor afluencia de público.

Durante el verano en Florida (junio a agosto) y en períodos de vacaciones escolares, los parques reciben mayor cantidad de visitantes y las temperaturas suelen ser elevadas.

003-001-universal Universal ofrece cientos de atracciones turísticas para los viajeros.

Tips para visitar Epic Universe

• Planificar al menos un día completo para Epic Universe, especialmente si se quiere recorrer más de un mundo temático sin apuros.

• Llegar temprano permite aprovechar mejor las atracciones más demandadas y recorrer Celestial Park con menos público.

• Combinar parque y hotel dentro del resort facilita los traslados y suma tiempo efectivo de visita.

• Reservar con anticipación restaurantes y experiencias populares ayuda a evitar esperas innecesarias y optimizar los tiempos.

Entradas: cómo funcionan los boletos

La apertura de Epic Universe también vino acompañada de una renovación en los sistemas de entradas de Universal Orlando Resort, con opciones pensadas para distintos tipos de viajeros, desde quienes visitan Orlando por primera vez hasta los que planifican estadías más largas.

Para 2026, Universal lanzó nuevos boletos combinados, disponibles a través de operadores y agencias de viajes, que permiten recorrer varios parques durante períodos extendidos, con la posibilidad de moverse libremente entre ellos en el mismo día.

La opción más completa es el Boleto All Parks, ideal para estancias largas. Ofrece hasta 14 días de acceso Park-to-Park a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, Universal Epic Universe y Universal Volcano Bay. Incluye, además, el uso del Hogwarts Express, el tren que conecta los parques del mundo de Harry Potter, y está especialmente recomendado para viajes de tres días o más y para quienes visitan Orlando por primera vez.

Otra alternativa es el Boleto 3-Park Adventure, diseñado para quienes viajan durante el período en que Volcano Bay permanece cerrado (entre fines de octubre de 2026 y marzo de 2027). Permite el ingreso durante 14 días consecutivos a tres parques del complejo, con acceso Park-to-Park.

Para estadías más cortas, existen opciones multiday de tres días, con o sin Volcano Bay, que permiten visitar los parques dentro de una ventana flexible de seis días. También hay combinaciones que suman uno o dos días específicos en Epic Universe, ideales para quienes quieren conocer el nuevo parque sin recorrer todo el resort.

En todos los casos es importante tener en cuenta que Epic Universe funciona con ingreso por día separado y que la modalidad Park-to-Park no aplica dentro de este parque, sino entre Universal Studios Florida e Islands of Adventure.

La variedad de boletos permite adaptar la experiencia al tiempo disponible, al presupuesto y al interés de cada viajero, un punto clave a la hora de planificar una visita a uno de los complejos de entretenimiento más grandes del mundo.