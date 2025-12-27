Uruguay: Abono Extranjero para circular por peajes en rutas nacionales

Uruguay lanzó el Abono Extranjero, un pase único para autos extranjeros que permite circular 15 días por todos los peajes con un solo pago.

Uruguay habilita a autos extranjeros a circular 15 días por todos los peajes con un único pago.

Desde el 1 de diciembre , Uruguay puso en marcha el Abono Extranjero , una solución práctica para los vehículos con matrícula extranjera que ingresan al país durante la temporada. El sistema permite circular por todos los peajes de rutas nacionales durante 15 días corridos con un único pago , agilizando los viajes y mejorando la experiencia de quienes recorren las rutas uruguayas.

El Abono Extranjero tiene un costo único equivalente a seis tarifas de peaje e incluye la colocación de un dispositivo TAG en el vehículo, que se entrega directamente en los puestos de peaje al iniciar el recorrido. Esto permite la lectura automática y la circulación sin detenciones . Finalizado el período de 15 días, la cuenta de Telepeaje queda activa para realizar recargas según las necesidades del usuario.

Para quienes planean estadías más cortas, continúa vigente el Pase Turista , que habilita el cruce por peajes durante 24 horas mediante la lectura de la matrícula , y puede gestionarse de manera online o desde la app Telepeaje UY . Ambos sistemas facilitan una circulación más fluida , reduciendo tiempos de espera y el uso de efectivo.

Este beneficio se suma a los incentivos fiscales para no residentes, que incluyen IVA 0% en hoteles durante todo el año y en otros servicios hasta el 30 de abril de 2026, devolución de IVA, compras Tax Free y beneficios con tarjetas de crédito.

De esta manera, Uruguay refuerza su perfil como un destino accesible y amigable para quienes lo visitan en auto, con un sistema de peajes eficiente y una propuesta turística diversa.