Oceanía a medida: conocimiento, servicio y pasión por el detalle

Con más de tres décadas de trayectoria , Southern World es hoy uno de los operadores receptivos más reconocidos del Pacífico Sur , con presencia en Australia, Nueva Zelanda y Fiji . Fundada en 1991 , la empresa nació en Nueva Zelanda como parte de Tourism Holdings Ltd. y, pocos años después, se transformó en un negocio independiente de propiedad privada. Desde entonces, ha crecido de manera sostenida hasta consolidarse como un referente regional en gestión de destinos .

El equipo directivo , formado por profesionales con una larga experiencia en la industria, mantiene una participación activa en la conducción diaria de la compañía. Desde sus oficinas en Sydney, Auckland y Nadi , Southern World coordina operaciones y programas a medida para agencias y operadores internacionales, combinando eficiencia, conocimiento local y un enfoque personalizado en cada proyecto.

Su especialidad es ofrecer servicios receptivos integrales (DMC / ITO) que incluyen planificación, logística y atención en destino para viajeros de ocio, grupos y programas especiales. Su cartera abarca circuitos clásicos, experiencias de lujo, itinerarios temáticos y productos a medida, con un profundo compromiso hacia la calidad y la sostenibilidad.

Southern World trabaja exclusivamente con el canal comercial, no de forma directa con el público, lo que garantiza relaciones sólidas y de confianza con sus socios de viaje en todo el mundo. Esta política se refleja también en la selección cuidadosa de proveedores, con quienes mantiene alianzas de largo plazo basadas en la excelencia del servicio y la autenticidad de las experiencias ofrecidas.

El operador cuenta además con representantes comerciales en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y América Latina, lo que le permite brindar soporte cercano y respuestas rápidas a cada mercado. Durante los años más desafiantes del turismo, la compañía mantuvo su estructura operativa y hoy se encuentra plenamente activa, reafirmando su reputación de empresa financieramente sólida, confiable y orientada al cliente.

Comprometida con la innovación y el conocimiento profundo de los destinos que representa, Southern World continúa destacándose por su enfoque humano y profesional. Su filosofía es clara: acompañar a cada socio en la creación de experiencias memorables en Oceanía, con el mismo entusiasmo y dedicación que la impulsan desde sus comienzos.