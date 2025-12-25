Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón Celebraba la Navidad junto a su familia en la casa de sus abuelos. Pasada la medianoche, miraba los fuegos artificiales en la vereda y cayó desplomada 25 de diciembre 2025 · 19:05hs

Angelina I., una nena de 12 años que celebraba la Navidad junto a su familia en la casa de sus abuelos en Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón, fue alcanzada en la cabeza por una bala perdida minutos después del brindis de Nochebuena y se encuentra internada en una clínica de Ramos Mejía.

La nena permanecía internada con el proyectil todavía alojado en su cráneo, en estado crítico pero estable.

El incidente ocurrió cinco minutos después de la medianoche, cuando la bala alcanzó a Angelina en la vereda. "Cayó desplomada", contó su tío, y añadió que la nena "estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado". Según contaron, antes de desvanecerse alcanzó a decir: "Me quema, me quema la cabeza".

Los familiares indicaron que Angelina se encontraba "mejor y estable", y confían en su recuperación y en que no le queden secuelas. "Quizá le rozó y no le tocó nada adentro", indicaron.