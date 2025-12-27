La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

En Newell's, Mosquera recién empezó a entrenar con normalidad y Méndez regresó y asoma como alternativa más valiosa. Los técnicos deben decidir si buscan algo más en ese puesto

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

27 de diciembre 2025 · 06:15hs
El uruguayo Méndez retornó a Newell’s y ante este panorama de complicaciones crecieron sus chances de poder jugar.

El uruguayo Méndez retornó a Newell's y ante este panorama de complicaciones crecieron sus chances de poder jugar.

Los desarrollos de las pretemporadas suelen presentar diferentes situaciones, muy difíciles de contemplar en las planificaciones. Generalmente aparecen imprevistos que obligan a replanteos. En ese marco, se inscribe la grave lesión de Alejo Montero, que le sumó inconvenientes al lateral derecho, donde la dupla de entrenadores de Newell’s, junto a la dirigencia, tendrán que ver de qué manera van a afrontar esta inoportuna complicación en un jugador que terminó en calidad de titular el torneo Clausura.

Ante este cuadro de situación deberán definir y decidir lo más rápido que se pueda cómo afrontan esta dificultad. Surcan tiempos de determinaciones en el predio de entrenamientos en Bella Vista, y la posición de marcador de punta derecho cambió de condición, ya que de sobrar alternativas se convirtió en otro de los problemas que debe resolver Newell’s antes de que comience el certamen, el fin de semana del 25 de enero.

En el inicio de la pretemporada de Newell's

La dolorosa contrariedad de Montero, en pleno inicio de las tareas de pretemporada, pegó duro puertas adentro y obligó a reconsiderar otros actores que parecían venir cumpliendo roles de reparto dentro del plantel rojinegro. En ese escenario, tomaron impulso y empezaron a disputar una puja interna muy especial en el escalafón de preferencias el colombiano Jherson Mosquera y el retornado Armando Méndez.

Deberán demostrarle y convencer en estos días al cuerpo técnico liderado por Favio Orsi y Sergio Gómez que están en condiciones y tienen el nivel para ocupar el puesto de titular dentro del once de arranque leproso.

Por ahora, todo corre dentro de ese terreno, y habrá que ver si los conductores rojinegros optan por reforzar también esa zona de la cancha.

Vale precisar que en la reserva, uno de los que se destaca en esa posición es Agustín Melgarejo (19 años), quien fue al banco en primera en dos ocasiones pero no debutó. Estuvo como alternativa ante Independiente Rivadavia en Mendoza, y contra Defensa en Florencio Varela, ambas veces con Cristian Fabbiani como DT leproso.

Montero y una lesión que complica a Newell's

Según informó oficialmente la entidad del parque Independencia a través de sus redes, Montero sufrió un esguince de rodilla izquierda durante uno de los entrenamientos. También apuntó que después de la evaluación clínica por parte de los profesionales de la institución y de estudios complementarios realizados, se confirmó una lesión del ligamento cruzado anterior.

Desde ese lugar, explicó que el futbolista será sometido a un tratamiento quirúrgico en los próximos días y que continuará el proceso de rehabilitación. En ese marco, puntualizó que el club seguirá de cerca y comunicará la evolución de manera periódica y que se informará oportunamente sus grados de progreso.

El caso de Montero generó un dolor que caló bastante hondo en el plantel, ya que seguramente su recuperación demandará más de 6 meses. Desde su llegada a Newell’s proveniente de Agropecuario, en base a perfil bajo, esfuerzo y buenas actuaciones logró salir a flote y sobrevivir al tormentoso 2025 que tuvo el club del Parque.

Fue uno de muy pocos que zafó de la pésima performance general que dejó a Newell’s al borde del descenso de categoría.

¿Mosquera está disponible?

Por su parte, Mosquera recién ayer pudo comenzar las prácticas junto al resto de sus compañeros del plantel por una infección derivada de un tratamiento odontológico.

Ante este panorama, los antecedentes del colombiano tampoco permiten generar seguridades y garantías. En su primera etapa y también en su regreso, siempre evidenció falta de compromiso defensivo y expuso desatenciones infantiles que generalmente derivaron en goles de los rivales de turno.

Siempre mejor en ataque que en defensa, más allá de que en algún momento lo ubicaron como parte de una línea de tres en fondo, Mosquera complica y desorganiza más de los que soluciona. Y, hasta ahora, nunca pudo mostrar decisión para sacarse el cartel de suplente o variante de ocasión.

El rol de Méndez en Newell's

Ante este escenario de dudas, la vuelta de Armando Méndez tras su paso por Lanús (donde salió campeón de la Copa Sudameicana, pero terminó el año como suplente) se viste de variante de gran valía de cara a lo que será la temporada 2026 para Newell’s.

Habrá que ver si para la dupla de técnicos rojinegros, el arribo de Méndez le representa un nombre con las características para poder cumplir con las consignas, las exigencias y los lineamientos futbolísticos que pretenden implementar en el Parque Orsi y Gómez. Por eso, será muy importantes las próximas horas y los entrenamientos, todo servirá de muestra para ganar este lucha de competitividad interna que ya están protagonizando Mosquera y Méndez.

Si los entrenadores consideran que no están al nivel de este desafío de revitalizar a Newell’s, les tendrá que hacer llegar este requerimiento a Roberto Sensini, el nuevo director deportivo leproso, quien se está encargando de la búsqueda de refuerzos.

Por su sacrificio, Méndez es un jugador querido por el hincha leproso y eso puede llegar a influir de manera positiva para una rápida adaptación. Vale recordar que tanto Méndez como el arquero Josué Reinatti son dos que regresaron a Newell’s luego de sus préstamos y hasta ahora consiguieron quedarse.

Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

