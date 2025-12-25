Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Un llamado al 911 alertó sobre material explosivo en la zona sur de la ciudad. Cuál fue el particular hallazgo

Explosivo de guerra. Personas que cirujeaban en la zona sur encontraron un particular objeto entre la basura.

La policía detectó un explosivo de guerra en la zona sur de Rosario . Tras el aviso a la sección Neutralización de Explosivos de la Unidad Regional II de Policía, se lo neutralizó y se lo derivó para su análisis.

El particular hallazgo se registró luego de que entrara a las 21:50 del martes 24 de diciembre una llamada a la central de emergencias 911 en la que se alertaba que se había encontrado un particular elemento mientras revolvían la basura .

Se convoca entonces a personal de explosivos a la esquina de San Martín y Biedma . El artefacto se encontraba en una mochila negra y bordo. Tras tomar las necesarias medidas de seguridad, se realizó la apertura del bolso y se confirmó que se trataba de un PDEF (proyectil doble efecto fragmentario) de guerra por su color verde oliva y ojiva de color amarillo.

IMG-20251225-WA0050

Qué dice el parte policial

El parte policial detalla que el artefacto era una granada de fusil explosiva antitanque y fragmentacion con trampa de bala calibre 40 mm FMK8 MOD O, EXOGENO/TNT LOT NUM 02FLB 90 en color amarillo, con su seguro de transporte pero sin cartucho de proyección.

Se trabajó con el material para una manipulación segura y luego se realizó el embolsado de cadena en custodia con dos testigos ocasionales. El material en resguardo a la sección para su posterior pericia e infome técnico.