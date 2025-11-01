Descansar bien es parte del viaje: hoteles con estilo propio

Entre el encanto colonial, el pulso urbano y la playa más azul: claves para elegir bien dónde hospedarse en el occidente cubano.

En cualquier viaje hay varios aspectos para contemplar. Pero hay uno que es crucial y que puede marcar la diferencia: la elección del alojamiento. En destinos como La Habana o Varadero, donde el entorno tiene tanta personalidad como el itinerario mismo, hospedarse en el lugar adecuado no solo suma comodidad: también potencia la experiencia. Con más de tres décadas de presencia en Cuba, Meliá Hotels International se ha convertido en un referente del sector , con más de 35 hoteles en ocho polos turísticos de la isla.

Desde la emblemática capital hasta las playas más paradisíacas del Caribe cubano, la cadena propone opciones diversas, adaptadas a los distintos perfiles de viajeros. Su presencia es particularmente fuerte en La Habana y Varadero, dos puntos clave en cualquier recorrido por el occidente del país , donde ofrece tanto hoteles históricos como propuestas enfocadas al relax, el lujo o el turismo familiar.

Quienes visitan La Habana encuentran en los hoteles Meliá una forma de conectarse con el alma de la ciudad. El INNSiDE Habana Catedral, por ejemplo, se integra a la perfección en el paisaje colonial de La Habana Vieja , mientras que el Gran Hotel Bristol Habana, parte de la Meliá Collection, combina elegancia moderna y ubicación estratégica.

Para quienes prefieren moverse por zonas más contemporáneas, el Meliá Cohiba ofrece vistas al Malecón y, al igual que el Meliá Habana, brinda servicios orientados tanto al descanso como al trabajo, con salones de eventos, buena conectividad y propuestas gastronómicas propias. Ambos se ubican en barrios residenciales que permiten acceder fácilmente a distintos puntos de interés cultural o comercial.

006-002-melia-internacionalvaradero-vista-general-14237 (1)

Por su parte, el Tryp Habana Libre mantiene su impronta como ícono del Vedado, con historia, terrazas con vista y una intensa vida cultural que se extiende a sus espacios comunes. En otro barrio de la ciudad, el Sevilla Habana, afiliado a la cadena, completa el abanico con un perfil más tradicional y encanto de época.

En Varadero, relax todo incluido frente al mar

En Varadero, Meliá despliega una de las ofertas más amplias del país. Con hoteles ubicados a lo largo de la franja costera, la propuesta se centra en el descanso frente al mar, pero sin perder de vista los detalles que hacen a una experiencia completa.

Para quienes buscan lujo y experiencias personalizadas, el Meliá Internacional Varadero ofrece servicios de alta gama, suites con acceso a áreas exclusivas y programas diseñados para adultos. También combina arquitectura contemporánea con amplios espacios y una propuesta gastronómica diversa.

Melia Internacional 2

El Meliá Las Américas, reservado solo para adultos, es una opción ideal para quienes viajan en pareja o en busca de tranquilidad, y se destaca además por su cercanía al Varadero Golf Club, lo que lo convierte en una elección predilecta entre golfistas.

Para un perfil más familiar o relajado, hoteles como Sol Palmeras, Sol Caribe Beach y Sol Varadero Beach y los Meliá Península Varadero, Meliá Varadero y Meliá Las Antillas ofrecen el clásico formato de todo incluido con actividades para todas las edades, clubes para niños, deportes náuticos, espectáculos nocturnos y atención cuidada.

Más que alojamiento

La experiencia Meliá en Cuba se completa con detalles que marcan la diferencia: servicios personalizados como The Level, The Reserve y Royal Service (solo adultos), conectividad digital en áreas comunes, espacios gastronómicos con identidad propia y un enfoque constante en la innovación.

melia-internacionalvaradero-bodas-y-lunas-de-miel-16067

Además de brindar comodidad, los hoteles se convierten en espacios de encuentro, celebración y disfrute. Ya sea en una terraza frente al mar, un lobby con historia o una habitación con vista al Malecón, el descanso también forma parte del viaje. Y en ese sentido, Meliá lleva años perfeccionando el arte de hacer sentir bienvenidos a sus huéspedes, sean del lugar que sean.