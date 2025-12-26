La Capital | Policiales | zona sur

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Fue en un pasillo de San Martín al 7000 y la víctima fue Daniela Salva, de 19 años. El imputado tuvo participación en dos intentos de homicidio

26 de diciembre 2025 · 20:07hs
El pasillo donde se cometió el crimen de Daniela Salva.

El pasillo donde se cometió el crimen de Daniela Salva.

El martes 23 de diciembre se llevó adelante la audiencia imputativa a Juan Gabriel E., de 25 años, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el asesinato ocurrido en octubre de este año y en el que resultó víctima Daniela Salva, de 19 años.

El imputado es coautor también de dos intentos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en carácter de autor, ya que en el hecho dos personas resultaron heridas. El lugar del ataque fue allanado y la policía encontró allí dosis de cocaína preparadas para su venta.

El juez de Primera Instancia Jorge Rodríguez dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años). El fiscal Luis Schiappa Pietra atribuyó al imputado haber tomado parte del atentado hacia dos personas y del fallecimiento de Salva, con quien él mantenía una relación de pareja.

El hecho fue el 29 de octubre de 2025, aproximadamente las 23.20, en San Martín al 7000, lugar donde habitaba Salva junto a otras personas. Para el fiscal, Juan Gabriel E. ingresó a la casa de la joven junto a Thiago G.S. con el propósito de matar a quienes estaban allí. Una vez dentro y sin mediar palabra, Thiago disparó con un arma calibre 9 milimetros hacia dos personas, causándoles lesiones que pusieron en riesgo sus vidas.

>> Leer más: Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Por su parte, Juan Gabriel E. disparó en varias oportunidades contra Salva provocando heridas que derivaron en su fallecimiento. El hombre fue aprehendido el 19 de diciembre pasado en 5 de Agosto y pasaje 551.

Otro implicado

En otra audiencia, el fiscal Schiappa Pietra acusó a Thiago S. como el otro individuo que cometío el atentado contra los ocupantes de la casa.

Thiago S. ingresó con un arma calibre 9 milímetros a la vivienda de zona sur y gatilló contra un adolescente de 15 años y una mujer de 35 años. Ambos fueron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud donde quedaron internados.

"De manera simultánea, el otro autor, en este caso Juan Gabriel E., que también se hallaba armado, dirigió su accionar contra la víctima Daniela Salva, a quien le efectuó disparos que le provocaron heridas que derivaron en su fallecimiento en el lugar", indicaron desde la Fiscalía. Thiago S. fue demorado cerca de las 3 del mismo 29 de octubre, en Clavel y Rosa Silvestre, en barrio Las Flores.

Noticias relacionadas
El lugar donde ocurrió el homicidio, en San Martin al 7000.

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

El perro Bono, la nueva adquisición de la División Canes. 

Dos perros antinarcóticos de la policía provincial encontraron cocaína en un allanamiento en la zona sur

El cuestionado  juez Gregorio Salmain.

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Crimen en Navidad: una versión indica que la víctima discutió previamente con el homicida. 

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Lo último

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Ovación
Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado
Ovación

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

La dirigencia de Newells piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Policiales
Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker
Policiales

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA