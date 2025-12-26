Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Fue en un pasillo de San Martín al 7000 y la víctima fue Daniela Salva, de 19 años. El imputado tuvo participación en dos intentos de homicidio

El martes 23 de diciembre se llevó adelante la audiencia imputativa a Juan Gabriel E., de 25 años, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , en el asesinato ocurrido en octubre de este año y en el que resultó víctima Daniela Salva, de 19 años.

El imputado es coautor también de dos intentos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en carácter de autor, ya que en el hecho dos personas resultaron heridas. El lugar del ataque fue allanado y la policía encontró allí dosis de cocaína preparadas para su venta.

El juez de Primera Instancia Jorge Rodríguez dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años) . El fiscal Luis Schiappa Pietra atribuyó al imputado haber tomado parte del atentado hacia dos personas y del fallecimiento de Salva, con quien él mantenía una relación de pareja .

El hecho fue el 29 de octubre de 2025, aproximadamente las 23.20, en San Martín al 7000, lugar donde habitaba Salva junto a otras personas. Para el fiscal, Juan Gabriel E. ingresó a la casa de la joven junto a Thiago G.S. con el propósito de matar a quienes estaban allí. Una vez dentro y sin mediar palabra, Thiago disparó con un arma calibre 9 milimetros hacia dos personas, causándoles lesiones que pusieron en riesgo sus vidas.

Por su parte, Juan Gabriel E. disparó en varias oportunidades contra Salva provocando heridas que derivaron en su fallecimiento. El hombre fue aprehendido el 19 de diciembre pasado en 5 de Agosto y pasaje 551.

Otro implicado

En otra audiencia, el fiscal Schiappa Pietra acusó a Thiago S. como el otro individuo que cometío el atentado contra los ocupantes de la casa.

Thiago S. ingresó con un arma calibre 9 milímetros a la vivienda de zona sur y gatilló contra un adolescente de 15 años y una mujer de 35 años. Ambos fueron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud donde quedaron internados.

"De manera simultánea, el otro autor, en este caso Juan Gabriel E., que también se hallaba armado, dirigió su accionar contra la víctima Daniela Salva, a quien le efectuó disparos que le provocaron heridas que derivaron en su fallecimiento en el lugar", indicaron desde la Fiscalía. Thiago S. fue demorado cerca de las 3 del mismo 29 de octubre, en Clavel y Rosa Silvestre, en barrio Las Flores.