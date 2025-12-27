La Capital | Turismo | fiestas

Fiestas de fin de año entre historia, bienestar y alta gastronomía en Azur Hotel & Spa

Azur Hotel & Spa propone celebrar Año Nuevo en un entorno patrimonial único del centro histórico de Córdoba.

27 de diciembre 2025 · 10:10hs
Azur Hotel & Spa ofrece una experiencia boutique que combina relax

Azur Hotel & Spa ofrece una experiencia boutique que combina relax, identidad local y gastronomía de autor para celebrar el fin de año.

Este Año Nuevo, Azur Hotel & Spa invita a despedir el año con una experiencia única que combina hospitalidad boutique, relax profundo y gastronomía de autor. Una propuesta diseñada para quienes buscan celebrar de manera especial, en un entorno íntimo, sofisticado y cargado de identidad local.

Declarado Patrimonio histórico y construido en 1915, Azur es mucho más que un hotel: es una casa con alma propia, donde arquitectura, arte y memoria se integran para crear un espacio sensorial que honra el tiempo y el encuentro. Su ubicación estratégica en el Centro Histórico convierte cada estadía en un punto de partida ideal para descubrir Córdoba, su cultura, sus sabores y la naturaleza serrana, desde una perspectiva auténtica.

Con solo 16 habitaciones, Baños de Azur, su spa subterráneo inspirado en tradiciones ancestrales y arquitectura jesuítica, La Despensa como restaurante boutique y una curaduría minuciosa de aromas, texturas y detalles, Azur celebra el lujo desde la simpleza cuidada, la calidez humana y el valor de lo artesanal.

Con maridaje de vinos

Desde $350.000 por persona en base doble

Sujeto a disponibilidad | Cupos limitados

Reconocimiento internacional – REVE Luxury Awards 2025

Azur Hotel & Spa fue el único hotel argentino ganador en los REVE Luxury Awards 2025, obteniendo:

Ganador Global – Luxury Spa Hotel

Ganador Continental – Luxury Boutique Hotel

Un hotel que destaca por su categoría y la calidad de sus amenities en el corazón de Córdoba.

Un hotel que destaca por su categoría y la calidad de sus amenities en el corazón de Córdoba.

Propuesta especial de fin de año

31 de diciembre | Noche de celebración sensorial

La experiencia incluye:

Alojamiento con desayuno buffet

Recorrido por los históricos Baños de Azur

Cena especial de pasos

Ganador Continental – Luxury Wellness Hotel

Reservas & Contacto

Sitio web: www.azurrealhotel.com

Mail: [email protected]

Instagram: @azurhotel

