Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Para los fiscales, el magistrado ordenó que le vendieran 10 millones de dólares al empresario a precio oficial en 2023. Por el momento, mantiene sus fueros

26 de diciembre 2025 · 19:02hs
Este viernes, el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó el procesamiento con prisión preventiva al juez Gastón Salmain. En este sentido, la prisión no será efectiva ya que el juez goza de inmunidad judicial. Por otro lado, el procesamiento implica la prohibición de salir del país sobre el financista Fernando Whpei, quien está bajo prisión domiciliaria ya que es padre de una niña discapacitada. Lo mismo se ordenó sobre el escribano santafesino Santiago Busaniche. Según trascendió, si el juez Salmain renuncia, quedaría expuesto a su remoción por el Concejo de la Magistratura y, en ese caso, podría quedar detenido.

La causa es una maniobra de corte extorsivo realizada en diciembre de 2023, cuando se habilitó por vía cautelar que el Banco Central le venda 10 millones de dólares a precio oficial a un fideicomiso cuando regía el cepo.

Por esa maniobra, que le habilitó a Whpei el negocio millonario de luego cambiar los dólares en el mercado paralelo, el juez también trabó embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados por la suma de 200 mil dólares.

La causa

La investigacón, impulsada por un grupo de fiscales federales integrado Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustín Arbigay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodríguez y Esteban Ventitti, señaló que la operación finalizó el 5 de diciembre de 2023, cuando luego de una serie de presentaciones judiciales Salmain dictó una medida cautelar que permitió a la firma Attila Fideicomisos SRL, y a otras vinculada a Whpei, acceder al Mercado Unico y Libre de Cambios (Mulc) para comprar hasta 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en pleno cepo cambiario.

Los fiscales sostienen que la resolución buscaba generar una ganancia de alrededor de dos millones de dólares por la diferencia con el dólar informal, a cambio del pago de un 10% de comisión, presuntamente exigido por el juez y Busaniche.

Para la investigación, los tres “formaron parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos entre los meses de septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, cuando pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente radicado en el Juzgado Federal Nº1", a cargo de Salmain.

Según la Justicia Federal, “Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen un proceso judicial para que resulte beneficiado en aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.

El 9 de diciembre, Salmain fue indagado ante los fiscales y el juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros. Salmain estuvo presente vía Zoom y negó los hechos mientras ventiló acusaciones contra otro de los imputados.

De acuerdo a la investigación, tanto Salmain como Whpei y Santiago Busaniche formaron parte "de una instancia asociativa destinada a cometer delitos". "Direccionaron una causa judicial con un cohecho de base cometido por ellos, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato", indicaron desde la Fiscalía.

La defensa de Salmain, llevada adelante por los abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, sostienen que en su declaración indagatoria el juez "dejó evidenciadas tres circunstancias" que podrían exculparlo. En ese sentido, indicaron que la investigación de la Fiscalía es "artificiosa e impostada" y que los fiscales "tiñeron hechos totalmente legales como indicios de delito".

La declaración del juez

Salmain fue tajante al considerarse víctima de "un cuadro de persecución de inequívoca naturaleza política". "Se deduce de la repentina, simultánea y atípica activación de múltiples frentes de hostigamiento institucional y penal en mi contra", sostuvo el juez. En ese marco, habló de "presentaciones penales fundadas exclusivamente en notas periodísticas, la sorpresiva reactivación de la presente causa a partir de un «arrepentido»".

Puntualmente, se dirigió al imputado Fernando Whpei, sobre quien consideró que "habría sido inducido a arrepentirse a cambio de no quedar detenido en una cárcel común". "Es el mismo arrepentido de la causa Vaudagna, quien «se arrepintió» en contra de su mejor amigo Marcelo Bailaque", indicó el juez, que consideró a Whpei como "arrepentido serial" y agregó en la causa que es "todo muy raro".

Reuniones y dinero

De acuerdo a los elementos obtenidos por Fiscalía, Salmain se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su despacho laboral, el 2 de octubre de 2023. El financista entregó un escrito de presentación que realizaría, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con el operador judicial Busaniche.

En la cronología de la investigación, figura que el juez dictó resoluciones y decretos que se encuentran en el sistema de gestión judicial Lex100. El primero fue el 14 de noviembre 2023, donde formaliza la presentación. Otro el 22 de noviembre de 2023, con el que provee la demanda. El 27 de noviembre de 2023 hace un traslado judicial al Banco Central (BCRA) y el 4 de diciembre 2023 firma un decreto donde dispone que vencieron los plazos (cuestión que no había ocurrido) de contestación que le había otorgado al BCRA, y pasa el expediente a resolución.

Como consecuencia de la corrida bancaria del 13 de diciembre de 2023 y no conformes Salmain y Busaniche con el porcentaje solicitado al principio de la maniobra, se produjo una ruptura que culminó con amenazas de denuncias penales contra Whpei. Ello sucedió un tiempo después con la remisión del expediente por parte de Salmain al Ministerio Público Fiscal (MPF), donde denuncia el delito de estafa procesal respecto de las actuaciones de Attila SRL.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en la resolución dictada el 1º de marzo de 2024, sostuvo que “las pruebas aportadas por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la veracidad de la deuda y el carácter genuino de la operación”.

