La increíble y polémica cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

A Central la AFA le otorgó el título de campeón de la Liga 2025 por haber sumado más puntos que ningún equipo.

El fútbol argentino ya empieza a proyectarse hacia un 2026 que promete no dar respiro. Con una agenda intensa y ocho trofeos en disputa a nivel local, la AFA oficializó el esquema de competencias y volvió a apostar por un formato híbrido, en el que convivirán torneos largos, campeonatos cortos, copas federales y finales a partido único.

La acción se pondrá en marcha con el Torneo Apertura , cuyo inicio está pautado para el último fin de semana de enero. Repetirá la estructura utilizada en la última temporada: dos zonas, 16 fechas en la fase regular y una instancia de playoffs entre los ocho mejores de cada grupo para coronar al campeón del primer semestre.

De manera paralela, se desarrollará el Campeonato de Liga, que funcionará como tabla anual y consagrará al equipo que acumule más puntos sumando las fases regulares del Apertura y del Clausura . A lo largo de todo el año también se disputará la Copa Argentina, que volverá a extenderse de enero a diciembre, con su cuadro definido antes del inicio de la competencia.

Después del Mundial, el Clausura

Luego del parate por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, será el turno del Torneo Clausura, que consagrará al segundo campeón de liga del año. Apenas una semana después de su finalización, se jugará el Trofeo de Campeones, en el que se medirán los ganadores del Apertura y del Clausura.

El calendario se cerrará con una seguidilla de finales que completan el abanico de títulos. La Supercopa Argentina enfrentará a Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata; la Supercopa Internacional cruzará a Rosario Central con Estudiantes; y la Recopa de Campeones reunirá a Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata y Rosario Central, de acuerdo a los resultados obtenidos en las distintas competencias.

Un año cargado, con múltiples objetivos en juego y un formato que vuelve a desafiar la planificación de los clubes. El 2026 ya asoma en el horizonte y promete ser uno de los más intensos del fútbol argentino.

Los 8 títulos que se jugarán en 2026

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeonato de Liga (1° tabla anual)

Copa Argentina

Trofeo de Campeones (ganadores Apertura vs. Clausura)

Supercopa Argentina: Independiente Rivadavia – Estudiantes

Supercopa Internacional: Rosario Central – Estudiantes

*Recopa de Campeones: Independiente Rivadavia, Estudiantes y Rosario Central