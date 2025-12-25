La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Unas 150 personas se acercaron a los cincos establecimientos ubicados en distintas partes de la ciudad y tuvieron una cena especial para celebrar la Nochebuena

Los cinco refugios municipales de Rosario recibieron a 150 personas en situación de calle durante esta Navidad , por lo que la ocupación representó el 50% del total. La Nochebuena se celebró con una cena especial que incluyó asado y productos navideños.

Durante la noche del 24 de diciembre, los cinco espacios de alojamiento municipal (Uriburu 3865, Esmeralda 3549, Felipe Moré 929, Refugio Grandoli 3050 y Balcarce 1077) abrieron sus puertas. Así, tuvieron la mitad de su capacidad cubierta y contaron con la presencia de 15 trabajadores municipales.

"Los cinco espacios estuvieron en funcionamiento y cubiertos en un 50%. Fue muy importante la cantidad de gente la que asistió ", afirmó a La Capital el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat municipal, Nicolás Gianelloni .

Los refugios están abiertos todo el año y, en total, poseen 300 plazas que suelen ocuparse en un 80% de su totalidad. Sin embargo, la apertura de estos espacios en Navidad es algo reciente.

"Después de la pandemia nos pareció importante dejar los refugios abiertos todo el año para la población en situación de calle. Era necesario darle continuidad para que las personas reviertan esa situación. Este es el tercer año que se mantienen abierto durante las fiestas. Es un momento muy particular y es importante que la gente pueda confiar y sentirse acompañada", sumó Gianelloni.

Lo cierto es que los espacios cobijan a una población que vive en la calle y en contextos muy difíciles. En ese sentido, el funcionario detalló: "Hay cada vez mas personas en situación de calle. No sólo por el difícil momento económico y social sino que también hay problemáticas de consumo o de salud mental".

Celebrar las fiestas

En los refugios, el menú se adaptó al contexto festivo. Por eso, la cena contempló asado y una mesa dulce típica de Navidad: pan dulce, budines y turrones. Por otro lado, hay una política de evitar las bebidas alcohólicas. "Algunos tienen problemáticas de consumo o incluso se están tratando en algún espacio. Pero además tiene que ver con la convivencia", señaló el secretario.

Además, la cena contempló juguetes para los chicos. De los cinco refugios, cuatro son de varones y uno sólo, ubicado en Balcarce y San Juan, recibe a mujeres y niños. En ese espacio pasaron la Navidad 14 personas de las cuales ocho eran menores y recibieron su regalo gracias a la colecta solidaria que se realizó previamente en la Casa de las Infancias.

"Estamos fortaleciendo la ayuda social de la ciudad. Hemos hecho un esfuerzo a fin de año con un operativo alimentario a través de al red de merenderos, iglesias, vecinales y además el trabajo con las personas que están en situación de calle", concluyó Gianelloni.