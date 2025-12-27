Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Los motores Mercedes y Ford, que usarán 6 equipos, entre ellos el Alpine de Franco Colapinto, aprovecharía un gris del nuevo reglamento de la Fórmula 1

El modelo de la FIA para los Fórmula 1 2026 y el caño de escape del motor a la vista. El 2026 no empezó y ya hay mucha discusión.

La Fórmula 1 no empezó la temporada 2026 y ya hay un revuelo bárbaro. Nadie lo confirmó oficialmente, pero ya hay protestas de varios equipos a la FIA para que controle los motores Mercedes , que usarán entre otros el Alpine de Franco Colapinto , y los Ford. Qué se sabe, qué hay de cierto, qué puede esperarse.

Más allá de infinidad de rumores y de versiones "oficiales", lo cierto es que no se conoció que existiera una denuncia concreta de uno o más equipos, ni tampoco una respuesta de la FIA. Pero el río suena y agua trae.

Resumiendo todo lo que se dijo estos días, y que fue tratado por periodistas serios de la Fórmula 1, los equipos Ferrari, Haas (usa motores Ferrari) y Audi (que debuta en el 2026, con su propio impulsor9 habría elevado una protesta a la FIA para que revise los motores Mercedes y Ford.

Los primeros impulsarán este año a cuatro equipos : el propio Mercedes, McLaren, Williams y ahora Alpine. Mientras que el regreso de Ford está asociado a los dos equipos de le bebida energizante. Red Bull y Racing Bulls.

No se habría expedido Aston Martin, que tendrá exclusivamente a los motores Honda, ni tampoco el debutante Cadillac, que usará los Ferrari hasta que en 2029 pueda empezar utilizar los propios.

Pero qué se está diciendo concretamente y qué puede esperarse de acá al inicio de la temporada en Melbourne. A continuación, los detalles.

Los motores de la discordia en la Fórmula 1

La supuesta denuncia, pero segura advertencia, de Ferrari, Haas y Audi tienen que ver con el nuevo reglamento, por supuesto. La relación de compresión de los cilindros de los motores 2026, que serán 50% de combustión y 50% eléctricos, pasó de 18:1 hasta 2025 a 16:1 a partir del año próximo.

Las quejas apuntarían a que Mercedes y Ford habrían desarrollado sus motores con materiales tales que permitan la dilatación a altas temperaturas de su cámara de combustión. También que pueda haber algún material en el medio del ensamblado, como juntas, que logren ese fenómeno.

Eso llevaría a que en pista los usuarios de esos motores tengan una compresión mayor y por lo tanto un mejor rendimiento, además del mejor aprovechamiento del combustible.

El gris de este reglamento es que las mediciones de la FIA son a temperatura ambiente, con los motores quietos. Y sería muy difícil hacerlo a la temperatura que en realidad trabajan.

Las zonas grises y los ejemplos

Por supuesto, como los autos de 2026 cambian conceptualmente en todo sentido, en motores, chasis, combustible y aerodinámica, seguramente habrá más de una zona gris en el reglamento y la FIA trabajará más que nunca.

Nada que sorprenda demasiado cuando se producen tantos cambios. Si esto de los motores de Mercedes y Ford es cierto, puede equipararse por ejemplo a cuando en 1981 se prohibieron las polleritas fijas de los autos que producían el efecto suelo que había inventado Colin Champman en sus Lotus 79 de 1978, y el sagaz ingeniero sudafricano de Brabham, Gordon Murray, inventó las polleritas móviles.

Ese sistema llamado de suspensión hidroneumática, cumplía con el reglamento porque a la hora de que los autos llegaban a boxes para ser inspeccionados por la FIA, cumplía con los 6 centímetros de despegue que debían tener del suelo.

Pero a la hora de correr, las polleritas bajaban hasta tocar el asfalto y lograban el efecto suelo prohibido. La suspensión hidroneumática las "levantaba" luego en el transcurso de una vuelta lenta para cumplir el reglamento. No se prohibieron y todos los equipos debieron adaptarse a sus autos el sistema. Ejemplos de eso hubo un montón.

Las ventajas que podía suponer

Si los motores Mercedes y Ford, por alguna razón técnica, lograsen mantener la relación de compresión, ganarían unos caballos de fuerza respecto a sus competidores que se traducirían en algunas décimas.

Como se sabe, Alpine archivó el desarrollo de sus propios motores y para 2026 alquiló los motores Mercedes. Vale aclarar en este punto que, a diferencia del siglo pasado o comienzos de este, los proveedores de estos impulsores deben entregarlos a sus clientes con la misma calidad que a sus casas matrices.

Es decir, no es como en otra época donde había por ejemplo varias versiones de un motor Ford Cosworth y que dependiendo de cuánto los equipos pudieran pagarlos era la versión que se entregaba, si la de última generación o la más antigua.

Así que, en este caso, el motor Mercedes (y la caja también) que se le entrega a Alpine por ejemplo, es el mismo que usa el propio equipo Mercedes. Y eso es algo que la FIA también controla.

Por lo tanto, los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly podrían contar con esos caballos extra en sus motores si las versiones que circulan son ciertas. Al menos, ni Mercedes ni Ford han salido al cruce de las mismas.

De dónde salieron las versiones

Hasta el momento, como se dijo, nadie ha confirmado nado pero tampoco lo ha negado. Se rumorea que en la gran movida de personal técnico que hubo este año de un equipo a otro, estaría la clave de las filtraciones, ya que desde hace tiempo los proveedores vienen trabajando en base a la nueva reglamentación.

Otra versión indicó que fue desde el mismo seno de uno de los equipos apuntados, Red Bull, donde se habrían filtrado estas novedades técnicas. O más bien, de ex integrantes del mismo recientemente despedidos.

El director deportivo Christian Horner fue despedido a mitad de año y recientemente nada menos que la cabeza de todo el equipo, el veterano Helmut Marko. Inmediatamente después de su salida a fin de temporada, echó a rodar este affaire de los motores.

Sea cual sea el responsable de la filtración, todo parece indicar que algo de cierto hay. Más que los rumores y versiones de los que se ocupan las páginas especializadas, también hablan los silencios.

¿Colapinto será uno de los 12 pilotos que arrancará con ventaja relativa, en desmedro de otros 10? Pronto se sabrá.