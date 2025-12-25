Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

La Municipalidad convocó al comité de emergencia horas antes de Navidad debido a los daños que provocaron las ráfagas de viento

El alerta meteorológica amarilla emitida este miércoles se cumplió y la Nochebuena coincidió con una fuerte tormenta en el departamento Rosario . Entre otros lugares afectados, Alvear sufrió daños importantes por el temporal y se registró un corte de luz poco antes de la cena navideña.

La Municipalidad confirmó que las ráfagas de viento generaron diferentes complicaciones después de una tarde sofocante. Cerca de la medianoche ya se habían registrado voladuras de techos y caídas de postes.

Por otra parte, las autoridades locales anunciaron una reunión del comité de emergencia en el cuartel de bomberos para evaluar la situación. En vísperas de la llegada de la Navidad, los encargados del área de Protección Civil asistieron junto a referentes provinciales con el fin de definir un plan de acción.

El primer reporte oficial da cuenta de ocho voladuras de techo este miércoles en Alvear . Hasta las 23 se habían registrado inconvenientes tanto en la zona del casco histórico como en el Bajo Paraná e incluso en el Centro de Monitoreo.

Tormenta Alvear La tormenta del miércoles 24 de diciembre de 2025 provocó daños en Alvear. Video: Instagram/@lauritabrujapia.

Por otro lado, el municipio detectó casi una veintena de postes caídos debido al viento. En simultáneo con las recorridas y las respuestas a los reclamos, las autoridades compartieron un comunicado oficial para reforzar el alerta amarilla con una recomendación para evitar salir a la calle.

De otra parte, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) activó un plan de contingencia por un corte de luz en Alvear. Los operarios pusieron manos a la obra para restablecer el suministro eléctrico a la noche, entre otras medidas de emergencia.

Además de las fallas en las conexiones de luz domiciliarias, la Municipalidad de Alvear organizó un operativo coordinado con personal de servicios públicos. La policía y los bomberos fueron a colaborar con agentes de tránsito para evitar accidentes o siniestros viales, entre otros inconvenientes habituales derivados de los temporales.