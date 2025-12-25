La Capital | La Región | tormenta

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

La Municipalidad convocó al comité de emergencia horas antes de Navidad debido a los daños que provocaron las ráfagas de viento

25 de diciembre 2025 · 10:49hs
La tormenta tuvo un fuerte impacto en Alvear.

Foto: Facebook/Julio Yoris.

La tormenta tuvo un fuerte impacto en Alvear.

El alerta meteorológica amarilla emitida este miércoles se cumplió y la Nochebuena coincidió con una fuerte tormenta en el departamento Rosario. Entre otros lugares afectados, Alvear sufrió daños importantes por el temporal y se registró un corte de luz poco antes de la cena navideña.

La Municipalidad confirmó que las ráfagas de viento generaron diferentes complicaciones después de una tarde sofocante. Cerca de la medianoche ya se habían registrado voladuras de techos y caídas de postes.

Por otra parte, las autoridades locales anunciaron una reunión del comité de emergencia en el cuartel de bomberos para evaluar la situación. En vísperas de la llegada de la Navidad, los encargados del área de Protección Civil asistieron junto a referentes provinciales con el fin de definir un plan de acción.

Alvear pasó una Nochebuena complicada por la tormenta

El primer reporte oficial da cuenta de ocho voladuras de techo este miércoles en Alvear. Hasta las 23 se habían registrado inconvenientes tanto en la zona del casco histórico como en el Bajo Paraná e incluso en el Centro de Monitoreo.

Tormenta Alvear

La tormenta del miércoles 24 de diciembre de 2025 provocó daños en Alvear.

Por otro lado, el municipio detectó casi una veintena de postes caídos debido al viento. En simultáneo con las recorridas y las respuestas a los reclamos, las autoridades compartieron un comunicado oficial para reforzar el alerta amarilla con una recomendación para evitar salir a la calle.

>> Leer más: Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

De otra parte, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) activó un plan de contingencia por un corte de luz en Alvear. Los operarios pusieron manos a la obra para restablecer el suministro eléctrico a la noche, entre otras medidas de emergencia.

Además de las fallas en las conexiones de luz domiciliarias, la Municipalidad de Alvear organizó un operativo coordinado con personal de servicios públicos. La policía y los bomberos fueron a colaborar con agentes de tránsito para evitar accidentes o siniestros viales, entre otros inconvenientes habituales derivados de los temporales.

"Es momento de revisar los mecanismos de representación, con el objetivo de construir un sistema más equilibrado y justo", expresó el senador.

Ciro Seisas: "El paso de comuna a ciudad permite dar previsibilidad al crecimiento"

Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque

El intendente Adrián Maglia junto a autoridades escolares durante la entrega de fondos del FAE, en el marco del trabajo conjunto entre municipio y educación pública.

El Ejecutivo de Granadero Baigorria entregó fondos a las escuelas de la ciudad

Los chicos rindieron los exámenes internacionales de Trinity College London en el Instituto Hastings de San Lorenzo.

Estudiantes de Timbúes aprobaron examen internacional de inglés

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada
Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena
Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central
Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado y reveló el estado de salud del chef
La familia de Christian Petersen emitió un comunicado y reveló el estado de salud del chef

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central
Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Newells usó cuatro arqueros distintos durante 2025, pero no busca otro para la nueva temporada

Newell's usó cuatro arqueros distintos durante 2025, pero no busca otro para la nueva temporada

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Los controles de festejos de Navidad conformaron al municipio: Balance muy positivo
Los controles de festejos de Navidad conformaron al municipio: "Balance muy positivo"

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Piden a los rosarinos no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Piden a los rosarinos no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Por Carina Bazzoni

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año
Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

El mensaje de Milei para las fiestas: Abróchense los cinturones
El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías
Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Por Miguel Pisano
Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro
Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro

Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada
Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada