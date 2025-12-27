Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

El tiempo cambió poco y nada a pesar del aviso sobre posibles lluvias durante la mañana y la temperatura sigue en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin efecto este sábado el alerta amarilla por tormentas en Rosario . A contramano del aviso oficial, la lluvia esquivó la ciudad y el tiempo caluroso se sostuvo en el inicio del fin de semana y el año nuevo se acerca con temperaturas altísimas.

La ciudad amaneció con un registro de casi 26 grados en el termómetro después de una madrugada sofocante. El cielo se mantuvo despejado de la mano del viento oeste y el verano pisó el acelerador rumbo a los últimos días de diciembre.

Si bien había cierta probabilidad de tormentas fuertes en todo el departamento Rosario, el alerta se desplazó al centro y norte de Santa Fe a primera hora de la mañana. En la zona de Coronda, la capital provincial y Garay se mantenía un aviso de nivel naranja sobre eventos meteorológicos con riesgo para la población.

El SMN anunció un sábado con mínimas chances de lluvia en la ciudad . Apenas se esperaba algún chaparrón antes del mediodía, pero la jornada comenzó sin nubes en el horizonte y con alta temperatura.

El pronóstico oficial incluye una máxima de 35 grados a nivel local. De esta forma, Rosario se asoma a una tarde muy calurosa y con el cielo casi despejado, mientras que la velocidad del viento desde el sudoeste puede oscilar entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé grandes cambios en cuanto al tiempo antes de los festejos de Año Nuevo. El domingo es probable que la temperatura baje un poco, pero las mínimas se mantienen por encima de los 20 ° hasta el próximo viernes.

Finalmente, el pronóstico anticipa un miércoles con calor extremo en Rosario y condiciones aptas para armar la mesa afuera. La marca del termómetro puede llegar a 39 grados durante la tarde y hasta ahora no hay lluvias a la vista.