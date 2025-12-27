La Capital | La Ciudad | alerta amarilla

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

El tiempo cambió poco y nada a pesar del aviso sobre posibles lluvias durante la mañana y la temperatura sigue en ascenso

27 de diciembre 2025 · 08:44hs
El alerta amarilla cesó en el último fin de semana del año.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El alerta amarilla cesó en el último fin de semana del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin efecto este sábado el alerta amarilla por tormentas en Rosario. A contramano del aviso oficial, la lluvia esquivó la ciudad y el tiempo caluroso se sostuvo en el inicio del fin de semana y el año nuevo se acerca con temperaturas altísimas.

La ciudad amaneció con un registro de casi 26 grados en el termómetro después de una madrugada sofocante. El cielo se mantuvo despejado de la mano del viento oeste y el verano pisó el acelerador rumbo a los últimos días de diciembre.

Si bien había cierta probabilidad de tormentas fuertes en todo el departamento Rosario, el alerta se desplazó al centro y norte de Santa Fe a primera hora de la mañana. En la zona de Coronda, la capital provincial y Garay se mantenía un aviso de nivel naranja sobre eventos meteorológicos con riesgo para la población.

Pasó el alerta amarilla y el calor se acentúa en Rosario

El SMN anunció un sábado con mínimas chances de lluvia en la ciudad. Apenas se esperaba algún chaparrón antes del mediodía, pero la jornada comenzó sin nubes en el horizonte y con alta temperatura.

El pronóstico oficial incluye una máxima de 35 grados a nivel local. De esta forma, Rosario se asoma a una tarde muy calurosa y con el cielo casi despejado, mientras que la velocidad del viento desde el sudoeste puede oscilar entre 13 y 22 kilómetros por hora.

>> Leer más: ¿Cómo será este verano en Rosario?: expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé grandes cambios en cuanto al tiempo antes de los festejos de Año Nuevo. El domingo es probable que la temperatura baje un poco, pero las mínimas se mantienen por encima de los 20 ° hasta el próximo viernes.

Finalmente, el pronóstico anticipa un miércoles con calor extremo en Rosario y condiciones aptas para armar la mesa afuera. La marca del termómetro puede llegar a 39 grados durante la tarde y hasta ahora no hay lluvias a la vista.

Noticias relacionadas
El tiempo en la región. Este sábado llega con alerta amarillo por fuertes tormentas

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Se encuentra vigente un alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario.

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

El Abasto. ¿Para qué vamos a ir al teatro si a los actores los tenemos en el Abasto? se preguntaba el genovés Augusto Gotardo Cambiaso

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

El cumplimiento del calendaro de vacunación es fundamental para evitar enfermedades graves 

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Lo último

Futttura en Rosario: Tini Stoessel confirmó su show y anunciaron la venta de entradas

Futttura en Rosario: Tini Stoessel confirmó su show y anunciaron la venta de entradas

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

José Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, donde quiera y cuándo quiera"

El ministro de Educación de Santa Fe cuestionó el proyecto de Ley de Libertad Educativa de Nación y anticipó que impulsará el debate de una norma provincial

José Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, donde quiera y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante
La Ciudad

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Ovación
Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Policiales
Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker
Policiales

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

La Ciudad
Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante
La Ciudad

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

José Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, donde quiera y cuándo quiera

José Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, donde quiera y cuándo quiera"

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio