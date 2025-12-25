La Capital | Policiales | La Plata

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

El acusado disparó desde su departamento tras una discusión por el uso de pirotecnia. La víctima tenía 45 años

25 de diciembre 2025 · 19:06hs
Un hombre asesinó a otro por el uso de pirotecnia en Navidad. 

Un hombre de 68 años fue detenido al ser acusado de asesinar a un vecino porque sus hijos arrojaron fuegos artificiales durante los festejos de Navidad en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales aseguraron que el hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense, donde el presunto agresor se quejó por el uso de la pirotecnia.

En este sentido, el implicado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento y causó la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez , de 45 años, quien se encontraba en el descanso de la escalera y sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo. En forma de protesta por el crimen, los vecinos prendieron fuego un Peugeot 504 que pertenecía al supuesto atacante.

Los oficiales del Comando de Patrulla secuestraron una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y varias municiones.

El atacante quedó detenido por el delito de homicidio y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de La Plata. El cuerpo fue trasladado a la morgue y la escena quedó preservada para el trabajo de peritos de la Policía Científica.

