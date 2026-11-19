En un año marcado por el avance de la inteligencia artificial, el diccionario británico eligió "humano" como su palabra del año

Para el diccionario, incluso las imperfecciones propias del trabajo humano son percibidas ahora como un rasgo distintivo y apreciado

En un mundo en el que la inteligencia artificial puede escribir textos, crear imágenes, producir música y resolver tareas cada vez más complejas, el Diccionario de Cambridge eligió una palabra que parece remitir a lo esencial: "humano". La institución británica la nombró palabra del año 2026, en una decisión que busca reflejar cómo la expansión de esta tecnología está modificando no solo la manera de comunicarnos, sino también la forma en que pensamos qué nos diferencia de las máquinas.

La elección tiene un significado particular. No se trata de una palabra nueva ni de una expresión surgida en las redes sociales. "Humano" existe desde hace siglos, pero su uso adquirió una relevancia renovada en un contexto en el que distinguir entre una creación realizada por una persona y otra generada mediante inteligencia artificial se vuelve cada vez más importante.

Según el Diccionario de Cambridge, el término se define como aquello que tiene las cualidades, los defectos y los sentimientos propios de las personas, a diferencia de los dioses, los animales o las máquinas . La institución observó que la palabra aparece cada vez más en expresiones compuestas como human-made (hecho por humanos), human-written (escrito por personas) y human-generated (generado por humanos), utilizadas para diferenciar las producciones humanas de las realizadas por sistemas de inteligencia artificial.

Ese cambio en el lenguaje puede ser una señal de una transformación más profunda: en un entorno saturado de contenidos generados automáticamente, el trabajo humano empieza a identificarse y valorarse de manera explícita.

Por qué "humano" se convirtió en la palabra del año

Colin McIntosh, lexicógrafo y editor jefe del Diccionario de Cambridge, explicó que la elección responde a una preocupación cada vez más extendida sobre la dependencia de la inteligencia artificial y sus consecuencias.

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"La inteligencia artificial está cambiando la forma en la que hablamos sobre lo que significa ser humano. Los temores sobre lo que los humanos podemos perder cuando externalizamos nuestro pensamiento nos han hecho reconsiderar hasta qué punto dependemos de la IA: desde los mejores matemáticos hasta los maestros de niños pequeños", señaló.

La referencia a la externalización del pensamiento apunta a uno de los debates centrales sobre el desarrollo de estas herramientas: qué sucede cuando las personas delegan en sistemas automatizados actividades que antes requerían capacidades propias, como escribir, razonar, crear o resolver problemas.

Para Cambridge, la elección de "humano" también puede interpretarse como un punto de inflexión en la relación entre las personas y las máquinas. La inteligencia artificial ya puede producir contenidos que, en determinadas circunstancias, resultan difíciles de distinguir de los realizados por seres humanos. En ese escenario, las imperfecciones, la creatividad y las experiencias personales pueden convertirse en atributos especialmente valorados.

La institución plantea que, en un mercado cada vez más poblado de producciones generadas por IA, identificar algo como humano puede funcionar como una forma de destacar su origen y su valor.