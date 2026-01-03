La Capital | Turismo | Asia

Explorar Asia con sensibilidad y detalle

Con fuerte presencia en India y la región, Terra Ignota Tours propone itinerarios personalizados que priorizan la autenticidad y la vivencia cultural.

3 de enero 2026 · 08:50hs
Terra Ignota Tours organiza viajes de inmersión cultural y expediciones a lugares de difícil acceso. 

Terra Ignota Tours organiza viajes de inmersión cultural y expediciones a lugares de difícil acceso. 

Terra Ignota Tours es un tour operador receptivo con amplia experiencia en Asia, que pone el foco en viajes a destinos como India, Nepal, Bután, Tibet, Sri Lanka y Maldivia. Su enfoque se centra en ofrecer experiencias profundas, auténticas y de alto nivel, alejadas de los recorridos estandarizados, ideal para quienes buscan un contacto real con la cultura, la historia y la vida local.

El diferencial que ofrece son los itinerarios diseñados a medida, considerando los intereses, tiempos y presupuestos de cada viajero. Esto incluye tanto viajes privados como programas para grupos, con una cuidada selección de hoteles, guías profesionales de habla hispana y transporte moderno. La idea es que cada experiencia sea única y transformadora.

La empresa ofrece una amplia gama de programas temáticos. Entre ellos se destacan: tours culturales que exploran arte, arquitectura, gastronomía y festivales; viajes espirituales y retiros de bienestar que integran yoga, meditación y ayurveda; escapadas familiares planificadas para disfrutar sin traslados excesivos; y lunas de miel o viajes románticos en palacios históricos, resorts de playa o enclaves naturales.

Terra Ignota también propone experiencias especiales como viajes en trenes de lujo por la India, programas de voluntariado con impacto social, viajes solo para mujeres y aventuras suaves que combinan naturaleza, fauna y paisajes extraordinarios. Además, cuenta con experiencia en viajes corporativos, incentivos y eventos, así como excursiones para cruceros y vuelos charter privados.

Su fuerte presencia operativa en el subcontinente indio junto con una red confiable de oficinas y representantes, garantiza soporte constante, respuesta rápida y acompañamiento personalizado antes y durante cada viaje. El objetivo de Terra Ignota Tours es claro: convertir cada recorrido en una experiencia transformadora, cuidando cada detalle y mostrando Asia desde una mirada profunda, sensible y auténtica.

Noticias relacionadas
Argentina marcó un récord en la cantidad de pasajeros transportados en vuelos durante el 2025.

La aviación argentina marcó un récord histórico en pasajeros transportados

La agencia de viajes Savarin Turismo cunta con más de 22 años de trayectoria en el mercado argentino.

Savarin Turismo: el valor de acompañar cada viaje de principio a fin

El Taj Mahal, ubicado en Agra, India, es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo y símbolo universal del amor.

India: tradiciones, colores y mil mundos por descubrir

mar del plata o florianopolis: los precios de veranear en 2026 en argentina o brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Lo último

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: Viva la libertad, carajo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad, carajo"

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

El presidente norteamericano dijo que el líder venezolano y su esposa fueron "trasladados fuera del país"
Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: Viva la libertad, carajo
El Mundo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad, carajo"

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Ovación
Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?
Ovación

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Quedó libre y se fue de Newells: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García

Quedó libre y se fue de Newell's: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Policiales
Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

La Ciudad
Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste
LA CIUDAD

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?
Salud

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
Política

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo