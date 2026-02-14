La Capital | Turismo | Grecia

Viajar a Grecia en mayo 2026: clima ideal y salida acompañada

Con temperaturas agradables y menor afluencia turística, mayo es ideal para recorrer Santorini, Mykonos y Atenas. Salida grupal desde Buenos Aires con logística organizada y guías especializados.

14 de febrero 2026 · 10:50hs
Recorrer Grecia en un itinerario amplio, que entrelaza islas, ciudades y distintos ritmos de viaje, invita a una experiencia más profunda cuando la logística deja de ser una preocupación. En este tipo de travesías, los traslados, los cruces marítimos y los tiempos están pensados de antemano, lo que permite concentrarse en lo esencial: mirar, caminar, descubrir.

El formato acompañado también suma una dimensión social al viaje. Compartir una mesa frente al mar, un atardecer en Santorini o una caminata por las callejuelas de Mykonos convierte cada experiencia en un recuerdo colectivo, que se enriquece con las miradas y las historias de otros viajeros.

Además, la presencia de guías especializados aporta contexto y profundidad. La historia clásica, los mitos, las tradiciones y la vida cotidiana griega aparecen así integradas al recorrido, sin rigidez, con explicaciones que ayudan a entender lo que se ve y a conectar cada lugar con el anterior.

Más que un recorrido cerrado, se trata de una manera de viajar: con estructura, pero con espacio para el asombro; con compañía, pero con momentos de libertad. Una fórmula que, en destinos como Grecia, potencia cada paisaje y cada experiencia.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Buenos Aires hay una salida grupal prevista para el 5 de mayo de 2026, con guías especializados de habla hispana.

El itinerario tiene una duración de 23 días e incluye ciudades como Estambul, Capadocia, Pamukkale, Izmir, Samos, Mykonos, Naxos, Santorini y Atenas. Incluye guías de habla hispana en el destino.

Cuándo ir

La mejor época para viajar a Grecia es entre abril y junio y entre septiembre y octubre.

Mayo, en particular, combina temperaturas agradables, días largos, paisajes en flor y menor afluencia de turistas, ideal para recorrer islas y ciudades con mayor tranquilidad.

Tips de viaje

  • Llevar calzado cómodo: las calles empedradas y las subidas forman parte del encanto griego.
  • Reservar atardeceres sin apuro: en Santorini y Mykonos, el mejor plan es simplemente observar el cielo.
  • Probar la gastronomía local en tabernas pequeñas, lejos de los menús turísticos.
  • Tener siempre efectivo: en islas pequeñas no todos los comercios aceptan tarjetas.
  • Dejar espacio para el tiempo libre: Grecia se disfruta tanto caminando sin rumbo como siguiendo un plan.
