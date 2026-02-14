La Capital | Turismo | Piriápolis

Verano en Piriápolis: playas, cerros y el encanto de lo clásico

El Hotel Argentino, ícono de la ciudad, combina historia, servicios para toda la familia y un entorno natural único frente al mar.

14 de febrero 2026 · 10:57hs
Verano en Piriápolis: playas, cerros y el encanto de lo clásico

Verano en Piriápolis: playas, cerros y el encanto de lo clásico

Verano en Piriápolis: playas, cerros y el encanto de lo clásico

El verano uruguayo brilla con fuerza este año, y Piriápolis, con su rambla soleada, sus cerros verdes y su brisa marina constante, se confirma como uno de los destinos más atractivos de la temporada. Familias, parejas y turistas que buscan descanso se mezclan con quienes prefieren la actividad: caminatas por la playa, paseos en bicicleta, terrazas con vista al mar y un centro que combina comercio, gastronomía y vida cultural.

El equilibrio entre naturaleza, calidez y confort hace que cada día se sienta único: la arena tibia bajo los pies, el ruido del mar acompañando los primeros cafés de la mañana y el color de los bellos atardeceres reflejados en las fachadas coloniales. En este imponente paisaje, el Hotel Argentino se erige como un emblema de la ciudad que combina historia, arquitectura y servicios pensados para distintas generaciones.

Embed - Argentino Hotel Casino & Resort / Piriápolis, Uruguay.

El Hotel Argentino, historia viva del turismo uruguayo

Desde su inauguración en 1930, el Hotel Argentino ha sido mucho más que un alojamiento: es un testimonio del ambicioso proyecto de Francisco Piria de transformar la costa este de Uruguay en un destino turístico internacional.

Su imponente fachada, los techos altos, los pisos de mármol y el vitral central que recibe a los visitantes evocan un pasado de lujo y modernidad que sigue vigente.

Hoy, tras inversiones recientes y procesos de puesta a punto, el hotel logra equilibrar su impronta histórica con las exigencias actuales del turismo de calidad. Según el gerente Álvaro Elola, los trabajos de renovación de la fachada están proyectados para completarse antes de diciembre, justo a tiempo para la próxima temporada alta.

Parque y piscinas: el corazón del bienestar

Uno de los grandes diferenciales del hotel es su parque frente al mar, un oasis verde que alberga piscinas amplias con agua de mar natural y climatizada, ideales para el descanso y la diversión.

Las familias se desplazan entre sombrillas, reposeras y juegos al aire libre, mientras adultos y adolescentes disfrutan de canchas de tenis, pádel, vóley y fútbol, además de un spa reformulado con masajes descontracturantes y tratamientos de ayurveda. A esto se suma el tradicional centro termal, siempre convocante para quienes buscan bienestar.

“La idea es que los huéspedes vivan una experiencia integral, con opciones para todas las edades”, explica Elola.

La temporada refleja ese atractivo: en enero la ocupación alcanzó el 87 %, mientras que febrero muestra reservas superiores al 75 %, impulsadas en buena medida por el feriado de Carnaval.

006-002-Argentino1-PILETA

Espacios para todas las edades

Los más pequeños cuentan con el Club de Niños, que incluye el Rincón de Bebés, parque de juegos, la discoteca Tinotek y la Escuelita de Campo con actividades supervisadas.

Los adolescentes encuentran su espacio en Planeta Joven, con pool profesional, billar, ping pong, videojuegos y música.

El Complejo Deportivo La Fontana completa la propuesta con torneos amistosos, paseos y excursiones por los cerros y la costa, combinando libertad, seguridad y atención profesional.

Cultura, historia y vida en Piriápolis

El Hotel Argentino también es un escenario cultural. Recientemente, sus escalinatas fueron el marco de un espectáculo que reunió a 20.000 personas, con un show gratuito de Valeria Lynch, quien recibió la llave de la ciudad en medio de una ovación.

Además, charlas sobre la historia del edificio y de Francisco Piria refuerzan la idea de que cada pasillo, jardín y terraza es testigo del encuentro entre pasado y presente.

007-001-image (46)

Renovación y modernidad sin perder identidad

La remodelación de la fachada —con el sector del Casino ya terminado— se suma a la instalación de nuevos aires acondicionados, renovación de colchones, televisores y baños.

La modernización convive así con la identidad histórica del hotel, ofreciendo comodidad contemporánea en un entorno de elegancia clásica.

Un verano que se siente completo

El Hotel Argentino no es solo un alojamiento: es un monumento histórico del turismo uruguayo y un destino dentro del destino.

Bienestar, actividad, recreación familiar y cultura se combinan con la belleza natural de Piriápolis, confirmando que Uruguay y sus playas siguen siendo protagonistas para los viajeros argentinos.

Noticias relacionadas
El aeropuerto de Rosario busca seguir ganando competitividad 

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Los feriados de Carnaval empujan el turismo a destinos dentro y fuera de Argentina.

Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

Febrero se caracteriza por sus carnavales y el de Entre Ríos destaca por sus propuestas y entretenimiento.

Carnavales entrerrianos: la fiesta más extensa y diversa del país

Una experiencia para disfrutar San Valentín que propone rituales de bienestar en pareja.

Celebrar el amor con experiencias: una propuesta urbana para San Valentín

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Lo último

Feriado de Carnaval: 4 fiestas ocultas de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Feriado de Carnaval: 4 fiestas "ocultas" de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Los turnos se agotaron en tiempo récord apenas se abrió la inscripción. La ceremonia comenzó a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 12.30
Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Ovación
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

La Ciudad
Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Economía

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual