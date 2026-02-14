Verano en Piriápolis: playas, cerros y el encanto de lo clásico

El Hotel Argentino, ícono de la ciudad, combina historia, servicios para toda la familia y un entorno natural único frente al mar.

El verano uruguayo brilla con fuerza este año, y Piriápolis , con su rambla soleada, sus cerros verdes y su brisa marina constante, se confirma como uno de los destinos más atractivos de la temporada. Familias, parejas y turistas que buscan descanso se mezclan con quienes prefieren la actividad: caminatas por la playa, paseos en bicicleta, terrazas con vista al mar y un centro que combina comercio, gastronomía y vida cultural .

El equilibrio entre naturaleza, calidez y confort hace que cada día se sienta único: la arena tibia bajo los pies, el ruido del mar acompañando los primeros cafés de la mañana y el color de los bellos atardeceres reflejados en las fachadas coloniales. En este imponente paisaje, el Hotel Argentino se erige como un emblema de la ciudad que combina historia, arquitectura y servicios pensados para distintas generaciones .

Desde su inauguración en 1930 , el Hotel Argentino ha sido mucho más que un alojamiento: es un testimonio del ambicioso proyecto de Francisco Piria de transformar la costa este de Uruguay en un destino turístico internacional.

Su imponente fachada, los techos altos, los pisos de mármol y el vitral central que recibe a los visitantes evocan un pasado de lujo y modernidad que sigue vigente.

Hoy, tras inversiones recientes y procesos de puesta a punto, el hotel logra equilibrar su impronta histórica con las exigencias actuales del turismo de calidad. Según el gerente Álvaro Elola, los trabajos de renovación de la fachada están proyectados para completarse antes de diciembre, justo a tiempo para la próxima temporada alta.

Parque y piscinas: el corazón del bienestar

Uno de los grandes diferenciales del hotel es su parque frente al mar, un oasis verde que alberga piscinas amplias con agua de mar natural y climatizada, ideales para el descanso y la diversión.

Las familias se desplazan entre sombrillas, reposeras y juegos al aire libre, mientras adultos y adolescentes disfrutan de canchas de tenis, pádel, vóley y fútbol, además de un spa reformulado con masajes descontracturantes y tratamientos de ayurveda. A esto se suma el tradicional centro termal, siempre convocante para quienes buscan bienestar.

“La idea es que los huéspedes vivan una experiencia integral, con opciones para todas las edades”, explica Elola.

La temporada refleja ese atractivo: en enero la ocupación alcanzó el 87 %, mientras que febrero muestra reservas superiores al 75 %, impulsadas en buena medida por el feriado de Carnaval.

Espacios para todas las edades

Los más pequeños cuentan con el Club de Niños, que incluye el Rincón de Bebés, parque de juegos, la discoteca Tinotek y la Escuelita de Campo con actividades supervisadas.

Los adolescentes encuentran su espacio en Planeta Joven, con pool profesional, billar, ping pong, videojuegos y música.

El Complejo Deportivo La Fontana completa la propuesta con torneos amistosos, paseos y excursiones por los cerros y la costa, combinando libertad, seguridad y atención profesional.

Cultura, historia y vida en Piriápolis

El Hotel Argentino también es un escenario cultural. Recientemente, sus escalinatas fueron el marco de un espectáculo que reunió a 20.000 personas, con un show gratuito de Valeria Lynch, quien recibió la llave de la ciudad en medio de una ovación.

Además, charlas sobre la historia del edificio y de Francisco Piria refuerzan la idea de que cada pasillo, jardín y terraza es testigo del encuentro entre pasado y presente.

Renovación y modernidad sin perder identidad

La remodelación de la fachada —con el sector del Casino ya terminado— se suma a la instalación de nuevos aires acondicionados, renovación de colchones, televisores y baños.

La modernización convive así con la identidad histórica del hotel, ofreciendo comodidad contemporánea en un entorno de elegancia clásica.

Un verano que se siente completo

El Hotel Argentino no es solo un alojamiento: es un monumento histórico del turismo uruguayo y un destino dentro del destino.

Bienestar, actividad, recreación familiar y cultura se combinan con la belleza natural de Piriápolis, confirmando que Uruguay y sus playas siguen siendo protagonistas para los viajeros argentinos.