Elecciones en EEUU: reacciones enfrentadas en el arco político argentino

En la Casa Rosada visualizan un voto castigo a Donald Trump, líder republicano. Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner por festejar el triunfo de los demócratas

En la Casa Rosada aseguran que vaticinaban una derrota del estilo por parte de Donald Trump y los republicanos.

La derrota republicana en las elecciones de medio término celebradas en Estados Unidos sumó un grado de incertidumbre respecto del margen de maniobra que tendrá su presidente, Donald Trump , para repetir un apoyo financiero directo a Javier Milei , como lo hizo en 2025. En tanto, en la Casa Rosada consideran que los norteamericanos castigaron al mandatario por la falta de cumplimiento de sus promesas de campaña .

Los demócratas plantearon objeciones al apoyo financiero de EEUU a Milei y, al pasar a liderar ambas Cámaras, existe cierto riesgo de que busquen obstaculizar una ayuda similar. De hecho, hay iniciativas parlamentarias para acotar ese tipo de intervenciones por parte del gobierno central.

No obstante, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , dijo en varias oportunidades que repetiría una acción similar porque fue un buen negocio para su país .

La clave estará en determinar señales desde el Partido Demócrata sobre su relación con América Latina y, en particular, con la Argentina .

Paralelamente, en estos días la explotación de Vaca Muerta profundizó los lazos estratégicos por el nivel de inversiones que están desplegando las empresas americanas.

En la Casa Rosada

Tras la abultada derrota de Trump, que lo llevó a la pérdida del control del Congreso, en el gobierno libertario estiman que los estadounidenses lo castigaron incumplir sus promesas de campaña.

“La derrota estaba pronosticada. El pueblo trabajador que votó a la derecha, para que le hicieran la vida más fácil, se cansó de que no cumplieran con el mandato popular”, deslizaron en Balcarce 50.

En el marco de las elecciones de medio término, el Partido Demócrata logró imponerse en estados decisivos y obtuvo el control del Senado, con lo que se aseguró la mayoría en ambas Cámaras.

>>Leer más: Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

En la Rosada admiten que esperaban una derrota del estilo, incluso aclaran que el reflejo de eso fue el alza en los mercados, y enfatizan que el alineamiento de la administración libertaria es con Estados Unidos.

De todos modos, entre las filas libertarias consideran que es necesario evitar repetir algunos errores. “A Trump lo votaron para que les mejore la vida a los estadounidenses, no para que entre en guerra con Irán”, ejemplifican.

Lo cierto es que la gestión de Milei sumó otro revés luego de la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y ve con recelo cómo los aliados regionales disminuyen su poder.

Patricia vs. Cristina

En tanto, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional, Patricia Bullrich, le contestó con ironía a la expresidenta Cristina Kirchner, quien utilizó la frase “beautiful morning (hermosa mañana)” para celebrar el triunfo de los demócratas en las legislativas de Estados Unidos.

“Freedom is beautiful (la libertad es hermosa)”, le contestó la senadora a Cristina, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Paralelamente, el asesor presidencial Santiago Caputo planteó: “A medida en que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó (ninguna de ustedes que son idiotas)”.

A medida que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy (ninguna de ustedes que son idiotas). En este momento y a esta hora el único dato… — Santi C. (@slcaputo) November 4, 2026

En esa línea, agregó: “En este momento y a esta hora, el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Irán, Hezbolá y el Partido Comunista Chino”.