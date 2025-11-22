El Master Free Way se afianza como una referencia clave para la industria turística La edición 2025 subrayó la importancia de la capacitación, el reconocimiento y las alianzas estratégicas entre los principales actores del sector. 22 de noviembre 2025 · 09:45hs

El evento organizado por Free Way incluye charlas de networking y otras actividades de recreación.

Del 12 al 15 de noviembre, Bariloche fue el punto de encuentro para los profesionales del sector turístico con una nueva edición del Master Free Way, el evento que reconoce el desempeño de los agentes de viajes que más se destacaron durante el año. En esta segunda edición participaron 50 agentes de Argentina y seis de Uruguay, todos seleccionados a partir del programa Sr. Millaje, que distingue a quienes suman la mayor cantidad de millas anuales como resultado de su compromiso, productividad y logros comerciales.

La experiencia comenzó el 12 de noviembre con la llegada de los grupos y una cena de bienvenida en el emblemático Hotel Llao Llao, auspiciada por Copa Airlines. Fue el primer encuentro del cronograma: un momento ideal para distenderse, fortalecer lazos y anticipar lo que sería una agenda cargada de propuestas, aprendizajes y actividades al aire libre.

El segundo día tuvo como escenario la Estancia Peuma Hue, donde se desarrolló el “Desafío Aviadores”, una jornada especialmente pensada para trabajar conceptos de integración, liderazgo y cooperación en un entorno natural privilegiado. La actividad contó con el apoyo de Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines, Latam Airlines, Air Europa, Lufthansa Group y de los partners Abreu, Special Tours, República Dominicana y Curazao. Entre dinámicas recreativas, un almuerzo campestre y una merienda frente al lago, la jornada se convirtió en uno de los momentos más celebrados de esta edición. El día concluyó con una cena en el hotel, donde los participantes compartieron impresiones y experiencias.

Freey Way final El tercer día fue el turno de la “Expedición Free Way”, una propuesta creada para reforzar el trabajo colaborativo y los desafíos grupales. Esta actividad contó con el acompañamiento de una amplia red de socios estratégicos: Iberostar Hotels & Resorts, Palladium Hotel Group, Bahia Principe Hotels & Resorts, Dreams Macao Beach Punta Cana, RCD Hotels, Hyatt Vivid Punta Cana, Iberostar Cuba Hotels & Resorts, Meliá Hotels International, Meliá Hotels International Cuba, Oasis Hotels & Resorts, RIU Hotels & Resorts, Sandos Hotels & Resorts, Viva Resorts by Wyndham y Universal Assistance.

>> Leer más: Viajar en grupo: mucho más que un itinerario compartido Tras la expedición, los agentes dispusieron de la tarde libre para recorrer la ciudad o descansar, y por la noche disfrutaron de la cena de despedida en Cervecería Patagonia, auspiciada por República Dominicana, que cerró el encuentro con un clima festivo y de reconocimiento colectivo. El 15 de noviembre, los grupos emprendieron el regreso con el recuerdo de tres jornadas intensas, donde la formación, el intercambio profesional y la construcción de vínculos fueron los pilares centrales. El Master Free Way 2025 reafirmó que este encuentro ya es un hito del sector: un espacio que combina incentivo, experiencias memorables y el fortalecimiento de relaciones estratégicas entre agencias, operadores, cadenas hoteleras y destinos. Una edición que destaca, una vez más, el rol fundamental de quienes hacen posible que la industria turística continúe creciendo año tras año.