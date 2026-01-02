La Capital | Información General | Ludovica Squirru

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

La astróloga adelantó que el Caballo de Fuego marcará un ciclo de intensidad, decisiones clave y transformación personal y colectiva

2 de enero 2026 · 10:49hs
El 2026 será el año del Caballo de Fuego

El 2026 será el año del Caballo de Fuego

El Horóscopo Chino anticipa que 2026 será un año único. Bajo la influencia del Caballo de Fuego, el calendario lunar abrirá un período de movimiento intenso, reordenamiento del caos y redefinición de prioridades, según las predicciones de Ludovica Squirru, referente de la astrología china desde hace más de cuatro décadas.

El nuevo ciclo comenzará el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2027, correspondiente al año 4724 del calendario lunar. Se trata de un período regido por la energía Yang, asociada a la acción, la expansión y la toma de decisiones en contextos de alta exigencia.

Según la astróloga, el Caballo de Fuego impondrá un ritmo acelerado y pondrá a prueba la capacidad de adaptación. “Tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. El Caballo nos tomará examen”, advirtió.

Desde la segunda mitad del año, la energía se volverá más clara y permitirá consolidar cambios necesarios para avanzar en un mundo en plena transformación.

Qué signo sos en el horóscopo chino

- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

- Búfalo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

- Chancho: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031.

Horóscopo Chino 2026: las predicciones signo por signo

Rata

La Rata apelará a su resiliencia para atravesar un escenario caótico. "Sabe que tiene más posibilidades de sobrevivencia que cualquier signo del zoo chino", afirmó Squirru, quien remarcó que la intuición y la capacidad de camuflarse serán claves tras años de fuerte desgaste emocional.

Búfalo

La relación con el Caballo será intensa y desafiante. "Es una atracción fatal", señaló la astróloga, y recomendó recurrir a herramientas de autoayuda y cerrar temas legales pendientes, ya que el año funcionará como “una multiprocesadora acelerada de situaciones”.

Tigre

El Tigre llegará con marcas del ciclo anterior. "Quedó con rasguños en su piel y en su corazón", sostuvo Squirru, quien destacó que la diplomacia y la astucia le permitieron evitar daños mayores y ahora deberá enfocarse solo en lo que sume.

Conejo

El año del Caballo sacudirá su naturaleza sensible. "Será un tsunami para su delicadeza", advirtió Squirru, y recomendó fortalecer cuerpo y mente. La influencia del Conejo será sutil: ordenar el hogar, mejorar el feng shui y soltar excesos permitirá encauzar el año.

Dragón

El Dragón enfrentará un mundo en desorden. "Deberá agudizar el tercer ojo y la intuición para acompañar el galope desbocado del Caballo de Fuego", explicó la astróloga, en un contexto global marcado por crisis climáticas, guerras y escasez de recursos.

Serpiente

La consigna será no arriesgar de más. "El I Ching aconseja no volar más alto que el pájaro que está en el nido", afirmó Squirru. El 2026 pedirá fortalecer lo cercano: hogar, afectos y trabajo, antes de avanzar hacia cambios profundos.

Caballo

Protagonista del año, el Caballo vivirá un punto de inflexión. "Sentirá que el mundo es inhumano y agresivo", describió Squirru, y señaló que atravesará una fuerte nostalgia del pasado, mientras intenta adaptarse a un escenario global hostil.

Cabra

La Cabra cerrará un ciclo vital. "Su vida está en proceso de transformación y transmutación", indicó la astróloga, quien alertó que el año del Caballo se presentará como "un huracán", por lo que recomendó extremar cuidados y proteger la energía personal.

Mono

El orden será indispensable. "Todo lo que se evita, invita", recordó Squirru. El 2026 impulsará al Mono a ordenar vínculos, papeles, sociedades e ingresos, en un año que exigirá mayor transparencia y foco.

Gallo

Aunque no comparten valores esenciales, Gallo y Caballo se unirán por el entusiasmo. "Se llevan bien en el arte, la moda y los grandes eventos", explicó Squirru, aunque advirtió que el caos del año obligará al Gallo a adaptarse a nuevos códigos, sobre todo con la comunicación y la búsqueda de reconocimiento.

Perro

El Perro enfrentará decisiones postergadas. "Llegó la crisis existencial", afirmó la astróloga, y destacó que el vínculo con el Caballo favorecerá nuevos emprendimientos. El I Ching aconseja cortar de raíz aquello que bloquea el avance.

Chancho

El año será emocionalmente intenso. "Habrá saltos cuánticos en la ciclotimia que pueden afectar la salud holística", alertó Squirru, y recomendó cuidar el equilibrio físico y emocional.

