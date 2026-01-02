Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

La astróloga adelantó que el Caballo de Fuego marcará un ciclo de intensidad, decisiones clave y transformación personal y colectiva

El 2026 será el año del Caballo de Fuego

El Horóscopo Chino anticipa que 2026 será un año único. Bajo la influencia del Caballo de Fuego , el calendario lunar abrirá un período de movimiento intenso, reordenamiento del caos y redefinición de prioridades, según las predicciones de Ludovica Squirru, referente de la astrología china desde hace más de cuatro décadas.

El nuevo ciclo comenzará el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2027 , correspondiente al año 4724 del calendario lunar. Se trata de un período regido por la energía Yang, asociada a la acción, la expansión y la toma de decisiones en contextos de alta exigencia.

Según la astróloga, el Caballo de Fuego impondrá un ritmo acelerado y pondrá a prueba la capacidad de adaptación . “Tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. El Caballo nos tomará examen”, advirtió.

Desde la segunda mitad del año, la energía se volverá más clara y permitirá consolidar cambios necesarios para avanzar en un mundo en plena transformación.

>> Leer más: ¿Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en el año de la serpiente?

Qué signo sos en el horóscopo chino

- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

- Búfalo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

- Chancho: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031.

Horóscopo Chino 2026: las predicciones signo por signo

Rata

La Rata apelará a su resiliencia para atravesar un escenario caótico. "Sabe que tiene más posibilidades de sobrevivencia que cualquier signo del zoo chino", afirmó Squirru, quien remarcó que la intuición y la capacidad de camuflarse serán claves tras años de fuerte desgaste emocional.

Búfalo

La relación con el Caballo será intensa y desafiante. "Es una atracción fatal", señaló la astróloga, y recomendó recurrir a herramientas de autoayuda y cerrar temas legales pendientes, ya que el año funcionará como “una multiprocesadora acelerada de situaciones”.

Tigre

El Tigre llegará con marcas del ciclo anterior. "Quedó con rasguños en su piel y en su corazón", sostuvo Squirru, quien destacó que la diplomacia y la astucia le permitieron evitar daños mayores y ahora deberá enfocarse solo en lo que sume.

Conejo

El año del Caballo sacudirá su naturaleza sensible. "Será un tsunami para su delicadeza", advirtió Squirru, y recomendó fortalecer cuerpo y mente. La influencia del Conejo será sutil: ordenar el hogar, mejorar el feng shui y soltar excesos permitirá encauzar el año.

Dragón

El Dragón enfrentará un mundo en desorden. "Deberá agudizar el tercer ojo y la intuición para acompañar el galope desbocado del Caballo de Fuego", explicó la astróloga, en un contexto global marcado por crisis climáticas, guerras y escasez de recursos.

Serpiente

La consigna será no arriesgar de más. "El I Ching aconseja no volar más alto que el pájaro que está en el nido", afirmó Squirru. El 2026 pedirá fortalecer lo cercano: hogar, afectos y trabajo, antes de avanzar hacia cambios profundos.

Caballo

Protagonista del año, el Caballo vivirá un punto de inflexión. "Sentirá que el mundo es inhumano y agresivo", describió Squirru, y señaló que atravesará una fuerte nostalgia del pasado, mientras intenta adaptarse a un escenario global hostil.

Cabra

La Cabra cerrará un ciclo vital. "Su vida está en proceso de transformación y transmutación", indicó la astróloga, quien alertó que el año del Caballo se presentará como "un huracán", por lo que recomendó extremar cuidados y proteger la energía personal.

>> Leer más: Horoscopo chino: las predicciones para todos los signos en el año del Dragón

Mono

El orden será indispensable. "Todo lo que se evita, invita", recordó Squirru. El 2026 impulsará al Mono a ordenar vínculos, papeles, sociedades e ingresos, en un año que exigirá mayor transparencia y foco.

Gallo

Aunque no comparten valores esenciales, Gallo y Caballo se unirán por el entusiasmo. "Se llevan bien en el arte, la moda y los grandes eventos", explicó Squirru, aunque advirtió que el caos del año obligará al Gallo a adaptarse a nuevos códigos, sobre todo con la comunicación y la búsqueda de reconocimiento.

Perro

El Perro enfrentará decisiones postergadas. "Llegó la crisis existencial", afirmó la astróloga, y destacó que el vínculo con el Caballo favorecerá nuevos emprendimientos. El I Ching aconseja cortar de raíz aquello que bloquea el avance.

Chancho

El año será emocionalmente intenso. "Habrá saltos cuánticos en la ciclotimia que pueden afectar la salud holística", alertó Squirru, y recomendó cuidar el equilibrio físico y emocional.