Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

El club cerró su primera incorporación. El arquero argentino-chileno llega libre desde Racing y el Rojinegro va por más.

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

2 de enero 2026 · 16:33hs
Gabriel Arias llega a Newells proveniente de Racing para reforzar un lugar muy importante.

Gabriel Arias llega a Newell's proveniente de Racing para reforzar un lugar muy importante.

Newell's cerró su primer refuerzo en el libro de pases y también, el primero de la gestión de Ignacio Boero como presidente, y Roberto Sensini como el gerente de fútbol de la institución. Se trata de Gabriel Arias, el ex arquero de Racing. El anuncio final se hizo en la tarde de este viernes.

Arias desembarca en la institución del Parque Independencia con el pase en su poder, después de haber tomado la decisión de no renovar con la academia de Avellaneda tras perder la titularidad con Cambeses.

La experiencia del ex académico fue uno de los puntos por los cuales la gestión de fútbol definió la llegada. Más allá que no tuvo un buen cierre de año, con actuaciones que le hicieron perder la titularidad en manos de Facundo Cambeses, el paso de Arias por Racing mostró picos muy altos en su rendimiento.

El punto negativo es la edad, ya que con 38 años, tiene muy poco poder de reventa. El nacido en Neuquén y nacionalizado chileno, tiene la ventaja que no ocupa cupo de extranjeros. La negociación se hará por un año, ya superó la revisión médica en las últimas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2007181446688190846&partner=&hide_thread=false

El currículum de Gabriel Arias

Arias comenzó su carrera como futbolista profesional en 2008 defendiendo el arco de Olimpo de Bahía Blanca y en donde consiguió el ascenso a Primera División en el año 2010. En el año 2012 pasó a Defensa y Justicia, debutando en Primera en 2014. Posteriormente, se convirtió en un arquero récord en el club de Florencio Varela tras estar 741 minutos sin recibir goles.

>>Leer más: Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Debido a sus abuelos maternos de ascendencia chilena consiguió la nacionalidad de ese país, cuando paso por Unión La Calera. En Racing ganó casi todo, ya que se consagró campeón de la Superliga 2018-19, dos Trofeos de Campeones en 2019 y 2022. También logró una Supercopa Internacional en 2023, su título más importante, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, los que lo convierten en el jugador más ganador en la historia de Racing, compartiendo ese lugar con Iván Pillud.

Con la selección Albirroja, participó de las dos Copas Américas que se disputaron en Brasil en 2019 y 2021, sumado a la de Estados Unidos en 2024. Además, jugó por la clasificación tanto al mundial de Qatar 2022 y EEUU 2026, donde no pudo lograr el objetivo de participar de la cita mundialista.

Dos nombres que suenan de la lista de Sensini

Walter Nuñez y Leonardo Heredia aparecieron con chances de ser jugadores Leprosos. El primero, delantero de Montevideo City Torque, tendría las negociaciones avanzadas. La idea del club uruguayo, es prestarlo un año, con cargo y a esta hora se define si la opción de compra es obligatoria o no.

El futbolista que también tuvo un paso por Ferro Carril Oeste, fue sondeando por equipos mexicanos, brasileños y Peñarol, aunque el conjunto uruguayo se habría bajado de la negociación en las últimas horas. En la pasada temporada convirtió 5 goles y dio 3 asistencias en Montevideo City Torque.

Por su parte, el otro sondeado "Pupa" Heredia, de último paso por Central Córdoba, regresó a Argentinos Juniors pero no sería tenido en cuenta por el Bicho de la Paternal. Instituto de Córdoba era uno de los que pretendía tener al volante ofensivo. Una de las trabas a esta hora, es su sueldo elevado.

