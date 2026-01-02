La Capital | Información General | turista

Un turista argentino recibió una fuerte golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil

El episodio ocurrió en Camboriú y quedó registrado en un video que se viralizó. Hay veersiones cruzadas sobre lo que pasó

2 de enero 2026 · 11:14hs
El turista fue golpeado en una playa de Camboriú

El turista fue golpeado en una playa de Camboriú

Un turista argentino fue agredido por vendedores ambulantes en una playa de Camboriú, al sur de Brasil, luego de una discusión por el precio de un choclo hervido. El episodio ocurrió en los últimos días y se conoció a partir de un video grabado por un testigo, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según informó el medio local Jornal Razão, el conflicto se inició cuando al turista le habrían cobrado 150 reales por la compra, una suma que ronda los 40 mil pesos argentinos. Ante ese monto, el hombre se quejó y comenzó una discusión con la familia que vende choclos en la playa. La situación escaló en pocos minutos y derivó en una agresión física.

En las imágenes difundidas se observa al turista recibiendo golpes con una escoba mientras intenta defenderse y discute con los vendedores. En el tramo final del video aparece otro comerciante, vestido con una remera amarilla, que corre hacia el lugar con un palo en la mano y le propina una patada en la espalda al argentino, que termina cayendo al suelo.

>> Leer más: Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el "golpe de la maquinita" que alerta a los turistas argentinos

Versiones cruzadas tras el video viral

Horas después de la difusión del video, la hija de uno de los comerciantes involucrados publicó un descargo en redes sociales con una versión distinta de los hechos. Según relató, el turista se acercó al puesto acusando a la familia de haberle robado y los llamó ladrones, lo que generó una fuerte reacción.

La joven aseguró además que el monto cobrado no fue de 150 reales, sino de 30 reales, equivalentes a unos 8 mil pesos argentinos, y afirmó que cuentan con comprobantes de pago. En su relato, sostuvo que el turista se alteró cuando exigió explicaciones y que incluso habría golpeado a su madre durante la discusión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2007087984823152650&partner=&hide_thread=false

“Entró a nuestro puesto, nos acusó de ladrones y empezó a insultar a mi mamá. En medio del altercado, le pegó una cachetada. No somos ladrones, solo nos defendimos”, escribió en su publicación.

Qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento no se confirmó si existe una denuncia formal presentada ante la Policía de Brasil, ni se difundió la identidad del turista argentino involucrado. Tampoco trascendió si las autoridades locales iniciaron una investigación o adoptaron medidas tras el episodio.

>> Leer más: Porto Seguro cobrará una tasa ambiental diaria a los turistas

El caso volvió a poner en foco las tensiones que se generan en destinos turísticos durante la temporada alta, especialmente en zonas muy concurridas por visitantes argentinos, y el impacto que tienen las redes sociales al amplificar este tipo de hechos antes de que intervengan oficialmente las autoridades.

