Robo en el diario El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

La cooperativa de medios de comunicación fue víctima de ladrones que se llevaron elementos de audio, que impiden el pleno desarrollo de su canal de YouTube

2 de enero 2026 · 17:14hs
Los ladrones ingresaron al canal de streaming

Gentileza: El Ciudadano

Los ladrones ingresaron al canal de streaming, pero no entraron a la redacción

Con bronca y tristeza así comenzaron el 2026 los trabajadores de la Cooperativa La Cigarra, que administra el diario El Ciudadano, que este jueves fueron víctimas de un curioso robo en el estudio de streaming, ubicado en el subsuelo de Santiago 54. Los ladrones se llevaron consolas de sonidos y micrófonos, entre otros elementos.

Mientras realizan el inventario final de los faltantes, a los que se pueden sumar cámaras, computadores y trípodes, los trabajadores de El Ciudadano no pueden creer lo sucedido. Es que el robo se perpetuó en la madrugada del 1º de enero, justo después del brindis.

“Durante la madrugada del primer día del año, desconocidos rompieron un vidrio del frente del edificio e ingresaron al diario. Se dirigieron directamente al sótano donde funciona el streaming y se llevaron las dos consolas de sonido y todos los micrófonos, lo que nos impide seguir transmitiendo", contó el diario a través de su web.

El Ciudadano 2.1 (1)

El robo con el objetivo puntual del estudio de streaming no impidió que la cooperativa siga trabajando en la redacción, ya que él o los ladrones no se dirigieron allí, a pesar de ser un espacio con más de 30 computadoras y elementos de valor. “Este robo, además de representar un desastre dentro de nuestra magra economía, es también un atentado contra la libertad de expresión ya que no nos permite desarrollar nuestro trabajo. Nos llama la atención lo selectivo del robo y lo simbólico del hecho de que se hicieran con los micrófonos”, agregaron en el comunicado donde muestran un estudio violentado.

Qué se sabe del robo

Fue una vecina que cerca de las 3 de la mañana del jueves llamó a varios integrantes de la cooperativa de trabajo. Cuando llegaron se encontraron un vidrio destrozado que era pasaje directo a la sala de grabación. Al llegar parecía que no tenía gravedad el ingreso, pero luego se encontraron con una puerta cerrada, que no debía estar en esas condiciones.

Se preguntaron quién la cerró y todos los posibles candidatos lo negaron. Es que es habitual que esté abierta para el libre flujo de operadores, periodistas e invitados que llegan al streaming de El Ciudadano. “Suponemos que tenían la llave y cerraron. Cuando llegó un compañero con una copia, entramos y nos encontramos con el robo”, contó a La Capital, Juan Pablo Sarkissian, referente del medio de comunicación.

El Ciudadano 2.1 (2)

“El robo representa un volumen importante de plata”, comentó Sarkissian. Aún no pueden tener precisiones del monto que perdieron en equipos ya que avanzan con la confección de la lista de elementos faltantes.

El golpe mayor fue al equipo de sonido. Algunos casilleros fueron revisados, pero sin mayores faltantes. La denuncia fue realizada directamente en la fiscalía de Rosario y en la tarde de este viernes esperaban reunirse con la empresa de la alarma que tiene el edificio, ya que los artefactos de alerta no funcionaron.

Mientras tanto, golpean las puertas de los vecinos para solicitar cámaras de seguridad que puedan ayudar a esclarecer el hecho y poder dar con los delincuentes.

El Sindicato de Prensa expresó su preocupación

Tras el atraco, el Sindicato de Prensa de Rosario expresó su preocupación el hecho y subrayó que "afectó sólo un área específica del edificio, que quedó sin capacidad técnica para la transmisión". Además, planteó que "este robo tiene como correlato la interrupción de las voces de las y los periodistas que hacen el streaming y la imposibilidad de que el medio cooperativo siga marcando la diferencia en un ecosistema caracterizado por altos niveles de concentración".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/spr_prensa/status/2007169969428279684?s=20&partner=&hide_thread=false

El streaming de El Ciudadano hace más de cinco años que forma parte de los canales de la ciudad. En su programación cuenta con producciones propias y coproducciones, abarcando una amplia variedad de propuestas desde deportes, entrevistas y series documentales. La Cigarra, cooperativa que administra a El Ciudadano y que pronto cumplirá 10 años, está compuesta con más de 40 trabajadores y es presidida por Carina Ortiz.

En el comunicado lanzado luego del robo remarcaron que “nos quisieron destruir muchas veces y nunca lo consiguieron. Nos vamos a levantar de este golpe, pero nunca vamos a dejar de contar con espíritu crítico todo lo que vemos”.

