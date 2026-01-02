Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

La Fiscalía pidió 22 años de prisión para el acusado por el ataque ocurrido en Presidente Roca al 3900. Tras años prófugo, ahora llegó a juicio

Después de más de una década del hecho, este viernes comenzó en Rosario el juicio oral contra F. V., acusado por el homicidio de Ezequiel Navarro , ocurrido el 15 de febrero de 2015 en la zona de Presidente Roca al 3900, en el sur de la ciudad.

El debate se inició en el Centro de Justicia Penal de Rosario y está a cargo de un tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Dres. Álvarez, Leiva y Santana. En representación del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Alejandro Ferlazzo solicitó una pena de 22 años de prisión efectiva por el delito de homicidio en calidad de autor.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 15 de febrero de 2015, alrededor de las 23, cuando el imputado mantuvo una discusión con Ezequiel Navarro en inmediaciones de Presidente Roca al 3900. En ese contexto, F. V. lo habría atacado con un arma blanca, asestándole tres puñaladas con claras intenciones de causarle la muerte.

La agresión provocó múltiples heridas en el tórax y el abdomen de la víctima, incluyendo una lesión cardíaca que obligó a realizarle una rafia del ventrículo derecho . A raíz de las complicaciones posteriores, Navarro sufrió un paro cardiorrespiratorio que lo dejó en estado de coma vigil permanente.

>> Leer más: Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Ezequiel Navarro permaneció en ese estado durante más de ocho años, hasta que finalmente falleció el 4 de junio de 2023 como consecuencia directa de las lesiones sufridas en el ataque.

La fuga y la detención

Tras el hecho, el acusado se dio a la fuga y permaneció prófugo durante varios años. Recién fue detenido el 16 de enero de 2023, cuando personal policial intervino en un procedimiento en la intersección de Santa Fe y Cafferata.

En esa ocasión, los agentes acudieron por un robo, luego de que un hombre le sustrajera un bolso a una mujer y escapara corriendo. Al detenerlo, se constató que se trataba de F. V., quien tenía una orden de captura vigente por el ataque ocurrido en 2015.