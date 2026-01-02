La Capital | Policiales | murió

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

La Fiscalía pidió 22 años de prisión para el acusado por el ataque ocurrido en Presidente Roca al 3900. Tras años prófugo, ahora llegó a juicio

2 de enero 2026 · 15:03hs
Once años después

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Once años después, comenzó el juicio por el ataque que dejó en coma a Ezequiel Navarro y terminó en su muerte

Después de más de una década del hecho, este viernes comenzó en Rosario el juicio oral contra F. V., acusado por el homicidio de Ezequiel Navarro, ocurrido el 15 de febrero de 2015 en la zona de Presidente Roca al 3900, en el sur de la ciudad.

El debate se inició en el Centro de Justicia Penal de Rosario y está a cargo de un tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Dres. Álvarez, Leiva y Santana. En representación del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Alejandro Ferlazzo solicitó una pena de 22 años de prisión efectiva por el delito de homicidio en calidad de autor.

El ataque y las graves secuelas

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 15 de febrero de 2015, alrededor de las 23, cuando el imputado mantuvo una discusión con Ezequiel Navarro en inmediaciones de Presidente Roca al 3900. En ese contexto, F. V. lo habría atacado con un arma blanca, asestándole tres puñaladas con claras intenciones de causarle la muerte.

La agresión provocó múltiples heridas en el tórax y el abdomen de la víctima, incluyendo una lesión cardíaca que obligó a realizarle una rafia del ventrículo derecho. A raíz de las complicaciones posteriores, Navarro sufrió un paro cardiorrespiratorio que lo dejó en estado de coma vigil permanente.

>> Leer más: Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Ezequiel Navarro permaneció en ese estado durante más de ocho años, hasta que finalmente falleció el 4 de junio de 2023 como consecuencia directa de las lesiones sufridas en el ataque.

La fuga y la detención

Tras el hecho, el acusado se dio a la fuga y permaneció prófugo durante varios años. Recién fue detenido el 16 de enero de 2023, cuando personal policial intervino en un procedimiento en la intersección de Santa Fe y Cafferata.

En esa ocasión, los agentes acudieron por un robo, luego de que un hombre le sustrajera un bolso a una mujer y escapara corriendo. Al detenerlo, se constató que se trataba de F. V., quien tenía una orden de captura vigente por el ataque ocurrido en 2015.

Noticias relacionadas
Murió la última gran leyenda del cine francés

Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años: del mito del cine francés al activismo animal

Murió la última gran leyenda del cine francés

Murió Brigitte Bardot a los 91 años: del mito del cine francés al activismo animal

un futbolista aleman fallecio al caer de una aerosilla en un centro de esqui

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí

murio en un accidente el creador del videojuego call of duty

Murió en un accidente el creador del videojuego "Call of Duty"

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Lo último

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newells y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

La Fiscalía pidió 22 años de prisión para el acusado por el ataque ocurrido en Presidente Roca al 3900. Tras años prófugo, ahora llegó a juicio
Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Ovación
Oficial: llegó Gabriel Arias a Newells y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Por Hernán Cabrera
Ovación

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newells y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Policiales
Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

La Ciudad
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste
La Ciudad

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso
LA CIUDAD

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países
Política

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco