Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

El dólar minorista ganó 15 pesos en la primera rueda del año. El Banco Central no comenzó con su programa para recomponer las reservas

2 de enero 2026 · 18:32hs
Con el nuevo esquema para el dólar el BCRA espera sumar divisas para reforzar las reservas.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Con el nuevo esquema para el dólar el BCRA espera sumar divisas para reforzar las reservas.

En el debut del nuevo esquema de bandas cambiarias la cotización del dólar en el Banco Nación cerró a $1.445 y 1.495 para las puntas compradoras y vendedora, marcando un aumento de $15 con respecto a la última jornada del 2025.

Desde 2026 en lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre. En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.

El techo de la banda

Durante la rueda de ayer el techo de la banda pasó desde $1.526,1 del martes pasado al actual $1.529. El último día de enero la banda llegará a $1.564.

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó con un incremento del 1,7%, que lo llevó a los $ 1.475.

El 2025 había terminado con un precio en ese segmento de $1.457. Así se ubica 56 pesos abajo del techo de la banda del día.

Para el ahorrista, en el Banco Nación hubo un aumento de 15 pesos que lo llevó a cerrar en $ 1.495. Así se acerca a los $ 1.500 que había tocado pro última vez en la primera semana de noviembre de 2025.

También registraron avances en torno al 1% los dólares financieros: el MEP orillaba los $ 1.504 mientras que el contado con liquidación operaba cerca de los $ 1.539.

Las reservas del BCRA

Con este nuevo esquema para el dólar, el Banco Central espera sumar más divisas que le permitan reforzar las reservas.

En una semana, el gobierno debe cumplir con el pago de vencimientos de deuda por u$s 4.200 millones. El equipo económico todavía debería reunir la mitad de esos fondos, para lo cual podría acudir a un Repo con bancos internacionales.

Durante la rueda de ayer las reservas brutas internacionales escalaron u$s1.934 millones, hasta los u$s43.099 millones. La suba se produjo por movimientos habituales de inicios de mes, que compensaron parcialmente los u$s2.445 millones que la autoridad monetaria perdió en las últimas ruedas de diciembre. En términos netos, las arcas del BCRA se encuentran en u$s1.423 millones.

Este 2 de enero debutaron las nuevas bandas cambiarias, que estarán indexadas al último dato de inflación disponible. En paralelo, comenzó el programa de acumulación de reservas. El BCRA anunció en el cierre del año que para 2026 prevé acumular un piso de u$s10.000 millones, siempre y cuando acompañen la demanda de pesos y la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios. Sin embargo, este viernes la autoridad monetaria no compró divisas.

La entidad que conduce Santiago Bausili se planteó un objetivo diario de compras equivalente al 5% del volumen operado en el MLC. Esto hubiese implicado adquirir en esta primera jornada del año unos u$s27,9 millones, algo que finalmente no ocurrió.

