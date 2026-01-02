Era jugador de Newell's, no le fue bien y quedó libre: la despedida en las redes de Juanchón García

El delantero llegó en 2022, se fue un año a Huracán y regresó en 2024, pero marcó pocos goles. Qué dijo sobre su paso por el club

Juanchón García, rodeado de jugadores de Newell's. El delantero se despidió en las redes como "un leproso más".

La temporada 2025 del fútbol argentino ya es un recuerdo y todos los equipos se preparan para empezar a trabajar con vistas a la que viene. También Newell's, que estrena dirección técnica y tiene por delante un año durísimo en el que deberá sumar mucho para no sufrir.

El plantel rojinegro está trabajando desde antes de las fiestas. Aunque hizo dos parantes, en la Navidad y el Año nuevo, los jugadores ya se mueven en Bella Vista. Saben que les espera una temporada dura y se preparan para ella.

Trabajan a las órdenes de una nueva conducción técnica, que está a cargo de Favio Orsi y Sergio Gómez. La dupla asumió horas después que la nueva comisión directiva, surgida de las elecciones del 14 de diciembre.

Una de las primeras tareas de los entrenadores fue definir qué jugadores seguían y quiénes se iban entre aquellos a los que se les terminaba el contrato. Varios ya se marcharon, entre ellos Ever Banega, y algunos, muy pocos, se quedaron para firmar un nuevo contrato.

Un delantero al que le faltaron goles

Entre los que se fueron hay un delantero que llegó en 2022 proveniente de Unión, jugó una temporada, se fue a Huracán y regresó en 2024. En total jugó 74 partidos en Newell's y marcó 12 goles, uno de ellos a Central en el Gignate.

Se trata de Juan Manuel García, Juanchón, un tanque del que se esperaba más de lo que produjo mientras vistió la rojinegra, sobre todo en la última etapa. El delantero quedó con el pase en su poder y todavía no se sabe dónde seguirá su carrera.

En las últimas horas, Juanchón publicó un texto en sus redes sociales para despedirse del club y de los hinchas. Fue un posteo muy emotivo, en el que aseguró: "Me voy como cuando decidí volver, como un leproso más", una frase a la que le agregó dos corazoncitos, uno rojo y otro negro.

El delantero ilustró un posteo en el que se lo ve a plaudiendo a los hinchas de Newell's en el Coloso.

El adiós de Juanchón García

El texto posteado por Juanchón dice:

"Gracias lepra, podría decir o escribir muchas cosas, pero solo quiero agradecer. Gracias a mi familia, a todos mis compañeros y amigos, a todos los empleados, colaboradores, entrenadores a todos los hinchas por el cariño que siempre me brindaron. Me voy como cuando decidí volver, como un leproso más".