Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

El plantel volverá al trabajo el 4 de enero pero todavía no tiene refuerzos. El primero sería un futbolista que quiere volver a Arroyito

Gastón Ávila con la camiseta del Ajax, el club dueño de su pase. Viene de jugar en Fortaleza y está cerca de volver a Central.

Central volverá el 4 de enero al trabajo. Al equipo de Arroyito le espera un año lleno de competencias, ya que a las tres nacionales le agregará su participación en la Copa Libertadores, en certamen en el que apunta a ser protagonista.

Ahora los jugadores están de vacaciones. Después de la eliminación en los playoffs del torneo Clausura ante Estudiantes, siguieron trabajando hasta el 10 de diciembre. El reencuentro será el lunes en Arroyo Seco.

La novedad será que el plantel estará bajo la conducción de un nuevo entrenador: Jorge Almirón. El ex-Lanús y Boca, entre otros equipos, fue designado después del alejamiento de Ariel Holan, a quien los directivos resolvieron no renovarle contrato.

Almirón tomará contacto con los jugadores por primera vez en el reencuentro en Arroyo Seco. La gran incógnita es si ese día estará o no allí Ignacio Malcorra, la gran figura de Central en los últimos tres años. Al volante se le terminó el contrato y hoy es jugador libre, aunque los directivos le hicieron una propuesta y están esperando su respuesta.

En la búsqueda de refuerzos

Mientras tanto, los directivos trabajan en un plan para reforzar al plantel. Por ahora no anunciaron ninguna contratación, pero tienen negociaciones en marcha y alguna podría arrojar novedades en las próximas horas o días.

Una de ellas es la repatriación de Gastón Ávila, el zaguero central que se formó en la cantera de Central, pasó por Boca y actualmente pertenece al Ajax. El último año estuvo en Fortaleza, donde al principio jugó poco y sobre el final se convirtió en pieza clave del equipo que conducía Martín Palermo, que al final se fue al descenso en el Brasileirao.

Gastón Ávila, cerca de volver a Arroyito

La posibilidad de sumar a Ávila al plantel canalla ya se había barajado a mitad de temporada en 2025, aunque no se concretó. Ahora es concreta, entre otras razones porque el propio jugador manifestó su deseo de jugar en el Canalla.

Hay un dato que reforzó en las últimas horas la posibilidad concreta de que vuelva a Arroyito: es que San Pablo quiso llevárselo a préstamo, pero el propio jugador le comunicó al club que conduce Hernán Crespo que su deseo es vestir la camiseta de Central.

Las conversaciones entre Ávila y Central están en marcha. Tanto en el club como en el entorno del jugador son optimistas en que llegaran a buen puerto. Por eso no extrañaría que el club pueda anunciar pronto su llegada para reforzar la zaga central del equipo que ahora conducirá Almirón, un sector de la cancha en el que el equipo necesita sumar opciones.