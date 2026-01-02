La Capital | Ovación | Central

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

El plantel volverá al trabajo el 4 de enero pero todavía no tiene refuerzos. El primero sería un futbolista que quiere volver a Arroyito

2 de enero 2026 · 16:30hs
Gastón Ávila con la camiseta del Ajax

Gastón Ávila con la camiseta del Ajax, el club dueño de su pase. Viene de jugar en Fortaleza y está cerca de volver a Central. 

Central volverá el 4 de enero al trabajo. Al equipo de Arroyito le espera un año lleno de competencias, ya que a las tres nacionales le agregará su participación en la Copa Libertadores, en certamen en el que apunta a ser protagonista.

Ahora los jugadores están de vacaciones. Después de la eliminación en los playoffs del torneo Clausura ante Estudiantes, siguieron trabajando hasta el 10 de diciembre. El reencuentro será el lunes en Arroyo Seco.

La novedad será que el plantel estará bajo la conducción de un nuevo entrenador: Jorge Almirón. El ex-Lanús y Boca, entre otros equipos, fue designado después del alejamiento de Ariel Holan, a quien los directivos resolvieron no renovarle contrato.

Almirón tomará contacto con los jugadores por primera vez en el reencuentro en Arroyo Seco. La gran incógnita es si ese día estará o no allí Ignacio Malcorra, la gran figura de Central en los últimos tres años. Al volante se le terminó el contrato y hoy es jugador libre, aunque los directivos le hicieron una propuesta y están esperando su respuesta.

Leer más: Jugadores que quedaron libres: mientras Central espera por un peso pesado, hay otros nombres de jerarquía

En la búsqueda de refuerzos

Mientras tanto, los directivos trabajan en un plan para reforzar al plantel. Por ahora no anunciaron ninguna contratación, pero tienen negociaciones en marcha y alguna podría arrojar novedades en las próximas horas o días.

Una de ellas es la repatriación de Gastón Ávila, el zaguero central que se formó en la cantera de Central, pasó por Boca y actualmente pertenece al Ajax. El último año estuvo en Fortaleza, donde al principio jugó poco y sobre el final se convirtió en pieza clave del equipo que conducía Martín Palermo, que al final se fue al descenso en el Brasileirao.

Leer más: Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Gastón Ávila, cerca de volver a Arroyito

La posibilidad de sumar a Ávila al plantel canalla ya se había barajado a mitad de temporada en 2025, aunque no se concretó. Ahora es concreta, entre otras razones porque el propio jugador manifestó su deseo de jugar en el Canalla.

Hay un dato que reforzó en las últimas horas la posibilidad concreta de que vuelva a Arroyito: es que San Pablo quiso llevárselo a préstamo, pero el propio jugador le comunicó al club que conduce Hernán Crespo que su deseo es vestir la camiseta de Central.

Las conversaciones entre Ávila y Central están en marcha. Tanto en el club como en el entorno del jugador son optimistas en que llegaran a buen puerto. Por eso no extrañaría que el club pueda anunciar pronto su llegada para reforzar la zaga central del equipo que ahora conducirá Almirón, un sector de la cancha en el que el equipo necesita sumar opciones.

Noticias relacionadas
Festejo en el Coloso. En el Apertura 2025 Central derrotó 2 a 1 a Newell’s y uno de los goles fue obra de Gaspar Duarte. 

Las rachas que tendrá que mantener o cortar Central en el Apertura 2026

Ignacio Malcorra tiene la pelota en sus pies, al menos por ahora. En Central lo esperan, hay que ver hasta cuándo.

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Jorge Almirón espera tener el plantel completo cuanto antes. Afrontará un año duro con Central.

El Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para la Libertadores

Cristian Colusso, exjugador de Central, tuvo un amplio recorrido dentro del fútbol y vivió situaciones de todo tipo.

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Lo último

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

La Fiscalía pidió 22 años de prisión para el acusado por el ataque ocurrido en Presidente Roca al 3900. Tras años prófugo, ahora llegó a juicio
Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Ovación
El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Por Hernán Cabrera
Ovación

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Policiales
Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

La Ciudad
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso
LA CIUDAD

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países
Política

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco