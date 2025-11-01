La Capital | Turismo | Viajar

Viajar en grupo: mucho más que un itinerario compartido

Entre paisajes y anécdotas, los viajes coordinados suman un plus que no figura en los mapas: la conexión humana.

1 de noviembre 2025 · 08:42hs
Viajar en grupo trae muchos beneficios que suman un extra a la hora de recorrer otra ciudad.

Viajar es una forma de descubrir el mundo… y también de redescubrirse. Pero cuando ese camino se transita en grupo, acompañado por un coordinador y junto a otros viajeros, el recorrido cambia de escala: se vuelve más humano, más entretenido, más profundo.

Las salidas grupales acompañadas no son solo una manera cómoda de viajar, sino una experiencia social, emocional y cultural que deja huella. Acá, repasamos los principales beneficios de esta modalidad, cada vez más elegida, y sumamos voces de quienes están en el corazón de estas experiencias: los coordinadores que viajan junto a los grupos y los hacen sentir en casa, incluso a miles de kilómetros.

  • Apoyo mutuo y logística resuelta

Uno de los grandes diferenciales de un viaje grupal acompañado es que nadie está solo ante los imprevistos. Ya sea una conexión de vuelo ajustada, un trámite en migraciones o una reserva que necesita reconfirmarse, el coordinador está ahí para resolverlo. Y no solo eso: también están los compañeros de grupo, que muchas veces se ayudan entre sí.

“La ventaja de viajar con un guía es poder disfrutar más del viaje y delegar todo lo demás: conexiones, check-ins, imprevistos. Nosotros nos ocupamos de eso para que el grupo solo piense en disfrutar”, dice Tomás Venesia, coordinador de Free Way.

  • Más diversión, más espontaneidad, más recuerdos

Las salidas en grupo tienen algo especial: la energía compartida. Hay risas que no se dan viajando solo, conversaciones en el camino que enriquecen, ideas que surgen de manera espontánea, como desviarse a ver un rincón escondido o animarse a probar algo nuevo, y, sobre todo, historias que se recuerdan mejor porque fueron vividas en conjunto.

“En Londres, un grupo entero se fue a cenar a un restaurante cercano. Me llamaban porque no entendían el menú. Fui y terminé ayudándolos a elegir. Se podría haber resuelto por separado, pero prefirieron hacerlo juntos. Eso también es viajar en grupo”, cuenta Antonella Asforno, coordinadora desde hace 5 años.

  • Seguridad: moverse con tranquilidad

Estar acompañado brinda contención, especialmente en destinos desconocidos o donde el idioma es una barrera. El coordinador es el “guardián invisible” que anticipa y resuelve, pero también es una figura que da confianza, sobre todo para quienes no se sienten cómodos viajando solos o es su primera vez en el exterior.

“No exagero cuando digo que somos como ángeles guardianes. Acompañamos en todo, incluso cuando hay situaciones difíciles: enfermedades, trámites médicos, seguros. Estar ahí hace una gran diferencia”, asegura Mariela Carreras, con más de 40 años de experiencia acompañando grupos.

  • Ahorro real en cada paso

Los grupos permiten abaratar muchos costos: desde transporte y alojamientos compartidos hasta entradas o tours con tarifas especiales. Incluso en comidas, compartir platos o dividir gastos entre varios ayuda a cuidar el presupuesto sin resignar experiencias. Y lo mejor: todo está organizado. No hay sorpresas en el camino.

  • Estímulo emocional y nuevas conexiones

Más allá de la logística y la seguridad, viajar en grupo es una oportunidad para generar lazos, incluso entre personas que no se conocían antes del viaje. Hay quienes terminan haciendo amistades duraderas, formando grupos para futuros viajes o incluso compartiendo momentos tan especiales como renovar votos matrimoniales frente a una postal inolvidable.

Free Way organiza viajes compartidos para unir a toda una comunidad de viajeros.

“En York (Inglaterra), un pasajero sorprendió a su esposa con flores en un parque. Terminaron renovando sus votos de casamiento frente al grupo. ¡Una escena digna de película!”, recuerda Tomás.

  • Experiencia ampliada: múltiples miradas sobre un mismo destino

Cuando cada viajero aporta su mirada, se abren caminos inesperados: uno propone un sitio histórico, otro una joyita gastronómica, otro una excursión distinta. Esa diversidad hace que el itinerario se enriquezca con perspectivas que uno, viajando solo, probablemente no habría considerado.

En Perú, cuando llegamos a la cima de Machu Picchu, nos dimos un abrazo grupal lleno de emoción. Cada uno había vivido su propia conquista, pero lo más fuerte fue compartirla”, cuenta Lucía Jaureguizahar, coordinadora de salidas por Latinoamérica.

Un viaje que no termina en el aeropuerto

Viajar en grupo es también la posibilidad de seguir conectado una vez que se vuelve. Muchos grupos mantienen sus chats activos, se siguen viendo, se visitan. El viaje continúa, de alguna forma, en los vínculos que nacieron en otro país, frente a una ruina milenaria, en una cena bajo otro cielo.

“Tengo pasajeros que conocí hace 10 años y todavía nos vemos. Hacemos encuentros, recordamos anécdotas, compartimos fotos. Se arma una comunidad que va más allá del destino”, dice Mariela, quien ha acompañado grupos por Europa, Asia y América Latina.

¿Para quién es ideal este tipo de viaje?

Para quienes no quieren viajar solos. Para quienes no tienen con quién, pero sí muchas ganas. Para quienes se sienten inseguros con el idioma, con los trámites o con la organización. Para quienes ya viajaron en grupo… y quieren repetir.

Viajar en grupo es para todos los que buscan sentirse contenidos y despreocuparse. Y también para los que quieren disfrutar al máximo sin tener que ocuparse de todo”, cierra Antonella.

Experiencias de coordinadores en ruta

"Somos el respaldo cuando aparece lo inesperado. La gente se relaja cuando sabe que hay alguien que se ocupa. Si se olvidan algo, si se enferman, si hay un trámite complicado… ahí estamos nosotros. Esa tranquilidad vale oro", señaló Mariela Carreras.

"Más que coordinar, es contener. Cuando llegamos a la cima del Machu Picchu, todos nos encontramos ahí, cada uno con sus logros. Nos dimos un abrazo grupal lleno de emoción. Esos momentos valen todo", aseguró Lucía Jaureguizahar.

"Lo que más disfrutan es relajarse después del recorrido. Tras un día largo, el momento de la cena es mágico: repasan lo vivido, se ríen, se conocen. Se nota cómo un grupo que no se conocía ahora comparte algo único", sostuvo Antonella Asforno.

"Estamos para que no piensen en nada más que disfrutar. Uno se ocupa de todo: traslados, check-ins, reservas. Los pasajeros solo tienen que dejarse llevar. Esa tranquilidad lo cambia todo", indicó Tomás Venesia.

