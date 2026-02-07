La Capital | Turismo | Cataluña

Cataluña aumentará la tasa turística desde abril

Cataluña subirá desde abril la tasa turística y en Barcelona podrá llegar a 15 euros por noche en hoteles cinco estrellas y habrá nuevas sobretasas municipales

7 de febrero 2026 · 08:07hs
Sube la tasa turística en Cataluña y se espera un mayor impacto en Barcelona.

Sube la tasa turística en Cataluña y se espera un mayor impacto en Barcelona.

Cataluña aplicará desde abril un aumento en la tasa turística, que afectará a los visitantes que pernocten en hoteles y alojamientos de la región. La medida contempla duplicar el impuesto regional en la mayoría de las categorías y sumar una sobretasa municipal, que en Barcelona podrá elevar el costo total hasta 15 euros por persona y noche en hoteles cinco estrellas.

Según informó la prensa española, en los alojamientos de alta gama de Barcelona la tasa base pasará de 3,50 a 7 euros por persona y por noche. A este importe se sumará la sobretasa municipal, que en el caso de la capital catalana podrá alcanzar hasta 8 euros adicionales, lo que elevaría el costo total a 15 euros por noche para este tipo de establecimientos.

En el resto de Cataluña, el incremento se aplicará de forma gradual. A partir del 1° de abril de 2026, la tasa subirá un 50 % y se duplicará completamente en 2027, alcanzando hasta 6 euros por noche en alojamientos superiores. Además, se aplicará a los pasajeros de cruceros que permanezcan menos de 12 horas en Barcelona, quienes pagarán 6 euros por persona. Los municipios podrán establecer una sobretasa adicional de hasta 4 euros, límite que se amplía a 8 euros en la capital catalana, según temporada o zona.

La medida generó rechazo entre asociaciones del sector turístico, que alertaron sobre el impacto en la competitividad y pidieron estudios independientes sobre la demanda turística. En 2024, Cataluña recibió cerca de 20 millones de turistas internacionales, un 1% más que el año anterior. El aumento de la tasa se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del turismo y presión sobre servicios urbanos y vivienda, especialmente en Barcelona.

