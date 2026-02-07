La Capital | Turismo | Turquía

Turquía: un país de contrastes y maravillas naturales

Desde la vibrante Estambul hasta la calma de Bodrum, pasando por Capadocia y Pamukkale, una travesía que fusiona historia con paisajes y la magia del mar Egeo

7 de febrero 2026 · 08:07hs
Estambul es la capital de Turquía y una de las ciudades más elegida por los viajeros debido a su historia

Estambul es la capital de Turquía y una de las ciudades más elegida por los viajeros debido a su historia, gastronomía y cultura.

Turquía es uno de esos destinos que no se explican con una sola imagen ni con una única experiencia. Es puente uniendo dos continentes (Europa y Asia), cruce de civilizaciones y un territorio donde la historia antigua convive con ciudades vibrantes, paisajes naturales fuera de escala y una identidad cultural tan diversa como fascinante. Recorrer el país implica pasar, en pocos días, de mezquitas monumentales a valles volcánicos, de ruinas romanas a playas de aguas turquesas sobre el mar Egeo. Esa variedad no es solo geográfica: también es cultural, religiosa y social, y se percibe en cada ciudad y en cada región.

A lo largo de su territorio se superponen capas de historia que van desde el mundo clásico hasta la Turquía contemporánea. Imperios, rutas comerciales y tradiciones milenarias dejaron marcas visibles que hoy forman parte de la vida cotidiana, haciendo que el viaje sea, al mismo tiempo, una experiencia visual y un recorrido por siglos de historia.

Estambul, una ciudad que nunca se termina de recorrer

La puerta de entrada natural es Estambul, que condensa como pocas la complejidad turca. Antigua capital de los imperios, su silueta está marcada por cúpulas y minaretes que hablan del pasado bizantino y otomano. Caminar por sus barrios históricos permite entender por qué fue durante siglos uno de los centros políticos y culturales más importantes del mundo.

La Mezquita Azul, Santa Sofía, el Palacio Topkapi o la Cisterna Basílica no son solo postales: son capítulos vivos de una historia que sigue presente en la vida cotidiana. A ese patrimonio se suma el pulso urbano de una ciudad que no se detiene, donde conviven mercados tradicionales, cafés modernos y barrios que miran al futuro sin renunciar a su identidad.

“Turquía no se visita, se vive. Además de las bellezas naturales que tiene, cada región posee su propio carácter”, aseguró Marta P, viajera frecuente de Córdoba

El Gran Bazar y el Mercado Egipcio son paradas obligadas para entender esa mezcla de tradición y movimiento constante. El paseo en barco por el Bósforo, con vistas a ambos lados del estrecho, termina de mostrar esa condición única de ciudad partida entre Europa y Asia, donde el agua funciona como frontera y, al mismo tiempo, como punto de unión.

Paisajes que parecen de otro planeta

Desde el ritmo urbano de Estambul, el viaje hacia el interior del país conduce a uno de los paisajes más sorprendentes de Turquía: Capadocia. La región es conocida por sus formaciones rocosas moldeadas por la erosión volcánica, las famosas “chimeneas de hadas”, que construyen un escenario casi irreal. El impacto visual es inmediato, pero el valor del lugar va mucho más allá de la fotografía.

Capadocia fue refugio de antiguas comunidades que dejaron como legado ciudades subterráneas, iglesias excavadas en la roca y valles que funcionaron como espacios de vida y de culto. El conjunto de Göreme, con sus frescos bizantinos, permite dimensionar la importancia histórica y religiosa de la zona, mientras que los talleres artesanales mantienen vivas tradiciones que se transmiten de generación en generación, como la elaboración de alfombras.

Entre la naturaleza y la huella del mundo antiguo

El recorrido continúa hacia Pamukkale, una de las grandes maravillas naturales del país. Sus terrazas blancas, formadas por aguas termales ricas en minerales, crean un contraste impactante con el paisaje circundante. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el sitio combina naturaleza y arqueología en un mismo escenario.

004-001-Ephesus_streetwide

A pocos pasos se encuentran las ruinas de Hierápolis, antigua ciudad helenística que aporta una dimensión histórica al recorrido. Desde allí, el camino sigue hacia Éfeso, considerada la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. Recorrer sus calles de mármol, su teatro, su biblioteca y sus templos permite imaginar la magnitud que tuvo este centro urbano durante el Imperio Romano, cuando llegó a concentrar gran parte del poder económico y cultural de la región. La Casa de la Virgen María, cercana al sitio arqueológico, suma un componente espiritual que atrae tanto a creyentes como a viajeros interesados en la historia religiosa.

El Egeo: otra Turquía posible

El contacto con el mar Egeo marca un cambio de clima en el viaje. Kusadasi o Izmir funcionan como base para explorar una costa que combina playas, pueblos tranquilos y una atmósfera marcadamente mediterránea. Aquí el ritmo se vuelve más pausado y la experiencia pasa por disfrutar del entorno, la gastronomía y la vida al aire libre.

“Lo que más sorprende es la variedad: un día estás frente a ruinas romanas y al siguiente nadando en aguas transparentes”, dijo Ayse, guía local en la región del Egeo.

004-003-MArEgeo-turquia

Localidades como Urla, Çesme o Alacati se destacan por sus olivares, sus aguas cristalinas y sus centros históricos llenos de cafés, tiendas y pequeñas marinas. Son destinos que permiten combinar descanso con recorridos breves, sin perder de vista la identidad local.

Bodrum, el cierre perfecto

El tramo final conduce a Bodrum, uno de los destinos más elegantes y animados de la costa turca. Antigua Halicarnaso, hoy es sinónimo de playas, marinas y paseos en barco, además de una vida social activa, especialmente durante el verano. Bodrum ofrece el equilibrio justo entre descanso y movimiento, con tiempo para recorrer la ciudad, disfrutar del mar o simplemente contemplar el paisaje desde la costa.

Turquía se presenta así como un destino integral, capaz de entrelazar historia, naturaleza, cultura y descanso en un solo viaje. Un país que invita a mirar con atención y a dejarse sorprender en cada etapa del camino.

005-001-Bodrum

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Buenos Aires hay una salida grupal con guías especializados prevista para el 16 de junio de 2026. El paquete es de 15 días y abarca las ciudades de Estambul, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi o Izmir y Bodrum. Incluye guías de habla hispana en el destino.

Cuándo ir

Los meses de primavera y comienzos del verano, entre abril y junio, y luego septiembre y octubre, suelen ser los mejores momentos para recorrer Turquía. El clima es agradable, con temperaturas moderadas para las visitas culturales y condiciones ideales para disfrutar de la costa, evitando tanto el frío del invierno como el calor extremo de julio y agosto.

Tips de viaje

• Llevar calzado cómodo: muchos espacios arqueológicos se recorren a pie y sobre superficies irregulares.

• Reservar tiempo para los mercados: se los considera una puerta de entrada directa a la cultura local.

• Respetar las normas en mezquitas y espacios religiosos, sobre todo en materia de vestimenta.

• Probar la gastronomía regional en cada zona: la cocina refleja la historia y la identidad de cada destino..

• Tener siempre efectivo a mano para realizar pequeñas compras o para pagar en mercados tradicionales.

