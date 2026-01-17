Canadá 2026: el Mundial que abre la puerta a un gran viaje
Turismo

Canadá 2026: el Mundial que abre la puerta a un gran viaje

La Capital | Turismo | Canadá

Toronto y Vancouver serán las sedes canadienses de la Copa del Mundo 2026. Dos ciudades que invitan a descubrir el país más allá del fútbol

17 de enero 2026 · 08:04hs

Canadá es un destino que impacta por su escala, diversidad y calidad de vida. Con una de las geografías más extensas del planeta, combina paisajes naturales imponentes, montañas, lagos, bosques y costas, con ciudades modernas, multiculturales y cuidadosamente planificadas. Esa convivencia entre naturaleza y vida urbana es uno de sus sellos distintivos y explica por qué el país se posiciona desde hace años entre los destinos más fascinantes para viajeros de todo el mundo. A estos aspectos, hay que sumar que, en 2026, tendrá un atractivo adicional: la Copa Mundial de la Fifa masculina.

Las ciudades canadienses se destacan por su organización, su respeto por el espacio público y una oferta cultural amplia que incluye museos, espectáculos, festivales, gastronomía internacional y grandes eventos deportivos. Al mismo tiempo, la naturaleza nunca queda lejos: parques urbanos, costas, senderos y miradores conviven con rascacielos, barrios históricos y zonas comerciales. Esta convivencia permite experiencias variadas sin grandes traslados y convierte a Canadá en un país ideal tanto para viajes urbanos como para actividades al aire libre.

Pinamar es una de las localidades de la Costa Atlántica que más ocupación registra este verano en Argentina.

Verano 2026: alta ocupación en los principales destinos turísticos del país

Andrés Acoroni, junto a su sobrina, participando de una feria del sector turístico.

Viajar bien asesorado: una decisión que marca la diferencia

Un Mundial que marca un antes y un después

El Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Canadá, Estados Unidos y México, marcará un antes y un después para el fútbol canadiense y para su posicionamiento turístico a nivel global. Será la primera vez que el país albergue encuentros de una Copa del Mundo masculina, un hecho que refleja el crecimiento del deporte y la consolidación de este país como anfitrión de eventos internacionales de gran escala. En total, recibirá 12 partidos, distribuidos entre dos ciudades clave: Toronto y Vancouver.

Toronto 2

Toronto, capital cultural y epicentro futbolístico

Toronto, la ciudad más grande de Canadá y una de las más multiculturales del mundo, será uno de los grandes centros del torneo. Dinámica, cosmopolita y diversa, concentra comunidades de todos los continentes, lo que se refleja en su vida cotidiana, su escena cultural y su gastronomía. Barrios con identidad propia, museos de nivel internacional, teatros, recitales y una intensa agenda de eventos hacen de Toronto una ciudad vibrante durante todo el año y, especialmente, atractiva en el contexto del Mundial.

>> Leer más: Praia do Sancho, naturaleza intacta en el corazón de Fernando de Noronha

El epicentro futbolístico será el BMO Field, estadio habitual del Toronto FC, que está siendo ampliado y modernizado especialmente para la Copa del Mundo. Su capacidad alcanzará cerca de 45.000 espectadores y contará con mejoras en infraestructura, tecnología y servicios. Allí se disputará el primer partido del Mundial 2026 en suelo canadiense, con el debut de la selección local, además de otros encuentros de fase de grupos y eliminatorias. Ubicado cerca del lago Ontario, el estadio permite combinar la experiencia del fútbol con paseos por la costanera, parques y recorridos urbanos.

Toronto 3

“Lo que sorprende es cómo el fútbol se mezcla con la vida cotidiana: se puede salir de un partido y en pocos minutos estar caminando junto al mar o en medio de un parque, aseguró Martín F., viajero argentino que recorrió Toronto y Vancouver en los últimos años y ya planea volver para vivir el Mundial.

>> Leer más: Ciudad de Panamá: cruce de culturas, negocios y modernidad

Vancouver, fútbol entre montañas y océano

En la costa del Pacífico, Vancouver muestra un perfil diferente y complementario: montañas, bosques y océano conviven con una vida urbana que incorpora la naturaleza como parte de su identidad cotidiana. Sus playas urbanas, parques y senderos conviven con un centro moderno, barrios residenciales de diseño cuidado y una fuerte conciencia ambiental que atraviesa el estilo de vida local.

Toronto

Vancouver será sede de partidos del Mundial en el BC Place, uno de los estadios más modernos del país. Con capacidad para más de 50.000 espectadores y un techo retráctil, ofrece condiciones ideales para el espectáculo deportivo sin depender del clima. Allí se disputarán encuentros de fase de grupos, incluidos partidos de la selección canadiense. El estadio se integra al corazón de la ciudad, con fácil acceso a hoteles, restaurantes, zonas comerciales y atractivos turísticos.

El Mundial como puerta de entrada al país

La Copa del Mundo 2026 funciona como un catalizador para el turismo. Es que más allá de los estadios y lo deportivo, impulsa inversiones en infraestructura, transporte y servicios, y refuerza la visibilidad internacional del país, además de dejar un legado urbano que trasciende el evento. Para los visitantes, el Mundial será el gran disparador, pero Canadá ofrece motivos suficientes para extender el viaje y explorar más allá de los partidos. Entre ciudades vibrantes y entornos naturales siempre cercanos, el país se presenta como un destino capaz de fusionar la emoción del fútbol con una experiencia de viaje completa y diversa.

005-001-canada copia

Datos útiles

Cómo llegar

Tanto desde Rosario como desde Buenos Aires no hay vuelos directos sin escalas a Canadá. Las rutas más comunes incluyen una escala en ciudades como Lima, Nueva York, Bogotá o ciudades de EE. UU., operadas por aerolíneas como American Airlines, Avianca, Delta, Copa o Latam.

Cuándo ir

La mejor época para viajar a Canadá es el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas son más agradables y los días más largos. Este período coincide con la realización del Mundial 2026, ideal para combinar partidos con actividades al aire libre y recorridos urbanos.

Tips para viajeros

  • Planificar con anticipación: el Mundial atraerá a miles de visitantes, por lo que conviene reservar vuelos y alojamiento con tiempo.
  • Moverse en transporte público: tanto Toronto como Vancouver cuentan con sistemas eficientes, ideales para llegar a los estadios y recorrer la ciudad.
  • Combinar ciudad y naturaleza: ambos destinos permiten escapadas cortas a parques, lagos y áreas naturales sin alejarse demasiado.
  • Tener en cuenta las distancias: Canadá es un país enorme; conviene concentrarse en una región para aprovechar mejor el viaje.
Canadá Mundial Fútbol Toronto Vancouver
Noticias relacionadas
Brasil se afianza como un destino elegido por miles de argentinos para viajar este verano.

Las playas de Brasil, un imán para los turistas argentinos

El Cerro Catedral es uno de los lugares más emblemáticos para los turistas que visitan Bariloche.

El cerro Catedral ya lanzó una preventa del pase de esquí para el invierno

Etnika Travel ofrece asesoramiento personalizado y propuestas pensadas para cada pasajero.

Etnika Travel: cuando cada detalle cuenta a la hora de crear viajes memorables

Récord histórico de visitantes consolida al Parque Nacional Iguazú como emblema del turismo sostenible.

Récord en el Parque Nacional Iguazú: un millón y medio de visitantes

Ver comentarios

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

El nuevo concesionario realiza tareas sobre el asfalto entre los kilómetros 20 y 22. También se comenzó a demoler la rotonda de ingreso a la ciudad entrerriana
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Lo más importante
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Ovación
El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos
Ovación

El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia