Canadá 2026: el Mundial que abre la puerta a un gran viaje

Toronto y Vancouver serán las sedes canadienses de la Copa del Mundo 2026. Dos ciudades que invitan a descubrir el país más allá del fútbol

Canadá es un destino que impacta por su escala, diversidad y calidad de vida. Con una de las geografías más extensas del planeta, combina paisajes naturales imponentes, montañas, lagos, bosques y costas, con ciudades modernas, multiculturales y cuidadosamente planificadas . Esa convivencia entre naturaleza y vida urbana es uno de sus sellos distintivos y explica por qué el país se posiciona desde hace años entre los destinos más fascinantes para viajeros de todo el mundo. A estos aspectos, hay que sumar que, en 2026, tendrá un atractivo adicional: la Copa Mundial de la Fifa masculina.

Las ciudades canadienses se destacan por su organización, su respeto por el espacio público y una oferta cultural amplia que incluye museos, espectáculos, festivales, gastronomía internacional y grandes eventos deportivos. Al mismo tiempo, la naturaleza nunca queda lejos: parques urbanos, costas, senderos y miradores conviven con rascacielos, barrios históricos y zonas comerciales . Esta convivencia permite experiencias variadas sin grandes traslados y convierte a Canadá en un país ideal tanto para viajes urbanos como para actividades al aire libre.

Un Mundial que marca un antes y un después

El Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Canadá, Estados Unidos y México, marcará un antes y un después para el fútbol canadiense y para su posicionamiento turístico a nivel global. Será la primera vez que el país albergue encuentros de una Copa del Mundo masculina, un hecho que refleja el crecimiento del deporte y la consolidación de este país como anfitrión de eventos internacionales de gran escala. En total, recibirá 12 partidos, distribuidos entre dos ciudades clave: Toronto y Vancouver.

Toronto 2

Toronto, capital cultural y epicentro futbolístico

Toronto, la ciudad más grande de Canadá y una de las más multiculturales del mundo, será uno de los grandes centros del torneo. Dinámica, cosmopolita y diversa, concentra comunidades de todos los continentes, lo que se refleja en su vida cotidiana, su escena cultural y su gastronomía. Barrios con identidad propia, museos de nivel internacional, teatros, recitales y una intensa agenda de eventos hacen de Toronto una ciudad vibrante durante todo el año y, especialmente, atractiva en el contexto del Mundial.

>> Leer más: Praia do Sancho, naturaleza intacta en el corazón de Fernando de Noronha

El epicentro futbolístico será el BMO Field, estadio habitual del Toronto FC, que está siendo ampliado y modernizado especialmente para la Copa del Mundo. Su capacidad alcanzará cerca de 45.000 espectadores y contará con mejoras en infraestructura, tecnología y servicios. Allí se disputará el primer partido del Mundial 2026 en suelo canadiense, con el debut de la selección local, además de otros encuentros de fase de grupos y eliminatorias. Ubicado cerca del lago Ontario, el estadio permite combinar la experiencia del fútbol con paseos por la costanera, parques y recorridos urbanos.

Toronto 3

“Lo que sorprende es cómo el fútbol se mezcla con la vida cotidiana: se puede salir de un partido y en pocos minutos estar caminando junto al mar o en medio de un parque”, aseguró Martín F., viajero argentino que recorrió Toronto y Vancouver en los últimos años y ya planea volver para vivir el Mundial.

>> Leer más: Ciudad de Panamá: cruce de culturas, negocios y modernidad

Vancouver, fútbol entre montañas y océano

En la costa del Pacífico, Vancouver muestra un perfil diferente y complementario: montañas, bosques y océano conviven con una vida urbana que incorpora la naturaleza como parte de su identidad cotidiana. Sus playas urbanas, parques y senderos conviven con un centro moderno, barrios residenciales de diseño cuidado y una fuerte conciencia ambiental que atraviesa el estilo de vida local.

Toronto

Vancouver será sede de partidos del Mundial en el BC Place, uno de los estadios más modernos del país. Con capacidad para más de 50.000 espectadores y un techo retráctil, ofrece condiciones ideales para el espectáculo deportivo sin depender del clima. Allí se disputarán encuentros de fase de grupos, incluidos partidos de la selección canadiense. El estadio se integra al corazón de la ciudad, con fácil acceso a hoteles, restaurantes, zonas comerciales y atractivos turísticos.

El Mundial como puerta de entrada al país

La Copa del Mundo 2026 funciona como un catalizador para el turismo. Es que más allá de los estadios y lo deportivo, impulsa inversiones en infraestructura, transporte y servicios, y refuerza la visibilidad internacional del país, además de dejar un legado urbano que trasciende el evento. Para los visitantes, el Mundial será el gran disparador, pero Canadá ofrece motivos suficientes para extender el viaje y explorar más allá de los partidos. Entre ciudades vibrantes y entornos naturales siempre cercanos, el país se presenta como un destino capaz de fusionar la emoción del fútbol con una experiencia de viaje completa y diversa.

005-001-canada copia

Datos útiles

Cómo llegar

Tanto desde Rosario como desde Buenos Aires no hay vuelos directos sin escalas a Canadá. Las rutas más comunes incluyen una escala en ciudades como Lima, Nueva York, Bogotá o ciudades de EE. UU., operadas por aerolíneas como American Airlines, Avianca, Delta, Copa o Latam.

Cuándo ir

La mejor época para viajar a Canadá es el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas son más agradables y los días más largos. Este período coincide con la realización del Mundial 2026, ideal para combinar partidos con actividades al aire libre y recorridos urbanos.

Tips para viajeros