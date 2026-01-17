Récord en el Parque Nacional Iguazú: un millón y medio de visitantes El Parque Nacional Iguazú celebró la última Navidad con la noticia de un nuevo hito turístico: recibió a su visitante 1.500.000 en 2025, alcanzando un récord histórico. 17 de enero 2026 · 08:03hs

Récord histórico de visitantes consolida al Parque Nacional Iguazú como emblema del turismo sostenible.

“Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Secretaría de Turismo y Ambiente, los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones”, expresó el presidente de la APN, Sergio Álvarez.

Por su parte, el intendente del área protegida, José María Hervás, afirmó que “la combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”.

Este nuevo récord histórico, aseguran, es posible gracias a la combinación del flujo de visitantes extranjeros, especialmente de países del Mercosur, con un fuerte aporte nacional que incluye la participación destacada de visitantes locales y jubilados.

Patrimonio Mundial y Maravilla Natural Además de conservar una porción de Selva Paranaense, la ecorregión más biodiversa del país, el Parque Nacional Iguazú fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO; mientras que las Cataratas del Iguazú resguardadas en el área protegida son consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.