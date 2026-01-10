La Capital | Turismo | Praia do Sancho

Praia do Sancho, naturaleza intacta en el corazón de Fernando de Noronha

La playa lideró nuevamente el ranking de TripAdvisor gracias a su biodiversidad, su paisaje y su modelo de preservación ambiental.

10 de enero 2026 · 07:50hs
Un paraíso del Atlántico brasileño que combina belleza natural

Un paraíso del Atlántico brasileño que combina belleza natural, biodiversidad y acceso controlado.

Latinoamérica vuelve a ocupar un lugar de privilegio en el mapa turístico internacional. En una región famosa por su naturaleza y sus costas que parecen sacadas de una postal, una playa brasileña logró destacarse por encima de destinos icónicos del Caribe y el Pacífico: Praia do Sancho, en el archipiélago de Fernando de Noronha, fue elegida nuevamente como la mejor playa del mundo en el ranking Traveller’s Choice de TripAdvisor, basado en millones de opiniones de viajeros de todo el planeta.

Ubicada en pleno océano Atlántico, a unos 540 kilómetros de la costa de Recife, Fernando de Noronha es uno de los destinos más exclusivos y protegidos de Brasil. El archipiélago volcánico, perteneciente al estado de Pernambuco, forma parte del Parque Nacional Marino y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una distinción que refleja su extraordinario valor ambiental.

La isla principal, donde se encuentra Praia do Sancho, es pequeña en tamaño pero enorme en biodiversidad. Para visitarla es necesario volar desde Recife o Natal y abonar una Tasa de Preservación Ambiental diaria, que ronda entre los 100 y 110 reales (entre 18 y 30 mil pesos), además de una entrada adicional al parque nacional en algunos casos. Estas regulaciones buscan limitar el impacto del turismo y conservar un ecosistema prácticamente intacto.

Un paraíso difícil de igualar

La elección de Praia do Sancho no es casual. Sus aguas turquesas, cálidas y cristalinas la convierten en un escenario ideal para nadar, bucear o practicar snorkel. La arena blanca y fina se extiende dentro de una bahía naturalmente protegida por altos acantilados cubiertos de vegetación, lo que genera una sensación de aislamiento y tranquilidad difícil de encontrar en playas más concurridas.

TUR_08_02_LC_74320269__19-07-2019__0.00x0.00.jpg
La isla de Fernando de Noronha se encuentra a 545 kilómetros de Recife en dirección a Europa.

La isla de Fernando de Noronha se encuentra a 545 kilómetros de Recife en dirección a Europa.

La fauna marina es otro de sus grandes atractivos. En sus aguas es habitual observar delfines rotadores, tortugas marinas, rayas, tiburones limón y una enorme variedad de peces tropicales. La ausencia de grandes construcciones y el acceso controlado permiten que la playa conserve un entorno virgen, casi intacto, durante la mayor parte del año.

>> Leer más: Brasil, el destino preferido de los argentinos: las ciudades más elegidas en 2025

Llegar también es parte de la experiencia

El acceso a Praia do Sancho es una de las razones por las que mantiene su carácter exclusivo. No existe un camino directo ni se puede llegar en vehículo. Hay dos maneras de hacerlo, ambas memorables:

Por tierra: una breve caminata seguida de un descenso por empinadas escaleras metálicas y un angosto pasadizo entre rocas. La llegada, con la playa apareciendo de golpe frente al mar, es una experiencia inolvidable.

Por mar: en barco o lancha, una opción que permite admirar los acantilados desde el océano y tener una perspectiva única del paisaje.

Praia do Sancho no solo es un orgullo para Brasil, sino también para toda Latinoamérica. Su reconocimiento internacional demuestra que la preservación ambiental y el turismo responsable pueden dar lugar a destinos que no solo compiten con los más famosos del mundo, sino que los superan. Un recordatorio de que, en el sur del continente, existen verdaderos paraísos naturales que marcan el camino.

Un rincón del Atlántico que demuestra que llegar no siempre es fácil, pero la recompensa vale cada paso.

