Etnika Travel: cuando cada detalle cuenta a la hora de crear viajes memorables

Con cuatro años de trayectoria en Rosario, Etnika Travel se destaca por diseñar viajes a medida y acompañar a sus clientes en todo el proceso.

En solo cuatro años, Etnika Travel se consolidó como una agencia que combina experiencia, creatividad y cercanía con sus clientes . Fundada por Yamila y Matías, la empresa nació del entusiasmo por los viajes y la convicción de que cada recorrido debe adaptarse a las necesidades y deseos de quienes lo realizan.

Desde asesoramiento en la planificación hasta soporte durante toda la estadía , la agencia ofrece un servicio integral que pone al viajero en el centro de cada propuesta.

-¿Cómo comenzaron?

En 2018, Yamila trabajaba como manager en otra agencia de viajes en Rosario, donde había comenzado coordinando tareas, administración y ventas. Con el tiempo descubrió su pasión por diseñar viajes y, junto a Matías, decidieron emprender su propia agencia. Poco a poco, capacitándose y trabajando con constancia, lograron construir lo que hoy es Etnika Travel.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Cada viaje lo armamos como si fuera para nosotros. Cuidamos cada detalle, asesoramos en todo el proceso de planificación y acompañamos a los clientes durante todo su viaje, 24/7. Siempre habrá alguien disponible en la agencia o por teléfono, brindando atención personalizada y constante.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Nuestros clientes suelen elegir principalmente vuelos internacionales y alojamiento en distintas partes del mundo, ya que buscamos ofrecer opciones versátiles y de calidad.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Caribe, Brasil y Europa son los favoritos, combinando playas, cultura y experiencias diversas.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Sudáfrica, China y Corea están en auge, así como cualquier viaje que ofrezca experiencias fuera de lo común y memorables.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Planeamos comenzar con salidas grupales propias y abrir una sucursal en Funes, acercándonos a más clientes y reforzando nuestra presencia en la región.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Siempre priorizar el factor humano: generar lazos de confianza con clientes, empleados y proveedores. Capacitarse continuamente, acompañar y fidelizar a los clientes y no temer a los desafíos, porque incluso siendo jóvenes se puede construir un negocio sólido en turismo.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos inspira descubrir nuevos destinos, estudiarlos y transmitir esa pasión a cada pasajero. Verlos disfrutar del proceso y del viaje es nuestra mayor recompensa.

-¿Algo que quiera agregar?

Amamos lo que hacemos y contamos con un equipo comprometido y apasionado. Además, tener a Free Way como socio estratégico nos brinda respaldo y seguridad, facilitando nuestro día a día y fortaleciendo nuestra propuesta de valor.