Etnika Travel: cuando cada detalle cuenta a la hora de crear viajes memorables

En solo cuatro años, Etnika Travel se consolidó como una agencia que combina experiencia, creatividad y cercanía con sus clientes. Fundada por Yamila y Matías, la empresa nació del entusiasmo por los viajes y la convicción de que cada recorrido debe adaptarse a las necesidades y deseos de quienes lo realizan.
Desde asesoramiento en la planificación hasta soporte durante toda la estadía, la agencia ofrece un servicio integral que pone al viajero en el centro de cada propuesta.
-¿Cuántos años tiene la empresa?
Este año celebramos cuatro años de trabajo continuo y crecimiento constante.
-¿Dónde están ubicados?
Nos encontramos en Rodríguez 1179, en el barrio Lourdes, Rosario, Santa Fe.
-¿Cómo comenzaron?
En 2018, Yamila trabajaba como manager en otra agencia de viajes en Rosario, donde había comenzado coordinando tareas, administración y ventas. Con el tiempo descubrió su pasión por diseñar viajes y, junto a Matías, decidieron emprender su propia agencia. Poco a poco, capacitándose y trabajando con constancia, lograron construir lo que hoy es Etnika Travel.
-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?
Cada viaje lo armamos como si fuera para nosotros. Cuidamos cada detalle, asesoramos en todo el proceso de planificación y acompañamos a los clientes durante todo su viaje, 24/7. Siempre habrá alguien disponible en la agencia o por teléfono, brindando atención personalizada y constante.
-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?
Nuestros clientes suelen elegir principalmente vuelos internacionales y alojamiento en distintas partes del mundo, ya que buscamos ofrecer opciones versátiles y de calidad.
-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?
Caribe, Brasil y Europa son los favoritos, combinando playas, cultura y experiencias diversas.
-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?
Sudáfrica, China y Corea están en auge, así como cualquier viaje que ofrezca experiencias fuera de lo común y memorables.
-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?
Planeamos comenzar con salidas grupales propias y abrir una sucursal en Funes, acercándonos a más clientes y reforzando nuestra presencia en la región.
-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?
Siempre priorizar el factor humano: generar lazos de confianza con clientes, empleados y proveedores. Capacitarse continuamente, acompañar y fidelizar a los clientes y no temer a los desafíos, porque incluso siendo jóvenes se puede construir un negocio sólido en turismo.
-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?
Nos inspira descubrir nuevos destinos, estudiarlos y transmitir esa pasión a cada pasajero. Verlos disfrutar del proceso y del viaje es nuestra mayor recompensa.
-¿Algo que quiera agregar?
Amamos lo que hacemos y contamos con un equipo comprometido y apasionado. Además, tener a Free Way como socio estratégico nos brinda respaldo y seguridad, facilitando nuestro día a día y fortaleciendo nuestra propuesta de valor.