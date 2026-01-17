La Capital | Turismo | Cerro Catedral

El cerro Catedral ya lanzó una preventa del pase de esquí para el invierno

Bariloche lanzó por primera vez la preventa del pase diario del Cerro Catedral a $160.000, con una suba del 39%, para dar previsibilidad a la próxima temporada invernal

17 de enero 2026 · 08:03hs
El Cerro Catedral es uno de los lugares más emblemáticos para los turistas que visitan Bariloche.

El Cerro Catedral es uno de los lugares más emblemáticos para los turistas que visitan Bariloche.

San Carlos de Bariloche dio un paso estratégico de cara a la próxima temporada invernal al confirmar, por primera vez, una preventa del pase diario de esquí del Cerro Catedral a $160.000, vigente hasta el 28 de febrero. El valor representa un aumento del 39% respecto de la última temporada, cuando el pase se comercializó a $115.000. A partir de marzo, se va a evaluar un nuevo precio.

Cabe destacar que Catedral Alta Patagonia (Capsa), que tiene a su cargo la concesión del centro de esquí, quería inicialmente una tarifa de $220.000, pero no se pudo avanzar con esa propuesta ya que no obtuvo el respaldo necesario.

La definición llegó en plena temporada alta de verano, con la ciudad colmada de turistas, y a más de cinco meses del inicio del invierno, una anticipación poco habitual para el principal producto invernal del destino.

>> Leer más: Dónde ir en verano: siete playas tranquilas y naturales de la costa bonaerense

Según explicaron desde el centro de esquí, la confirmación del valor del pase diario del Cerro Catedral busca aportar previsibilidad a agencias de viaje, operadores turísticos y mayoristas, que ya pueden trabajar con tarifas definidas, estructurar paquetes y avanzar en la comercialización anticipada del destino, tanto en el mercado nacional como internacional. Es decir, que la preventa está destinada a operadores y agencias de viajes, todavía no a personas físicas.

La decisión de ajustar el precio del pase llega tras una temporada invernal 2025 que no cumplió con las expectativas del sector. La combinación de tarifas elevadas, en un contexto de menor poder adquisitivo, y una escasez de nieve en momentos clave del invierno afectó el nivel de actividad, la ocupación y el consumo.

El año pasado, Bariloche optó por congelar los precios de excursiones y experiencias, manteniendo los valores de 2024. En ese marco, el pase diario de esquí se sostuvo en $115.000 durante la temporada, una estrategia que buscó preservar competitividad pero que no logró compensar del todo las dificultades climáticas ni el impacto de los costos en la demanda.

Noticias relacionadas
Brasil se afianza como un destino elegido por miles de argentinos para viajar este verano.

Las playas de Brasil, un imán para los turistas argentinos

Etnika Travel ofrece asesoramiento personalizado y propuestas pensadas para cada pasajero.

Etnika Travel: cuando cada detalle cuenta a la hora de crear viajes memorables

Récord histórico de visitantes consolida al Parque Nacional Iguazú como emblema del turismo sostenible.

Récord en el Parque Nacional Iguazú: un millón y medio de visitantes

vacaciones en uruguay: colapinto baja un cambio y vuelve tendencia con su sencillez

Vacaciones en Uruguay: Colapinto baja un cambio y vuelve tendencia con su sencillez

Ver comentarios

Las más leídas

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Lo último

El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

El argentino Luciano Benavides aprovechó un error clave y ganó el Dakar 2026 en motos

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

El nuevo concesionario realiza tareas sobre el asfalto entre los kilómetros 20 y 22. También se comenzó a demoler la rotonda de ingreso a la ciudad entrerriana
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Cerealeras, a la carga: sus cartas, el lobby y la puja con un extranjero

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Ovación
Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Policiales
Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

La Ciudad
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores
Policiales

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia