Una fiscal pide investigar si se usaron fondos públicos en la fuga de Bolsonaro

Impulsan medidas para determinar el rol del gobierno argentino en la huida del excandidato a presidente de Brasil hacia Estados Unidos

Flávio Bolsonaro salió de Brasil y luego escapó hacia Estados Unidos a través de la Argentina.

La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas de prueba para determinar si se usaron fondos públicos para facilitar que el excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro pueda salir de su país para escapar hacia Estados Unidos a través de la Argentina .

Con un escrito presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti , busca dar un paso más en la investigación por el vuelo que el dirigente brasileño desde Puerto Iguazú (Misiones) hacia Miami.

Anteriormente, la titular del Juzgado Federal N° 5 había ordenado medidas preliminares. Entre ellas, solicitó preservar los videos de las cámaras de seguridad que muestran el ingreso de Bolsonaro desde que cruzó la frontera, su paso por Migraciones y el aeropuerto de la ciudad misioner a.

Además, pidió información a Cancillería y al Ministerio de Seguridad Nacional sobre si pesaba alguna alerta o restricción sobre él, ya que su fuga se dio luego de que la Justicia de Brasil le impuso la prohibición para salir del vecino país .

Denuncias tras la fuga de Bolsonaro

La causa se inició luego de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei.

Luego amplió su presentación para alcanzar al asesor presidencial Santiago Caputo, quien coordinó el viaje, Jorge Waisman, director de Seguridad e Información del Ente Binacional Yacyretá, y el asesor de la Secretaría General de esa entidad, Orlando Palacios.

En paralelo, la Justicia de Misiones desestimó una denuncia realizada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Destino: Estados Unidos

Bolsonaro decidió escapar de Brasil junto a su esposa y sus dos hijas tras de perder las elecciones presidenciales contra Lula da Silva debido a varias investigaciones judiciales que hay en su contra.

Entre ellas se encuentra una por posible lavado de activos, corrupción y evasión fiscal por el financiamiento de un documental, “Dark horse”, sobre su padre, Jair Bolsonaro.

También hay otra por su relación con el abogado Willer Tomaz, involucrado en posible blanqueo de dinero a través de empresas de apuestas online.