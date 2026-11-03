La playa de Brasil donde el mar puede iluminarse de azul en plena noche

Hay noches en las que el mar parece guardar una luz propia. Al romper contra la orilla o al mover el agua con las manos, aparecen destellos azulados que duran apenas unos instantes y desaparecen en la oscuridad. No se trata de un efecto artificial ni de un reflejo: es la bioluminiscencia, un fenómeno natural que transforma algunos ambientes costeros en escenarios sorprendentes.
En el extremo sur del estado brasileño de São Paulo, Praia da Jureia, en la Ilha do Cardoso, se destaca por sus paisajes naturales y por las referencias locales a este espectáculo nocturno. La isla forma parte de un área protegida que conserva playas, vegetación costera y sectores de Mata Atlántica. Lejos de los grandes centros turísticos, es una alternativa para quienes buscan contacto con la naturaleza y paisajes menos urbanizados. De todos modos, la aparición de destellos depende de condiciones específicas y no está asegurada en cada visita.
¿Por qué se ilumina el mar?
La bioluminiscencia es la capacidad de ciertos organismos vivos de generar luz mediante una reacción química. En el ambiente marino, algunos microorganismos del plancton (en particular ciertos dinoflagelados) emiten destellos cuando reciben un estímulo mecánico, como el movimiento de las olas o el contacto con el agua.
El proceso ocurre dentro de sus células: una molécula llamada luciferina reacciona con oxígeno, con ayuda de una enzima denominada luciferasa, y libera energía en forma de luz. El resultado suele ser un resplandor azul o azul verdoso, tonalidades que se transmiten bien en el agua.
Aunque el efecto puede parecer uniforme, no todo el mar se ilumina de la misma manera. La intensidad depende de la concentración de organismos, de las condiciones ambientales y del movimiento del agua. Por eso, una playa puede mostrar destellos una noche y no ofrecer el mismo espectáculo poco después. La temperatura, la disponibilidad de nutrientes y otros factores también influyen en la presencia de estos microorganismos.
La oscuridad, una aliada
Las noches sin luna o con poca iluminación ambiental suelen ser las más favorables para distinguir el fenómeno. En esas condiciones, los destellos se perciben con mayor claridad, especialmente cuando el agua se agita cerca de la costa. La luz puede aparecer en la cresta de una ola, alrededor de los pies al caminar por la orilla o en pequeñas estelas que se desvanecen enseguida.
La bioluminiscencia también se registra en otros destinos de Sudamérica. En la isla de Barú, cerca de Cartagena de Indias, Colombia, existen experiencias turísticas vinculadas al plancton luminoso. Allí, los visitantes pueden observar cómo el agua se enciende al moverse, siempre que las condiciones permitan que el fenómeno se manifieste.
Un espectáculo que exige cuidado
La posibilidad de contemplar el mar iluminado invita a acercarse a la naturaleza desde otra perspectiva, pero también requiere respetar el ambiente. En áreas protegidas, es importante seguir las indicaciones locales, evitar alterar los ecosistemas y consultar previamente las condiciones de acceso.
Para quienes planean buscar este fenómeno, conviene averiguar si hay excursiones habilitadas y cuáles son los mejores horarios y sectores para observarlo. También es preferible no utilizar luces intensas que dificulten la adaptación de la vista a la oscuridad.
La bioluminiscencia no funciona como un espectáculo programado: es una manifestación de la vida marina cuya aparición varía según el entorno. Precisamente por eso, cuando ocurre, ofrece una experiencia singular: ver cómo un movimiento mínimo transforma por unos segundos la oscuridad en una estela de luz.
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