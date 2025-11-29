La Capital | Política | ley tributaria

Ley tributaria: Báscolo aseguró que la iniciativa en Santa Fe "es disruptiva a nivel nacional"

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia explicó los puntos salientes del proyecto y también se refirió a la reforma laboral que se debate a nivel nacional

29 de noviembre 2025
Roald "Coco" Báscolo, el hombre elegido por Maximiliano Pullaro para estar al frente del Ministerio de Trabajo a partir del 10 de diciembre.
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo.

El proyecto de ley tributaria que el Poder Ejecutivo santafesino mandó al Senado provincial contempla disposiciones que, a consideración del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo, son "totalmente disruptivas, incluso a nivel nacional".

En ese sentido, destacó que uno de los ejes centrales de la normativa es el descuento que se aplica sobre Ingresos Brutos a las personas que creen nuevos puestos de trabajo registrados. En ese sentido, la administración de Maximiliano Pullaro aplicará un corte al 30 de noviembre para obtener el detalle del personal registrado en cada empresa que tribute este impuesto en Santa Fe y desde el mes que viene, cada nuevo empleo registrado por las empresas permitirá que puedan descontar la totalidad del sueldo bruto al gravamen.

Por su parte, también resaltó que las empresas podrán descontar hasta el 30% de Ingresos Brutos utilizando lo abonado en facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), algo que calificó como "inédito y nunca visto". Además, indicó que el beneficio alcanzará tanto a clientes de la EPE como de cooperativas eléctricas del interior santafesino.

Reforma laboral en puerta

Las medidas de incentivo a crear puestos de trabajo por parte de las autoridades provinciales no son azarosas. Se dan en un contexto de caída sostenida del empleo en Santa Fe, algo que reconoció el propio ministro en diálogo con Reconquista Hoy, y de un 40% de informalidad en el mercado laboral.

>> Leer más: Reforma laboral: el gobierno adelanta el documento final y enviará el 9 de diciembre el proyecto al Congreso

El debate por la reforma laboral a nivel nacional está muy cerca, pero Báscolo expresó que no van a emitir ningún tipo de consideración hasta no conocer el proyecto oficial que presentará el gobierno nacional. Por ahora, desde el gobierno provincial apuntan a recuperar empleos con el proyecto de ley tributaria: "Cuando hay mucha incertidumbre, uno se resiste a tomar personal. Los rubros que tengan una mediana perspectiva de mejorar, que no duden y contraten, porque la Provincia está dando grandes beneficios a quienes deciden tomar personal".

El ministro detalló que los sectores que más sufren la pérdida de puestos laborales son la construcción (por el freno de las obras públicas) y la industria (perjudicada por la apertura de las importaciones y la caída abrupta del consumo). En ese marco, señaló: "A nivel provincial, invertimos 500 millones de dólares el año pasado, vamos a invertir 1.500 millones este año y tenemos el mismo plan para el año que viene, porque ya tiene garantizado un endeudamiento, ahora que bajaron las tasas internacionales, va a tener".

Reducción de la litigiosidad laboral

Por último, el funcionario se refirió al convenio que el gobierno provincial firmó esta semana con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para profesionalizar el cuerpo de peritos oficiales para actuar en el ámbito de los tribunales laborales.

En ese sentido, Báscolo explicó que según le adelantó el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, el cuerpo, conformado por seis peritos, funcionará desde diciembre.

