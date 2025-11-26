La Capital | La Libertad Avanza

Uruguay: militantes libertarios abrieron una sede local de La Libertad Avanza

Con dirigentes propios, la flamante sede política intenta imitar los caminos de Javier Milei en Argentina. Se presentaron usando imágenes de Trump y Meloni

26 de noviembre 2025 · 18:02hs
Uruguay: militantes libertarios abrieron una sede local de La Libertad Avanza

Mismos colores y con el vector de la paloma como imagen principal, La Libertad Avanza inauguró su local en Montevideo, Uruguay. Un nutrido grupo de jóvenes se hizo presente en local partidario que lleva el nombre de “La Suiza de América”.

Los militantes uruguayos que participaron del armado de esta sede de La Libertad Avanza versión oriental se congregaron en la puerta y sacaron a relucir trajes azules con corbatas y la escarapela. Los referentes de este movimiento que busca emular a lo hecho por Javier Milei en Argentina son Nicolás Quintana y Gonzalo Nova.

La conexión de esta versión uruguaya del partido libertario argentino es total. Además de la paloma y el color violeta intensa, en el flamante bunker se podían ver imágenes de Javier Milei, del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero eso no fue todo, entre los carteles que colgaron los militantes se podía leer “las fuerzas del cielo”, sinónimo del grupo de seguidores de La Libertad Avanza en Argentina.

No sólo se hicieron presentes seguidores uruguayos ya que el que abrió el acto fue Axel Kaiser, abogado y columnista chileno conocido por su defensa del liberalismo económico, con un típico: “¡Viva la libertad, carajo!”. Axel es hermano de Johannes Kaiser, quien recientemente fue candidato a la presidencia de Chile por el Partido Nacional Libertario y obtuviera el cuarto lugar.

En Uruguay, La Libertad Avanza consiguió el reconocimiento de la Corte Electoral, algo que fue celebrado por Quintana. Acto seguido, el referente libertario presentó un video que mezclaba imágenes de distintas figuras internacionales del liberalismo como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el expresidente uruguayo, Jorge Batlle. En ese video también se expresó Agustín Laje, que saludó a los militantes, planteó que Uruguay "está afectado por el socialismo del Siglo XXI" y apoyó el movimiento libertario del otro lado del río de la Plata. Otro que argentino que se hizo presente a través de la pantalla fue Diego Recalde, actor y activo militante de las ideas de la libertad.

La Libertad Avanza uruguaya

Axel Kaiser fue la figura de la noche. Al abrir su discurso, el chileno expuso lo importante de que “las ideas de la libertad avancen en América Latina, porque el día en que ya no existan condiciones de ganar a través de resultados civilizados, terminamos en guerra civil o una dictadura”.

En esta línea, llamó a los militantes a “combatir en todos los niveles”: medios de comunicación, redes sociales, universidades, escuelas, y también en la calle. Además, sostuvo que "el primer combate es intelectual y espiritual; el segundo es comunicacional, mediático y político; y el tercero, si es que fallaran los dos anteriores, es con la espada”.

LLA Uruguay 26.11

Por su parte, Nova explicó que la elección de “La Suiza de América" como nombre para la nueva sede se debe “al pasado glorioso de Uruguay” y recordó al “peso oro uruguayo” como una “moneda sana, de intercambio directo y basada en el oro”.

“La idea es llevar al Uruguay a ser grande otra vez”, sumó en clara referencia a los discursos de Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y el propio Milei en Argentina. Y cerró su discurso con una cita bíblica y una contundente frase: “A todos los que nos amenazan y nos difaman, les digo tiren con todo que no tenemos miedo, aquí está La Libertad Avanza”.

