La Capital | Política | Pullaro

Pullaro y los gobernadores van por Scaglia como jefa de bloque de Provincias Unidas

El mandatario y su vice participaron este miércoles de un encuentro en Buenos Aires. Pichetto amaga con romper

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

26 de noviembre 2025 · 20:25hs
Maximiliano Pullaro y los otros gobernadores de Provincias Unidas impulsan a la vicegobernadora Gisela Scaglia como jefa del bloque. 

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

Maximiliano Pullaro y los otros gobernadores de Provincias Unidas impulsan a la vicegobernadora Gisela Scaglia como jefa del bloque. 

El gobernador Maximiliano Pullaro y sus pares de Provincias Unidas tienen el nombre para presidir el bloque. Es la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, una iniciativa que generó un atisbo de resistencia de Miguel Ángel Pichetto, jefe de Encuentro Federal.

Según dijeron a La Capital desde el espacio motorizado por los jefes provinciales, hace tiempo que madura la idea de que la titular del PRO santafesino encabece el bloque.

Pullaro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunieron en Buenos Aires con los diputados que asumirán el 10 de diciembre y pusieron sobre la mesa la figura de Scaglia.

Banca de Pullaro y los gobernadores

Es una propuesta y tiene el consenso de los gobernadores. Se quedó que se va a resolver la semana que viene”, dijeron a este diario desde el entorno más próximo a la presidenta del Senado, que dejará su cargo para ocupar una banca en Diputados.

También asistieron los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías.

Por Córdoba, el otro motor de Provincias Unidas junto a Santa Fe, asistió la vicegobernadora Myrian Prunotto. Este jueves el titular del Ejecutivo de la provincia mediterránea, Martín Llaryora, se someterá a una cirugía ambulatoria por una hernia epigástrica.

image

La movida de los gobernadores generó otro tipo de operación, pero de parte del exjefe de bloque del Frente para la Victoria y excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

Es que Miguel Pichetto hizo correr que si Scaglia asume la presidencia del bloque él está dispuesto a escindirse y armar una bancada aparte.

Votos en danza

“Puede romper y enojarse, pero le va a quedar algo muy chico”, deslizan desde la Casa Gris. En la Gobernación intentan bajar la tensión: destacan que la reunión se realizó en la oficina del bloque de Encuentro Federal y que un aliado de Pichetto como Nicolás Massot pasó a saludar.

Más que aislarse, la intención de un viejo zorro de la política como Pichetto es condicionar la negociación por las autoridades de bloque y el reparto de lugares en las comisiones.

En la cocina de Provincias Unidas cuentan ya entre 16 y 17 diputados propios y creen que pueden llegar a 20 o 21. Un número interesante para posicionarse como árbitros de una Cámara que estará partida pero en la que nadie tiene garantizado el quórum.

La Libertad Avanza no logró formar un interbloque con el PRO y la UCR y deberá construir mayorías ley por ley.

image

En el club de los gobernadores no quieren adelantar nombres para no facilitarle el trabajo a las espadas legislativas de la Casa Rosada, a la caza de diputados sueltos.

>> Leer más: Reforma laboral: el gobierno adelanta el documento final y enviará el 9 de diciembre el proyecto al Congreso

Para las próximas semanas preparan una foto de los gobernadores, los integrantes del bloque de Diputados y también los del Senado. En la Cámara alta apuestan a reunir entre 14 y 15 votos.

Pese a que el sello ganó en sólo una de las seis provincias gobernadas por líderes del espacio, el bloque se encamina a adoptar el nombre de Provincias Unidas. “Es una marca ya instalada”, argumentan.

Protagonismo

Después de la derrota el 26 de octubre, Scaglia había deslizado que dudaba si convenía asumir su banca o quedarse en Santa Fe. Sus declaraciones sacudieron a Unidos y obligaron a Pullaro a pagar el costo de tener que ratificar que sí asumirá.

En caso de concretarse la presidencia del bloque, Scaglia tendrá un lugar de alta visibilidad en el nuevo Congreso. Habrá que ver las repercusiones al interior del PRO.

>> Leer más: La doble señal de Santa Fe antes de la reforma tributaria

En la última reunión del consejo nacional del partido, Scaglia adelantó que se sumará a la bancada de Provincias Unidas. Su decisión implica un desafío a Mauricio Macri y los dirigentes del fundador y dueño del PRO, que tratan de mantener en pie un bloque amarillo para negociar con Milei.

Noticias relacionadas
La toma de deuda de Caba allana el camino al gobernador Maximiliano Pullaro para endeudarse por 1.000 millones de dólares.  

Macri abrió la ventana y madura la toma de deuda de Pullaro en Wall Street

Pullaro habló sobre la reforma laboral que impulsa Milei.

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

El Consejo de Mayo se reunió de nuevo en la Casa Rosada para abordar los puntos de la reforma laboral. 

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mueve su ley impositiva en la previa a la reforma tributaria nacional.

La doble señal de Santa Fe antes de la reforma tributaria

Ver comentarios

Las más leídas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lo último

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Cuatro miembros de una familia que hicieron un largo viaje en ómnibus, que incluyó varias paradas en Santa Fe. Salud provincial tomó medidas
Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Policiales

Va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ovación
Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: de 85 mil dólares hacia arriba

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: de 85 mil dólares hacia arriba

Policiales
Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

La Ciudad
Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026
Información General

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas