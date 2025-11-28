Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

El organismo ordenó retirar productos médicos de Juratec, MDT y Macrodent tras detectar fabricación y venta sin registros ni controles sanitarios obligatorios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de productos médicos vinculados a las firmas Juratec Medical S.R.L., MDT S.A. y Macrodent S.A., luego de detectar que operaban sin habilitación ni registro sanitario vigente.

El organismo explicó que Juratec fabricó y vendió dispositivos médicos sin autorización y que la empresa no presentó documentación de producción ni trazabilidad de los implantes . Los inspectores también hallaron productos entregados sin identificación ni esterilización. A raíz de estas irregularidades, la Anmat inició un sumario sanitario por presuntos incumplimientos a la disposición 64/25 y a la ley 16.463.

En paralelo, la Anmat prohibió cualquier producto médico que haga referencia a MDT S.A. o Macrodent S.A., tras recibir una denuncia sobre la compra online de una jeringa odontológica sospechada de ser ilegítima . El Departamento de Control de Mercado verificó que la rotulación mencionaba un certificado vencido y que la dirección declarada como establecimiento elaborador correspondía a una empresa que no pertenece al rubro de productos médicos.

Inspección de la Anmat

Durante la inspección a Company Dental, el organismo encontró jeringas prellenadas y otros insumos odontológicos rotulados con las marcas MDT, Ventura y Macrodent sin documentación que acreditara origen ni fabricación autorizada. Como consecuencia, también prohibió a esa empresa realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos.

La Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que MDT S.A. y Macrodent S.A. no cuentan con habilitación vigente y que los certificados mencionados en los productos vencieron hace varios años, sin evidencia de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación.

La Anmat comunicará estas medidas a todas las autoridades sanitarias del país para reforzar el control y recordó que todos los productos médicos deben contar con registro y habilitación antes de llegar al mercado, con el fin de garantizar seguridad, calidad y eficacia para los pacientes.