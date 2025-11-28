La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

El organismo ordenó retirar productos médicos de Juratec, MDT y Macrodent tras detectar fabricación y venta sin registros ni controles sanitarios obligatorios

28 de noviembre 2025 · 14:12hs
La Anmat encontró insumos odontológicos sin documentación que acreditara origen ni fabricación autorizada.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de productos médicos vinculados a las firmas Juratec Medical S.R.L., MDT S.A. y Macrodent S.A., luego de detectar que operaban sin habilitación ni registro sanitario vigente.

El organismo explicó que Juratec fabricó y vendió dispositivos médicos sin autorización y que la empresa no presentó documentación de producción ni trazabilidad de los implantes. Los inspectores también hallaron productos entregados sin identificación ni esterilización. A raíz de estas irregularidades, la Anmat inició un sumario sanitario por presuntos incumplimientos a la disposición 64/25 y a la ley 16.463.

En paralelo, la Anmat prohibió cualquier producto médico que haga referencia a MDT S.A. o Macrodent S.A., tras recibir una denuncia sobre la compra online de una jeringa odontológica sospechada de ser ilegítima. El Departamento de Control de Mercado verificó que la rotulación mencionaba un certificado vencido y que la dirección declarada como establecimiento elaborador correspondía a una empresa que no pertenece al rubro de productos médicos.

Inspección de la Anmat

Durante la inspección a Company Dental, el organismo encontró jeringas prellenadas y otros insumos odontológicos rotulados con las marcas MDT, Ventura y Macrodent sin documentación que acreditara origen ni fabricación autorizada. Como consecuencia, también prohibió a esa empresa realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos.

La Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que MDT S.A. y Macrodent S.A. no cuentan con habilitación vigente y que los certificados mencionados en los productos vencieron hace varios años, sin evidencia de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación.

La Anmat comunicará estas medidas a todas las autoridades sanitarias del país para reforzar el control y recordó que todos los productos médicos deben contar con registro y habilitación antes de llegar al mercado, con el fin de garantizar seguridad, calidad y eficacia para los pacientes.

