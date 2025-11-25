La Capital | Ovación | Federico Sturzenegger

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

El ministro publicó un análisis estadístico que afirma que el "Guapo" recibió beneficios arbitrales desde la llegada del Chiqui Tapia como presidente de la AFA

25 de noviembre 2025 · 14:13hs
Un nuevo capítulo de la tensión entre el gobierno libertario y el presidente de la AFA

Un nuevo capítulo de la tensión entre el gobierno libertario y el presidente de la AFA

Un informe técnico difundido por Federico Sturzenegger volvió a encender la polémica en torno a Barracas Central y a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado publicó un análisis basado en herramientas estadísticas y modelos de machine learning que, según afirma, muestran un “trato favorable” hacia el club desde 2017, año en que Tapia asumió la presidencia de la entidad.

En su publicación en X, Sturzenegger aseguró que existe una correlación directa entre la llegada de Tapia al poder y la mejora en los resultados deportivos del Guapo.

El ministro detalló que, según el estudio, el club de Parque Patricios tuvo un 8% más de fallos arbitrales favorables mientras que, por otro lado, registra un 28% menos de fallos desfavorables. Para trazar un parámetro, afirmó que en un torneo de 28 fechas, esa diferencia equivaldría a entre 9 y 18 puntos de ventaja.

>> Leer más: La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

El texto técnico explica que para el análisis se utilizaron datos de todos los partidos disputados por los equipos que compartieron categorías con Barracas Central durante la última década. El relevamiento se realizó con información obtenida de la plataforma BeSoccer, que incluían partidos de su paso por la Primera B Metropolitana (2010–2019), de la Primera Nacional (2019–2021) y desde su llegada a la Liga Profesional en 2021.

Javier Milei respaldó el informe de Federico Sturzenegger

El presidente Javier Milei no tardó en apoyar la publicación de Sturzenegger. Al citar su posteo en X, sostuvo que el informe muestra un “demoledor resultado” y que aporta evidencia estadística sobre una presunta irregularidad en los arbitrajes.

“El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin”, expresó el mandatario.

El apoyo de Milei se suma a la polémica entre Tapia y Estudiantes de La Plata. Previamente, el presidente ya había mostrado su apoyo luego del "espaldarazo" en el Gigante de Arroyito al publicar una foto con una camiseta del Pincha junto al mensaje: “Honor a la escuela de Don Osvaldo”, en referencia al histórico DT Osvaldo Zubeldía, figura central también en la formación de Carlos Bilardo, uno de los ídolos declarados por el mandatario.

