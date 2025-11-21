Macri abrió la ventana y madura la toma de deuda de Pullaro en Wall Street

Tras la exitosa colocación de CABA, Santa Fe precalienta la retrasada salida al mercado de Nueva York por 1.000 millones de dólares para obras. Todo preparado

LA toma de deuda de CABA allana el camino al gobernador Maximiliano Pullaro para endeudarse por 1.000 millones de dólares

La intención del gobierno de Santa Fe de colocar deuda en Wall Street por 1.000 millones de dólares para financiar obras de infraestructura tiene un nuevo empujón para poder poner primera de una vez por todas. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires salió al mercado de Nueva York y despeja el sendero para que el gobierno de Maximiliano Pullaro haga lo mismo en breve.

El gobierno de Jorge Macri colocó deuda en Wall Street por u$s600 millones a una tasa del 7,8 % . La operación es la primera que un distrito subnacional realiza desde las elecciones pasadas y podría oficiar de referencia para una serie de colocaciones que se espera que realicen más provincias, entre ellas Santa Fe. "La emisión de CABA nos indica que la ventana está y puede convenir" , soltaron desde el gobierno santafesino.

Hay cautela, pero también una certeza, quizás una máxima que aplica en este momento, y que conocen los funcionarios económicos y también los agentes del mercado: la ventana se abre ahora y dura un tiempo impredecible. El buen momento en los indicadores, como el riesgo país, no son sostenibles con la reciente historia económica argentina resbaladiza y eso también pesa a la hora de dar el salto al tren.

Por eso en el equipo económico santafesino tienen todo lo administrativo listo y analizan a diario las variables. Además de CABA que representa un buen termómetro subnacional, salieron a tomar deuda los corporativos, sobre todo petroleros como el caso de Pampa Energía. La ventana por cuestiones estacionales se presume abierta hasta mediados de diciembre.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 14.01.15.jpeg El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en la gira por Estados Unidos aprovechó para sondear el mercado de capitales

El riesgo país y Milei

La toma deuda fue postergándose por la crisis económica y cambiaria del tercer trimestre, y, cuando parecía complicado tomar este año, la victoria de La Libertad Avanza generó las condiciones para que el gobierno de Santa Fe pueda avanzar. En rigor, lo que abrió la ventana es la caída en un 37% del riesgo país que se desplomó a 652 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 2 de junio pasado. Ahora está por abajo de los 600.

"Con riesgo país abajo de 700 ya se puede empezar a mirar el panorama", explicó a La Capital tras conocerse los buenos índices el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.

También sostenían en Economía que si se estabilizaba bajo ese nivel, y los corporativos y otra provincia salían al mercado, el camino se allanaba. Hoy salió CABA, empresas y el riesgo país está casi óptimo. Es decir, hay tasas acordes.

Hoy faltan coordinar los momentos y condiciones de esos 1.000 millones para colocarlos en Wall Street, y después llegará la aprobación formal de Nación que se daría por descontada. De hecho, el presidente Javier Milei celebró y felicitó a Jorge Macri por haber tomado deuda. Quizás haya algo similar para Pullaro antes de fin de año.