Hemorragia sin fin: Adorni, ante una pelea imposible de ganar

Un súper vocero muteado y el fantasma del portón verde. El informe en Diputados, una cita de alto riesgo para el jefe de Gabinete. Los canales de negociación entre la Casa Rosada y Santa Fe

El presidente Javier Milei, dispuesto a sostener a Manuel Adorni a pesar de todas las acusaciones contra el jefe de Gabinete.

Manuel Adorni encarna una contradicción: un vocero muteado . La sucesión de escándalos y errores no forzados ponen al jefe de Gabinete en una situación en la que cada día puede ser el último en el poder, y su permanencia consume el capital político de los Milei .

“Hoy a Adorni lo sostiene Karina”, dice un aliado de los libertarios . La hermanísima demostró un ejercicio implacable del poder. Sin embargo, la política no es solo gestionar premios y castigos. Es también estimar el costo de las decisiones.

La pregunta es por qué Javier y Karina no cortan la gangrena y lo mantienen en el cargo , a pesar de que el daño se sigue expandiendo.

Una opción es porque no quieren entregar la cabeza a pedido de la oposición y los medios. Sería una capitulación ante los enemigos, tanto los externos como a los que operan dentro del gobierno.

Otra posibilidad es porque Adorni sabe demasiado. El jefe de Gabinete acompaña a los Milei desde el comienzo de su aventura hacia el poder. En ese primer tramo Adorni era una estrella para las juventudes libertarias. De hecho, era el “profe”, antes del indulto a Espert, que en ese momento jugaba con Juntos por el Cambio.

Adorni no tiene el cuero curtido de un político. ¿Qué estaría dispuesto a decir con tal de no pasar una temporada de encierro en un penal federal?

El tercer factor es porque la continuidad de Adorni significa un alto el fuego en la interna libertaria. La salida del exportavoz reabriría la disputa con Santiago Caputo. El gurú está a la defensiva, pero todavía controla dos resortes clave: la Side y la ex-AFIP, dos usinas de información que puede convertirse en un arma política.

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Tampoco sobran los candidatos a reemplazarlo. Por lógica, debería ser alguien que reporte a Karina. Lule Menem es el jefe de Gabinete en la sombra, pero quedó envuelto en la sospecha con el caso Andis y cultiva desde hace cuatro décadas un perfil bajísimo.

Otro integrante del clan Menem, Martín, tiene más experiencia en la pública —incluso, cuentan, tiene un proyecto presidencial para 2031— pero tendría que dejar la presidencia de la Cámara de Diputados por un lugar que es el primer fusible ante una crisis política.

En la lista corta aparece Sebastián Pareja, el encargado de Karina para armar en la provincia de Buenos Aires. Es otro que tendría que dejar una banca de diputado y sería otro golpe para los celestiales que comanda Caputo y que quedaron relegados en las listas.

En medio del río revuelto, los servicios del gurú cotizan más que hace unas semanas. Si efectivamente la mano del Mago del Kremlin estuvo detrás de las filtraciones que comprometieron a Adorni —como no desmintió el propio jefe de Gabinete en una entrevista con Luis Majul— Caputo ya demostró capacidad de daño. Y ahora, con las denuncias de una presunta campaña de desinformación rusa, quiere mostrarle a Milei que puede serle útil para tratar de desviar el eje de la conversación pública.

Una agenda cargada para Adorni

Impermeable a las pruebas que cada día complican más al ministro coordinador, Milei abraza a Adorni a la vista de todos, como en el acto por el aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas.

Además, le da agenda para mostrarlo activo. Adorni encabezará este lunes una reunión de gabinete. La última fue el 24 de febrero. El gobierno estaba en plena ofensiva legislativa, por cerrar un mes en el que convirtió en ley la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo con el Mercosur y le dio media sanción a la ley de glaciares. Otro escenario.

Adorni también se reunirá con tres ministros. El lunes, con Alejandra Monteoliva, de Seguridad. El martes, con Mario Lugones, de Salud. El miércoles, con Carlos Presti, de Defensa. Habrá fotos de protocolo, y los ministros intentarán disimular la incomodidad con una sonrisa y una frase de ocasión.

La excusa de los encuentros es repasar la gestión y planificar objetivos para 2026 y 2027. Milei intenta extender la fecha de vencimiento a Adorni y despejar el fantasma del portón verde de Olivos, una postal típica de los momentos de turbulencia y recambio de staff político.

Las sucesivas revelaciones impactan en la opinión pública. Los datos de Zuban-Córdoba pintan un cuadro preocupante para el gobierno. La imagen negativa de Adorni trepó del 55 al 66 por ciento y 70 por ciento cree que debería renunciar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Zuban_Cordoba/status/2039457609468559600&partner=&hide_thread=false El evolutivo muestra el quiebre



La imagen positiva se desploma y la negativa alcanza su punto más alto.



El desplome coincide con la irrupción de los casos de corrupción, que marcan un antes y un después en su evaluación pública. pic.twitter.com/6kis7ucTpd — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 1, 2026

También el 70 por ciento cree que la defensa del funcionario fue una estrategia para tapar, distraer y/o demorar el tema, esperando que la población se olvide, y sólo 15 por ciento considera que fue una respuesta transparente y correcta. El affaire pega bajo la línea de flotación libertaria y afecta también a la propia base del gobierno.

En el mundo de la política ven que la situación de Adorni se convirtió en insostenible. “No se puede tapar el sol con un harnero”, dice alguien que quiere que al gobierno le vaya bien.

En el horizonte aparece un evento crítico: el 29 de abril Adorni tiene que ir a Diputados a dar su informe de gestión. La inmensa mayoría de las consultas será sobre sus escándalos: desde el vuelo privado a Punta del Este hasta cómo pagó el departamento en Caballito. “¿De qué le vamos a preguntar, de las rutas?”, dicen desde Provincias Unidas, empujados por las circunstancias hacia una oposición más dura.

Esa instancia será una virtual interpelación, en la que Adorni tiene todas las de perder. “Lo van a destripar”, anticipan desde Diputados. El gobierno tiene cuatro semanas para definir si desplaza a Adorni o lo envía a lo que puede convertirse en una carnicería en vivo y en directo, con recortes viralizados al infinito en las redes sociales.

Los créditos del Banco Nación y la narrativa anticasta

El problema del oficialismo es que la sospecha ética no se limita a Adorni. También abarca a funcionarios, legisladores y aliados del gobierno, beneficiarios de créditos del Banco Nación.

La polémica abre dos frentes de debate. Uno es filosófico: la tropa libertaria pasó de querer destruir el Estado y privatizar la banca pública a usarlos en su beneficio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chequeado/status/2040414747271545176&partner=&hide_thread=false Qué se sabe sobre los créditos hipotecarios que fueron otorgados a funcionarios del gabinete de Milei y a diputados de LLA



Registros públicos del BCRA, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, muestran que al menos 9 funcionarios y diputados de LLA accedieron a créditos… pic.twitter.com/V3lmDmWR1C — Chequeado (@Chequeado) April 4, 2026

El segundo abre la puerta a investigaciones judiciales, sobre todo respecto a las autoridades del banco: ¿es equiparable la situación de los empleados públicos, que tienen estabilidad garantizada, con funcionarios políticos y legisladores, que tienen un horizonte en el cargo mucho menor? ¿qué evaluación de riesgo hubo a la hora de entregar préstamos que superan largamente los 100 millones de pesos? ¿hubo favoritismo político a la hora de entregar los créditos o acelerar los trámites?

>> Leer más: Bongiovanni sobre el crédito del Banco Nación: "No tengo nada que ocultar"

En cualquier caso, el Adornigate y la polémica por los créditos del Nación hunden todavía más la narrativa anticasta de Milei. Hoy, el triángulo de hierro libertario pasa por el dólar barato, la banca de Donald Trump y el contraste con el kirchnerismo. Si esa ecuación se mantiene, Milei puede ser competitivo en 2027. Si se altera, entra en zona de problemas.

Por las dudas, el gobierno acelera el envío de pliegos judiciales, con guiños hacia Comodoro Py. Entre los candidatos aparece el hijo de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a cargo el caso $Libra. Sin embargo, eso no significa ningún compromiso a futuro: Carlos Menem y Cristina Kirchner fueron los dos presidentes más poderosos desde el regreso de la democracia y fueron condenados.

Gestos hacia Santa Fe: rutas y fondos para las jubilaciones

La mayor fragilidad del gobierno lleva a repensar su relación con las provincias. De visita en Rosario para tratar de blindar el relato económico, Toto Caputo anunció que traspasará la A012 a la provincia.

En la Casa Gris celebran que al fin les transfieran la ruta de circunvalación que va de Pueblo Esther a San Lorenzo y es clave en la logística del Gran Rosario. “Van a transferir la jurisdicción. La negociación está avanzada, faltan detalles y el decreto del presidente”, dice una voz del oficialismo que sigue de cerca las negociaciones.

En paralelo, Pullaro viajará la semana que viene a firmar un convenio entre el Estado nacional y la provincia por la deuda previsional. La Casa Rosada abonará 120 mil millones de pesos en 12 cuotas de 10 mil millones desde mayo hasta abril. El monto —que duplica al de Córdoba— es por el flujo a cuenta del déficit. La discusión por el stock de la deuda histórica sigue en la Justicia.

El acuerdo se cocina a fuego lento desde diciembre. Intervino el área legal de la Gobernación y también ayudó el vínculo entre Gisela Scaglia y el ministro del Interior, Diego Santilli, dos viejos conocidos del PRO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2039399988556447874&partner=&hide_thread=false Vamos a hacernos cargo de reparar la ruta nacional A012, un reclamo que venimos haciendo por su muy mal estado y la falta de mantenimiento. Firmaremos un convenio con el Gobierno Nacional.



Tenemos un proyecto productivo y la provincia asume una tarea postergada por años que le… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) April 1, 2026

En Unidos aseguran que no hubo toma y daca en el Congreso y que votaron por convicción, aunque sí hubo gestos en votaciones clave, como el acompañamiento de los dos legisladores socialistas a la baja de la edad de imputabilidad y el acompañamiento de una parte del bloque de Provincias Unidas al reseteo del marco laboral.

La negociación coincide con un distanciamiento de Pullaro de Milei, al menos en el plano retórico. El modelo impacta en la economía provincial y las cuentas públicas, las encuestas muestran un Milei más vulnerable y los libertarios van a competir en todos los niveles contra Unidos.

Pullaro insiste con el armado de una tercera vía alternativa a los libertarios y al kirchnerismo y se posiciona como un jugador nacional. “Nosotros no somos como los cordobeses, creemos que hay que discutir lo nacional. Alambramos, pero estamos del lado de afuera”, dice un integrante de la mesa chica del gobernador.

>>Leer más: Pullaro: "El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía"

Del lado de adentro de la tranquera Pullaro confronta cada vez más fuerte con el PJ. Incluso, nombró a Omar Perotti. El exgobernador dio los votos para la reforma constitucional y la ampliación de la Corte pero el vínculo entre ambos parece haber cambiado.

En Rosario, Pullaro muestra la carta de Gustavo Puccini. El intendente Pablo Javkin deja una puerta abierta a ir por un tercer mandato. En la ciudad, el riesgo kuka que agita Unidos tiene la cara de Juan Monteverde.

Esta semana, Unidos y el líder de Ciudad Futura se trenzaron por el sistema de salud de Rosario. Una discusión que anticipa los ejes de la discusión de 2027. Unos quieren instalar peronismo versus no peronismo. Otros, continuidad o cambio. En ambos casos, es una polarización conveniente, que deja fuera de la foto a La Libertad Avanza.