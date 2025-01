El extraño y misterioso caso de un ataúd de bronce que apareció en un cuarto del cementerio El Salvador

cajón.jpg

Según recuerda Leo Senatore, su descendiente y ex Puma, Domingo era hermano de su abuelo y la familia tuvo la particularidad de contar siempre con pocos miembros.

Leonardo era hijo único, al igual que lo era su padre. No obstante un antiguo recuerdo sitúa a Domingo como comerciante de esa lejana Rosario y con "dos o tres puestos en el Mercado de Abasto", de San Martín y San Luis, el Mercado Viejo.

Con este extraño féretro Domingo Senatore se adelantó a una figura pop, Michael Jakson, que también está enterrado en un cofre de bronce pero en ese caso bañado en oro 14k.

Control sobre las reducciones

Acaso Domingo Senatore guardó un tesoro en su ataúd o lo enterraron con objetos de oro, como en otros casos pudo comprobarse al momento de hacer las reducciones, de momento no se sabrá. Lo que los sepultureros encuentran en las reducciones (dientes de oro, anillos, relojes), debería ser denunciado a los directores, pero no hay muchas denuncias al respecto.

Un empleado del lugar contó: "Cuando los cajones van al crematorio, las manijas de bronce se sacan y después eso va a licitación pública para la venta. Pero hace mucho que no veo licitaciones por las manijas, tal vez se vendan por afuera".

Los metales preciosos como el oro, cobre y bronce son muy exclusivos. Vicente Bernardo, tercera generación de empresarios dedicados a la funeraria y cochería, expresó que "esos ataúdes de bronce se importaron de Italia en la década del 40. Habrán llegado unos diez a Rosario y eran muy costosos. Lo usaron familias con un buen poder económico. Es una placa repujada que está sobre otra placa de metal. No hay madera. Lo macizo son las manijas. El patrimonio de esa pieza artística es incalculable, ocasionalmente no se comercializa como bronce, aunque por su peso es importante, pero la obra artística funeraria es lo que adquiere importancia en estos casos”.

Un italiano millonario

Senatore vivió en Pasco al 1700, aún se conserva su casa (ahora gris, de estilo italiano) y falleció a los 57 años de una enfermedad incurable en 1940.

Según distintos censos, por aquel entonces Rosario rondaba los 200 mil habitantes y los italianos sumaban casi unos 40 mil, una porción importante de inmigrantes. De esos 40 mil italianos sólo diez eligieron ser sepultados en cofres de bronce.

El costo del kilo de bronce ronda entre los 5.000 y los 7.000 pesos y si se multiplica el precio por los kilos de este cajón la cifra resulta interesante.

Lo que llamó la atención de algunos trabajadores es que el nicho en el que debería estar el extraño cofre, del que hace años nadie se ocupaba, estaba vacío y no preparado para ningún tipo de restauración.

El tratamiento en los nichos antiguos es sencillo, se los desocupa y los restos van al crematorio y el lugar vuelve a arrendarse.

Según comentan empleados del lugar este cajón iba al crematorio, lo difícil sería derretir más de 75 kilos de bronce. En caso de que no se queme, ¿que se hace con ese tipo de material? Antiguas anécdotas que van de boca en boca sostienen que en más de una oportunidad las lápidas y otros materiales que se usan en otros cementerios, valga por caso el Cementerio de Disidentes, son recicladas de antiguas tumbas de La Piedad y El Salvador. Las miradas apuntan a instalaciones olvidadas de los cementerios.

Otro objeto que falta en El salvador es el motor del ascensor de uno de los panteones, que acarreaba una rotura desde hace tiempo. Lo que recuerdan es que cuando fue un mecánico a arreglarlo a mediados de marzo del año pasado y no encontró el motor en su lugar ni en ningún lado.

La pieza aún no fue repuesta ni aparentemente denunciada por robo. Según cuentan, en esos días de marzo de 2024 empleados hallaron una alfombra debajo de uno de los paredones del cementerio para evitar que hicieran ruido las placas cuando se las robaban y las tiraban desde los tapiales.

Un homicidio

Analía Arce trabaja desde hace más de 45 años en la Municipalidad y ha hecho innumerables denuncias. Aún recuerda el homicidio de Luis Garbuglia , ocurrido intramuros de El Salvador y del que los empleados no supieron nada en estos tres años, asegura.

La mujer contó que "a principios de 2022, creo, mataron agolpes a Luis Garbuglia, un hombre que hacía la changa de cuidar los nichos. Fue detrás del panteón de los escribanos. Ese día apareció un sepulturero y me avisó que Luis estaba muy golpeado y que no le habían robado nada. Lo llevaron al Heca y murió una semana después, pero desde el cementerio diría que nadie denunció nada, lo dejaron en manos de la policía y nos dijeron que si no era un trabajador municipal ni nos calentáramos y no supimos qué pasó con ese homicidio. Es más, lo habían enterrado en un nichito acá pero lo trasladaron a La Piedad, sin embargo no aparece el traslado ni el pago del servicio de inhumación de ese hombre”.

Deudas

La empleada denunció en su momento algo que considera un acto de corrupción: una deuda que tendrían varias cocherías con el cementerio por evadir el pago del impuesto de inhumación y traslado de los cajones. "Las cocherías vienen, sepultan y no pagan ningún registro. No queda asentado y le pagan a alguien para que mire para otro lado. Cuando hice esta denuncia, el año pasado, me dijeron que la deuda ascendía a unos 40 millones de pesos".

"Sabe qué pasa, acá no hay control. Los mismos empleados infieles han robado placas, a dos los echaron por eso. Un policía que estaba hace un tiempo tenía un acuerdo con una florería y dejaba entrar a la encargada para que reciclara las flores de las coronas o lavara y vendiera las que eran de plástico. Los policías a veces ni vienen, se cubre por un servicio de seguridad privada y los empleados municipales pasan horas extras que no cumplen, eso también es robo", contó la mujer indignada, y agregó: "Me cansé de hacer denuncias que no se investigan y que se armen robos en el cementerio".

Los caminos internos de El Salvador seducen por el fatal misterio de la muerte, por su arte funerario y por los nombres de las familias que forjaron una Rosario próspera. Doménico Senatore compró su eternidad y su cofre pasará ahora a otro lugar, lo que no se sabe todavía es adónde.