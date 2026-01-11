Los síntomas de un mal que afecta más a los lactantes. La importancia de respetar el calendario de inoculación para evitar cuadros graves.

En las últimas semanas, el aumento de casos de coqueluche (tos convulsa) volvió a encender alarmas en el sistema de salud. Se trata de una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis, altamente contagiosa y potencialmente grave en bebés pequeños. Especialistas advierten que la caída en las coberturas de vacunación es el factor que más incide en la reaparición de cuadros severos.

Aníbal Krivoy, pediatra y director médico del Sanatorio de Niños , expresa: "El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la principal razón por la que vuelve esta enfermedad". Según el especialista, no utilizar la posibilidad gratuita de proteger a un bebé expone una gran fragmentación entre la ciencia y la comunidad.

La tos convulsa suele comenzar como un resfrío común, con presencia de mocos, estornudos y malestar general. Sin embargo, luego progresa hacia una tos intensa y persistente , muchas veces en accesos, que puede acompañarse de vómitos y agotamiento.

En el caso de los lactantes, el cuadro puede ser atípico y manifestarse a través de:

Pausas respiratorias o apneas.

Coloración azulada por falta de oxígeno.

Krivoy explica que es una enfermedad infecciosa aguda de la vía aérea baja y muy contagiosa. Los cuadros más graves se observan en menores de 6 meses, especialmente en bebés prematuros, niños no vacunados o hijos de personas gestantes que no recibieron la dosis indicada durante el embarazo.

Calendario Nacional de Vacunación

La vacuna contra la coqueluche es obligatoria y se aplica en distintas etapas de la vida para garantizar la inmunidad:

Bebés (2, 4 y 6 meses) : Vacuna pentavalente (o quíntuple celular).

18 meses : Refuerzo con la vacuna cuádruple.

5 años / Ingreso escolar : Refuerzo con la triple bacteriana.

11 años : Triple bacteriana acelular.

Embarazadas : Triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación.

Adultos y adolescentes: Se recomienda para proteger a los recién nacidos y personas cercanas, aplicándose según el esquema nacional.

Dónde vacunarse y cuándo acudir a la guardia

Las vacunas del calendario pueden aplicarse en GO Vacunas, ubicado en Rioja 2292, de lunes a viernes de 8 a 19.30 y sábados de 9 a 12. Es importante recordar que en nuestro manual de estilo, el formato horario se escribe con punto (19.30).

Ante la presencia de síntomas compatibles, como tos persistente o dificultad para respirar, se recomienda acudir prontamente a la guardia. El Centro de Emergencia de Niños (CEN) se encuentra en Alvear 863 y está disponible las 24 horas, los 365 días del año.