La Capital | Salud | tos convulsa

Tos convulsa: vuelve una enfermedad prevenible y la vacunación es la protección principal

Los síntomas de un mal que afecta más a los lactantes. La importancia de respetar el calendario de inoculación para evitar cuadros graves.

11 de enero 2026 · 11:55hs
Tos convulsa: vuelve una enfermedad prevenible y la vacunación es la protección principal

En las últimas semanas, el aumento de casos de coqueluche (tos convulsa) volvió a encender alarmas en el sistema de salud. Se trata de una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis, altamente contagiosa y potencialmente grave en bebés pequeños. Especialistas advierten que la caída en las coberturas de vacunación es el factor que más incide en la reaparición de cuadros severos.

Aníbal Krivoy, pediatra y director médico del Sanatorio de Niños, expresa: "El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la principal razón por la que vuelve esta enfermedad". Según el especialista, no utilizar la posibilidad gratuita de proteger a un bebé expone una gran fragmentación entre la ciencia y la comunidad.

Qué síntomas deben alertar a los padres

La tos convulsa suele comenzar como un resfrío común, con presencia de mocos, estornudos y malestar general. Sin embargo, luego progresa hacia una tos intensa y persistente, muchas veces en accesos, que puede acompañarse de vómitos y agotamiento.

En el caso de los lactantes, el cuadro puede ser atípico y manifestarse a través de:

  • Pausas respiratorias o apneas.

  • Coloración azulada por falta de oxígeno.

Krivoy explica que es una enfermedad infecciosa aguda de la vía aérea baja y muy contagiosa. Los cuadros más graves se observan en menores de 6 meses, especialmente en bebés prematuros, niños no vacunados o hijos de personas gestantes que no recibieron la dosis indicada durante el embarazo.

Calendario Nacional de Vacunación

La vacuna contra la coqueluche es obligatoria y se aplica en distintas etapas de la vida para garantizar la inmunidad:

  • Bebés (2, 4 y 6 meses): Vacuna pentavalente (o quíntuple celular).

  • 18 meses: Refuerzo con la vacuna cuádruple.

  • 5 años / Ingreso escolar: Refuerzo con la triple bacteriana.

  • 11 años: Triple bacteriana acelular.

  • Embarazadas: Triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación.

  • Adultos y adolescentes: Se recomienda para proteger a los recién nacidos y personas cercanas, aplicándose según el esquema nacional.

Dónde vacunarse y cuándo acudir a la guardia

Las vacunas del calendario pueden aplicarse en GO Vacunas, ubicado en Rioja 2292, de lunes a viernes de 8 a 19.30 y sábados de 9 a 12. Es importante recordar que en nuestro manual de estilo, el formato horario se escribe con punto (19.30).

Ante la presencia de síntomas compatibles, como tos persistente o dificultad para respirar, se recomienda acudir prontamente a la guardia. El Centro de Emergencia de Niños (CEN) se encuentra en Alvear 863 y está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Noticias relacionadas
En marzo comenzarán a colocar las vacunas, empezando por los grupos de riesgo 

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

geriatria con enfoque humano: por que el tiempo de consulta tambien cura

Geriatría con enfoque humano: por qué el tiempo de consulta también cura

emerger: tecnologia aplicada para transformar la atencion en emergencias

Emerger: tecnología aplicada para transformar la atención en emergencias

Alejandra Mussi, en el centro, lidera el equipo de científicos que logró un nuevo éxito para la ciencia rosarina 

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Ver comentarios

Las más leídas

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Lo último

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
La Ciudad

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Ovación
Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción
Ovación

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Nery Domínguez a Central Córdoba: Es un desafío importante para mi carrera

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newells en el Coloso

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

Policiales
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

La Ciudad
Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades
Policiales

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina
Economía

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares
Información General

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA
Información General

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión
Información General

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Christian Petersen tras su internación: Sin voz, pero mejorando
Información General

Christian Petersen tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año
POLICIALES

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación
La Ciudad

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés
Política

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?
La Ciudad

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario
La Región

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas