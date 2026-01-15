La Capital | Ovación | Capibaras

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras, la franquicia profesional del Litoral, tuvo su primer entrenamiento en la cancha de GER, en el parque Independencia

Pablo Mihal

Pablo Mihal

15 de enero 2026 · 17:11hs
Nicolás Vergallo

Nicolás Vergallo, uno de los entrenadores de Capibara, observa los primeros movimientos del equipo.

Y arrancó nomás. Capibaras XV tuvo este jueves su primer entrenamiento de cara a su debut absoluto en el Súper Rugby Américas. Los 43 jugadores convocados y el staff de la primera franquicia del Litoral dio los primeros pasos en la cancha principal de Gimnasia y Esgrima, en el corazón del parque Independencia.

Como estaba previsto, desde muy tempranito, a las 6.30 (para evitar el calor propio de esta parte del año) los jugadores fueron llegando a la sede mens sana para recibir la indumentaria oficial. Después el grupo mantuvo la primera charla con el cuerpo técnico, en la que se vertieron algunos conceptos en los que trabajarán antes del debut ante Peñarol, el último campeón, el 21 de febrero.

Capibaras, a la cancha

El reloj siguió corriendo y en la continuidad de la mañana hubo testeos en el gimnasio hasta que, a las 8.30, por primera vez Capibaras pisó una cancha de rugby para realizar una práctica.

El entrenamiento comenzó el bronco test en el que los mejores registros fueron de los medioscrums Alejo Sugasti e Ignacio Zabella con 4.12. Posteriormente, el equipo se dividió entre fowards y backs, con trabajos de line para unos y lanzamientos de juego para los demás. La primera histórica jornada finalizó con movimientos generales.

La práctica contó con la presencia de Andrés Bordoy, ex jugador de Duendes y Los Pumas que actualmente es el referente nacional de scrum y Juan Fasce, de Universitario de Rosario, miembro del cuerpo técnico del seleccionado nacional como analista de video.

Con la experiencia de haber transitado el torneo en temporadas anteriores, el tercera línea Ignacio Gandini afirmó que “es un torneo muy duro, físico y mental, además de largo y exigente. Pero creo que estamos más que preparados para estar a la altura”. Y sostuvo que “lo mejor que le puede pasar a este equipo es pertenecer a la región, a la zona, a Rosario, a Paraná, a Santa Fe, que la gente venga, nos vea y nos apoye. Que los chicos digan yo quiero estar ahí. Sin duda va a elevar el nivel de toda la región.”

Por su parte el apertura Juan Bautista Baronio coincidió con su par al afirmar “es todo mental. Obvio que prepararse físicamente también, pero si estamos fuertes de la cabeza hace todo que sea más fácil.” Y respecto a la conformación del equipo resaltó la heterogeneidad de edades y la experiencia detrás: “Siento que estaba balanceado el equipo. Hay chicos jóvenes, pero también más grandes. Y todos tenemos experiencia. Creo que está perfecto el balance”.

De lo nuestro, lo mejor

El plantel, que jugará dos amistosos en los primeros fines de semana de febrero, está conformado por los siguientes jugadores:

Forwards: Bernardo Lis, Juan Rodríguez, Lisandro Dipierri, Enzo Avaca, Martín Vaca, Manuel Cuneo, Ignacio Orsetti, Jorge Onorato, Diego Correa, Pedro Annunziata, Bautista Benavides, Ignacio Gallo, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Juan Huber, Agustín Ponzio, Manuel Bernstein, Basilio Cañas, Felipe Villgarán, Bautista Grenón, Franco Benítez, Franco Marizza, Jerónimo Gómez Vara e Ignacio Gandini.

Backs: Martiniano Aime, Alejo Sugasti, Ignacio Zabella, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Juan Lovell, Guido Chesini, Francisco Lluch, Bautista Estelles, Santiago Vitola, Mateo Tanoni, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Mateo Baroli, Franco Rosetto, Tomás Sigura, Pietro Crocce, Lautaro Cipriani y Gino Dicapua.

La Bombonera mens sana será el lugar donde el plantel entrenará hasta la finalización de las obras que se están desarrollando en el Hipódromo del Parque Independencia.

Tras la eliminación del sistema nacional de control de equipajes, los trabajadores de la Terminal Mariano Moreno buscan un nuevo esquema de ingresos, impulsan la reapertura del depósito de valijas y reclaman un porcentaje del canon por el uso de plataforma
